NSŚ: Derby Bretanii

Wtorek, 4 lutego 2020 r. 12:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend we Francji rozegrano derby Bretanii pomiędzy Rennes i Nantes. Gospodarze zaprezentowali malowaną sektorówkę zajmującą całą trybunę za bramką i odpalili trochę rac. Goście przybyli w ok. 200 osób i w sektorze gości wywiesili malowany transparent, nad którym odpalili 10 rac. W Grecji cały czas głośno o możliwości zdegradowania PAOK-u i AO Xanthi. O ile tego drugiego klubu niewiele osób będzie żałowało, to PAOK posiada olbrzymie rzesze fanatyków, którzy w ostatnich dniach zorganizowali protest na ulicach miasta. Wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy osób. Jak na greckie realia, było wyjątkowo spokojnie - nic nie spłonęło, a doszło jedynie do nielicznych ataków na funkcjonariuszy, którzy mieli pilnować porządku.



Przyzwoitą prezentację na meczu z Olympique Marsylia przygotowała grupa "Ultramarines" Bordeaux. Od kilku miesięcy coraz więcej dzieje się również na trybunach PSG, gdzie oprawy stały się już codziennością. W Maroku dwie prezentacje przygotowała grupa "Ultras Shark 06", która na koniec zaprezentowała jeszcze racowisko, a pirotechnika pofrunęła na murawę, co oczywiście spowodowało przerwanie meczu.



Jedna z rac spadła na murawę podczas meczu Serie A. W momencie strzelania bramki głową przez Arkadiusza Milika w meczu Sampdoria - Napoli jedna z rac płonęła jeszcze w polu karnym, ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby z tego powodu protestować, nie uznać bramki czy wcześniej przerywać akcję.



Rennes na derbach z Nantes:













Nantes na wyjazdowym meczu z Rennes:







Penarol Montevideo na meczu z Belgrano de Cordoba:















Belgrano de Cordoba na wyjazdowym meczu z Penarolem Montevideo:





Bordeaux na meczu z Olimpique Marsylia:









Celtic Glasgow na meczu z Hamiltonem:





Olympic Safi na meczu z Mouloudią Oujda:

















Protest kibiców PAOK-u Saloniki na ulicach miasta:













Panathinaikos Ateny na meczu z PAOK-iem Saloniki:















Aris Saloniki na meczu z Panioniosem Ateny:





VfB Stuttgart na wyjazdowym meczu z St. Pauli:











PSG na meczu z Montpellier:







Dinamo Zagrzeb na wyjazdowym meczu ze Slavenem Belupo:





MC Algier na wyjazdowym meczu z WA Boufarik:





Partizan Belgrad na meczu EuroCup z Darusafaka:

















Fenerbahce Stambuł na meczu z Basaksehirem:





Maccabi Hajfa na wyjazdowym meczu z Bnei Yehuda Tel Awiw:





Dynamo Drezno na meczu z Karlsruher:















Reggina na meczu z Bari:











Bari na wyjazdowym meczu z Regginą:





Raja Casablanka na meczu z Afrykańskiej Ligi Mistrzów z Vita Club:









FC Luzern na meczu z Young Boys Berno:









Young Boys Berno na wyjazdowym meczu z FC Luzern:





Schalke na wyjazdowym meczu z Herthą Berlin:





Fortuna Dusseldorf na meczu z Eintrachtem Frankfurt:





Cremonese na meczu z Pisą:





Pisa na wyjazdowym meczu z Cremonese:





Paganese na meczu z Cavese:





Benevento na meczu z Salernitaną:





KF Tirana na meczu z Teutą Durres:









Olympiakos Pireus na meczu z AO Xanthi:





Partizan Belgrad na meczu kosza z KK Zadar:





Panathinaikos na wyjazdowym meczu Euroligi z Valencią:





Iraklis Saloniki na meczu kosza z Larissą:







Maccabi Tel Awiw na meczu Euroligi z Realem Madryt: