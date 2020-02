Wyniki 21. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

P - 15 godzin temu, *.play-internet.pl Wszyscy na łks !!! odpowiedz

Elquatro - 13 godzin temu, *.chello.pl @P: wszyscy na Legie!!! odpowiedz

Yeti - 08.02.2020 / 20:06, *.play-internet.pl Śmieciorz grający piłkę podwórkową wygrał z Rakowem po mega farcie... Legia traci punkty z ełkaesem i liga jest ciekawsza. Oglądać się tych rzygowin nie chce, ale jednak coś do tego ciągnie co sezon... odpowiedz

magoo - 08.02.2020 / 22:28, *.chello.pl @Yeti: Tobie odpowiadam, ale to message do wszystkich. Przestańcie oglądać ligi zagraniczne, to Ekstraklapa będzie najlepsza ligą świata :)

Ja tak robię, a do tego zagęszczam oglądanie wyłącznie do Legii, i nie mam kłopotu, że grają ch...owo. Graja zajebiście, a że czasem się zremisuje czy przegrają...

"Po zielonej trawce piłka goni, albo my wygramy, albo oni.

Po zielonej trawce piłka mknie, piłka jest okrągła, a bramki są dwie." :) odpowiedz

Alan - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @magoo:

W takim razie nie wiesz co to piłka nożna bo u nas to tylko kopanina. odpowiedz

saski - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Alan:



A musi wiedzieć? Chodze na Legie ale nie interesuję się specjalnie pilką nożną. Czesm ogladam skróty bramkowe innych lig i to wystarczy. Ja aktywnie gram w piłkę, oglądam w całościtylko Legię a oglądanie calych meczów zespołów które mnie kompletnie nie obchodzą uważam za nudne.

Naprawdę ekscytujesz się 2h ogladania jakichś tworów międzynarodowych w ktorych nie gra żaden wychowanek? Naprawdę chce ci się oglądać mecz np.Man. City z Realem Madryt gdy w Madrycie gra więcej Brytyjczyków niż w MC? To tak dla przykładu.

Naprawdę? Za dzieciaka można było sobie kibicować komuś teraz jaka to różnica?



A oglądanie... no cóż, wolę grać niż oglądać.

odpowiedz

Wolfik - 08.02.2020 / 18:33, *.mm.pl Kopiący się po czołach zawodnicy Craxy zostali nowym liderem. Patrząc na to wszystko odechciewa się wszystkiego.... odpowiedz

Elquatro - 08.02.2020 / 09:26, *.chello.pl I po liderze odpowiedz

Hubi40 - 07.02.2020 / 13:01, *.amazonaws.com Nareszcie !!! Tylko zwycięstwo. :-) odpowiedz

Gienek - 07.02.2020 / 09:22, *.netfala.pl Ty(L)ko zwycięstwo i marsz po mistrzostwo! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.