Charytatywna Gala Boksu Fundacji Legii

Wtorek, 4 lutego 2020 r. 11:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

28 marca w Legia Fight Club odbędzie się Charytatywna Gala Boksu Fundacji Legii. W gwiazdorskiej walce wieczoru wystąpią Andrzej Fonfara i Marek Saganowski. Całkowity dochód z organizacji gali zostanie przeznaczony na działalność Fundacji Legii.

Przed walką wieczoru zostaną zorganizowane inne charytatywne walki bokserskie, do udziału w których można się zgłaszać. Liczba miejsc jest limitowana. Po zgłoszeniu się do startu na gali każdy z uczestników i uczestniczek dostanie indywidualny link do zbiórki na portalu siepomaga.pl, gdzie dodatkowo będzie zbierać środki na wsparcie Fundacji Legii.



Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w walce: julian@biznesboxing.pl

Kontakt dla osób zainteresowanych rezerwacją miejsc na widowni: galaboksu@fundacjalegii.pl

Kontakt dla sponsorów: sponsoring@fundacjalegii.pl