U-16: Izrael 2-3 Polska. Występ Kamińskiego

Reprezentacja Polski do lat 16 (rocznik 2004) prowadzona przez Dariusza Gęsiora wygrała 3-2z reprezentacją Izraela w swoim trzecim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Izraelu. Ostatnie 10 minut na boisku przebywał legionista Wiktor Kamiński. Dzięki temu zwycięstwu Polacy triumfowali w całym turnieju. U-16: Izrael 2-3 Polska 0-1 - 11' Norbert Pacławski 0-2 - 14' Dawid Bugaj 1-2 - 28' Liam Hermesh 1-3 - 38' Michał Litwa 2-3 - 60' Liad Ramot 60 Polska: 1. Oliwier Zych - 7. Dawid Bugaj, 2. Jakub Kolan, 14. Mateusz Lipp, 5. Radosław Seweryś, 11. Patryk Romanowski (67' 8. Adrian Tymiński) - 9. Norbert Pacławski (80' 10. Antoni Kozubal), 21. Marcel Ruszel (67' 6. Tomasz Pieńko), 18. Miłosz Brzozowski (80' 16. Wiktor Kamiński), 13. Jakub Antczak (46' 17. Piotr Starzyński; 67' 20. Kacper Duda) - 19. Michał Litwa (90, 4. Jakub Złoch) Tabela: 1. Polska 9 5-2 2. Izrael 6 10-6 3. Gruzja 3 4-6 4. Białoruś 0 1-6

