Niezgoda piłkarzem Portland Timbers!

Happy-endem zakończyła się transferowa saga Jarosława Niezgody do Portland Timbers. Zawodnik wyruszył do USA 10 stycznia, ale na miejscu okazało się, że potrzebny będzie zabieg kardiologiczny, który ponownie naprawi funkcjonowanie jego serca. Niezgoda szczęśliwie przeszedł ablację, po dodatkowych badaniach EKG otrzymał pozwolenie na grę w MLS oraz podpisał kontrakt z Amerykanami. Według informacji medialnych Legia zarobi na transferze 3,8 mln dolarów (ok. 3,5 mln euro) oraz 1,5 mln dolarów w bonusach. fot. Portland Timbers

Komentarze (29)

+ dodaj komentarz

dodaj

Po(L)noc - 11 minut temu, *.mm.pl Nie wiem czy większym sukcesem można nazwać sprzedanie Majeckiego za 7 mln, czy Niezgody za 5 :D

Zawodnicy spokojnie do zastąpienia przez lepszych zawodników za mniejsze pieniądze.

Toć Szymański do Moskwy poszedł za podobne pieniądze, a z pewnością jest bardziej perspektywiczny.



Teraz tylko mądrze zainwestować te pieniądze i za wszelką cenę jak najdłużej utrzymać Karbownika, bo jak dalej się będzie tak rozwijał, to spokojnie 10 mln pęknie za kilka lat. odpowiedz

Yaro - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Kolejny sukces jakże prostej i genialnej taktyki 3 razy O - okazjonalnie kupić, ograć, opierdzielić z zyskiem. Oby tylko za tym szły jeszcze w parze oczekiwane przez kibiców sukcesy sportowe to byłoby świetnie. odpowiedz

Arczi - 25 minut temu, *.centertel.pl Jarosław powodzenia odpowiedz

Piszczka do Legii !!! - 29 minut temu, *.206.30 Piszczek lada moment będzie wolnym Piłkarzem , tu Legia też mogłaby ruszyć temat . Taki Piszczu w Legiii zawsze by si Przydał ę odpowiedz

JAK BĘDZIE OKAZJA NA DOBREGO NAPADZIORA TO TYLKO WTEDY BRAĆ , JAK SIĘ NIE TRAFI TAKA OKAZJA TO LEPIEJ GRAĆ KANTE I MŁODYMI ZAMIAST WYDAWAĆ KASĘ NA JAKIEGOŚ OGÓRA - 32 minuty temu, *.206.30 Legia teraz powinna nie spinać się z kupnem napastnika dopóki nie znajdzie się naprawdę dobry napadzior jak to było np. z okazją na pozyskanie Ofoe lepiej trochę poczekać na dobrą okazję na jakiegoś kozaka niż brać i tracić kasę na jakiegoś ogóra odpowiedz

Loczek - 22 minuty temu, *.vectranet.pl @JAK BĘDZIE OKAZJA NA DOBREGO NAPADZIORA TO TYLKO WTEDY BRAĆ , JAK SIĘ NIE TRAFI TAKA OKAZJA TO LEPIEJ GRAĆ KANTE I MŁODYMI ZAMIAST WYDAWAĆ KASĘ NA JAKIEGOŚ OGÓRA:



ok, dziękujemy za zabranie głosu w dyskusji, na pewno twoje zdanie będzie brane pod uwagę przy tworzeniu planów transferowych na kolejne lata odpowiedz

bum - 20 minut temu, *.135.90 @Loczek: zlote kurva mysli! haha odpowiedz

Www - 1 godzinę temu, *.chello.pl No to teraz czekamy z niecierpliwością na jakiegoś króla strzelców ligi mongolskiej albo drugiej ligi armenskiej. odpowiedz

Snah - 1 godzinę temu, *.a3fiber.se Wykupic krola strzelcow ligi szweckiej: Mohammed Buya Turay. odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Snah: Przecież to ogór! odpowiedz

