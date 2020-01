U-16: Polska 1-0 Gruzja. Występ Kamińskiego

Reprezentacja Polski do lat 16 wygrała w pierwszym meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Izraelu z Gruzją 1-0 (0-0). W spotkaniu wystąpił legionista, Wiktor Kamiński. Rywalami Polaków będą jeszcze Białoruś (31 stycznia) oraz Izrael (2 lutego). U-16: Polska 1-0 (0-0) Gruzja Antoni Kozubal 90 Polska: 22. Bartłomiej Maliszewski - 2. Jakub Kolan, 5. Radosław Seweryś, 6. Tomasz Pieńko, 7. Dawid Bugaj, 9. Norbert Pacławski, 11. Patryk Romanowski, 14. Mateusz Lipp, 16. Wiktor Kamiński, 20. Kacper Duda, 21. Marcel Ruszel Od 46. minuty grał także Piotr Starzyński. Gruzja: Luka Dżodżua - Nikoloz Dawraszelidze, Roman Morcziladze, Giorgi Chabuliani, Muchran Bagrationi (Tornike Molaszwili), Omar Todua (Irakli Egoiani), Giorgi Pirtachia, Beka Chimsziaszwili, Saba Gegiadze (Luka Dżanaszia), Nikoloz Cchowrebaszwili (Nikoloz Gogebaszwili), Dawit Sziolaszwili (Szakro Dwaliszwili)

