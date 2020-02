Trwa 21. kolejka Ekstraklasy

Piątek, 7 lutego 2020 r. 23:05 Mishka, źródło: Legionisci.com

Mecz Arki z Cracovią rozpoczął wiosenne zmagania w Ekstraklasie. W Gdyni lepsi okazali się krakowianie. Z kolei w starciu Śląska z Lechią gospodarze uratowali remis w 90. minucie. Na sobotę i niedzielę zaplanowano po trzy mecze. Kolejkę zakończy spotkanie aktualnie liderującej Legii z ostatnim w tabeli ŁKS-em.



21. kolejka:



Arka Gdynia 0-1 Cracovia

Śląsk Wrocław 2-2 Lechia Gdańsk



Sobota 08.02.

godz. 15:00 Korona Kielce - Górnik Zabrze (nSport / C+ Sport)

godz. 17:30 Lech Poznań - Raków Częstochowa (C+ Sport)

godz. 20:00 Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (C+ Sport)



Niedziela 09.02.

godz. 12:30 Wisła Płock - Pogoń Szczecin (C+ Sport)

godz. 15:00 Piast Gliwice - Zagłębie Lubin (C+ Sport)

godz. 17:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź (C+)