Snah - 1 godzinę temu, *.a3fiber.se @Chcemy kocura a nie ogóra : Za 1ml€ lepszego sie nie znajdzie. odpowiedz

Snah - 57 minut temu, *.a3fiber.se @Chcemy kocura a nie ogóra :

Bramki z tego sezonu: https://www.youtube.com/watch?v=iNpnRioQAu4



1. Szybkosc

2. Drybling

3. Strzaly odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 53 minuty temu, *.chello.pl @Snah: Chvja gra! odpowiedz

Obcy - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @Snah: Już jeden gwiazdor niejaki Chima Chukwu był. Więcej takich nie chcemy odpowiedz

Macoumba Kandji w Legii! - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dawać Macoumbe Kandji mega kocura z Senegalu! Co robi Miodulski w tym temacie? odpowiedz

Miodek out - 1 godzinę temu, *.113.238 @Macoumba Kandji w Legii!: Myśli kogo by tu jeszcze sprzedać a do nas kupić jakiś szrot. odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl Znajac zycie takich miernych pilkarzykow jak on zagra z dwa mecze bez strzelenia gola zasiednie na lawie a potem na trybunach.Wiadomo ze to dla niego nie bedzie istotne, ze siedzi na lawie.Grunt ze na koncie sie bedzie zgadzalo.Takie myslenie niestety maja nasze przeplacane gwiazdeczkowe pseudo-pilkarzyki.Tobie Jarku z calego serca zycze lawki rezerwowych i po roku powrot ze skulonym ogonem do 2 ligi tureckiej lub azerbejdzanskiej. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Powodzenia życzę Panu Jarosławowi. Rozsądnie klub transferuje grajków. Legia Mistrz !!! odpowiedz

ksieciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl Orlando Sa - to najlepsza opcja !!!!!!!!!! odpowiedz

Mariot85 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 3zawodnikow sprzedanych łączna kwota to jakieś 70milionow a unas brak transferów szykuje się kolejny szrot Miodek wyp..erda... Z LEGIII!!!!!!!!!!!! odpowiedz

PolakMaly - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Mariot85: to kupuj Legie, masz hajs to dawaj odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de To teraz czekamy na super napastnika za Jarka.Oby tylko nie było to kolejne wzmocnienie rezer jak Chukwu czy obecnie Obradovic.

Trzymaj się Jarek.Wszystkiego dobrego.Zdrowka. odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Powodzenia! Dla ciebie z jeden mecz się obejrzy MLS :) odpowiedz

Atomek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl teraz albo się uda kupić sensownego napastnika ,albo nie .Ciekawe jak ta saga się skończy .Nasz atak jest w tej chwili najsłabszą formacją ! Nie wiadomo czego się spodziewać po Darku i Kucharskim a jeszcze im trener w tyłek włazi i chce równorzędnego napastnika i do kogo on równa ? Do Kante ,nieźle ! 1,5 miliona euro za napastnika to normalna stawka jak się chce kupić sprawnego napastnika bez ukrytych wad ! odpowiedz

KszKsz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli oficjalnie można pozyskać Alibeca :D mam nadzieje, że ten transfer dojdzie do skutku! odpowiedz

Atomek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @KszKsz:

Jest ponoć dalej niż bliżej .Legia wyskoczyła z ceną 1 milion euro a oni nad 1,5 by się zastanowili .Wiec pewnie Świerczok będzie grany ! Oby nie ten ze Szwecji ! odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.135.90 @Atomek: Swierczok nie nadaje sie na Legie niech sobie kopie w bulgarii. Alibec albo Orlando Sa! dawaj! odpowiedz

Balde - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zdrowia i dużo goli życzę. Najważniejsze że mimo perturbacji wszystko dobrze się potoczyło. odpowiedz

giani - 1 godzinę temu, *.centertel.pl powodzenia! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.