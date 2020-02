W meczu 17. kolejka II ligi siatkówki Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z UKS-em Centrum Augustów 1-3. Było to ostatnie spotkanie "Wojskowych" w fazie zasadniczej sezonu. W szesnastu meczach legioniści zgromadzili na swoim koncie 24 punkty i bardzo możliwe, że zabraknie im oczek, by zagrać w fazie play-off. Rywale mają do rozegrania jeszcze po dwa spotkania, a warszawiacy pauzują w ostatniej kolejce. Do fazy play-off awansują pierwsze cztery drużyny z tabeli. II liga: UKS Centrum Augustów 3-1 Legia Warszawa Sety: 21-25, 25-23, 25-20, 26-24

Dutcher - 38 minut temu, *.chello.pl 01.02.2020 - koniec sezonu - fajnie

a początek nowego w październiku

- widać że to jest poziom rekreacyjny/amatorski odpowiedz

Aaaaa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to od dzis chłopaki mają urlopy. Teraz czas podsumowań, w mojej ocenie znalezienie konkretnego i dojrzałego prezesa sekcji który ją dźwignie co najmniej do pierwszej ligi. Czas wziąć się za sekcje siatkówki na poważnie jak w latach 80 i 90 tych. Pani dziecko prezes powinna uczyć wf -u w szkole podstawowej a zarządzanie siatkówką zostawić ludziom poważnym i znającym się na rzeczy. Dzięki chlopakom za sezon... odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Aaaaa: Ja na prezesa moge spokojnie isc. Tylko sekcji pewnie/niestety nie stac... odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Prezesowa czas się pakować! odpowiedz

FI(L)IP - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Niedobrze. W zeszłym sezonie zabrakło niewiele do awansu, w tym zmiany miały spowodować postęp, a szykuje się regres.

W porównaniu z koszem legijna siatkówka ma wyjątkowo pod górę. odpowiedz

