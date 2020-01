U-16: Polska 1-0 Białoruś. Występ Kamińskiego

Reprezentacja Polski do lat 16 (rocznik 2004) prowadzona przez Dariusza Gęsiora wygrała 1-0 z reprezentacją Białorusi w swoim drugim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Izraelu. W podstawowym składzie wystąpił legionista Wiktor Kamiński. W przerwie został zmieniony przez Jakuba Antaczaka. Polaków czeka jeszcze mecz z Izraelem, który odbędzie się 2 lutego. U-16: Polska 1-0 Białoruś 55' Piotr Starzyński Polska: 1. Oliwier Zych - 3. Bartosz Brylowski, 4. Jakub Złoch, 5. Radosław Seweryś (46, 9. Norbert Pacławski), 8. Adrian Tymiński (61, 6. Tomasz Pieńko), 10. Antoni Kozubal (61, 11. Patryk Romanowski), 15. Kuba Wiśniewski, 16. Wiktor Kamiński (46, 13. Jakub Antczak), 17. Piotr Starzyński, 18. Miłosz Brzozowski (79, 21. Marcel Ruszel), 23. Kamil Antosiak (46, 20. Kacper Duda). Tabela: 1. Polska 2 6 2-0 2. Izrael 1 3 3-1 3. Gruzja 1 0 0-1 4. Białoruś 2 0 1-4

