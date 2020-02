Analiza

Bramkarze Legii i ich dalsze losy w Europie

Sobota, 1 lutego 2020 r. 10:43 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa słynie ze szkolenia zawodników na pozycji bramkarza. Największą w tym zasługę ma trener Krzysztof Dowhań, który od lat opiekuje się golkiperami stołecznego zespołu. Przy okazji transferu Radosława Majeckiego do AS Monaco sprawdziliśmy, jak w przeszłości radzili sobie bramkarze, którzy wyjechali z Legii na podbój Europy.



Wyjechali z Legii:



Zawodnik Sprzedany do Data Obecnie Wojciech Kowalewski Szachtar Donieck Styczeń 2002 Prezes Stomilu Olsztyn Zoran Mijanović Bihor Oradea Lipiec 2003 Trener bramkarzy Buriram United Radostin Stanew Szynnik Jarosław Lipiec 2003 Trener bramkarzy Slavii Sofia Artur Boruc Celtic Glasgow Lipiec 2005/Lipiec 2006* Bournemouth Wojciech Szczęsny Arsenal Styczeń 2006 Juventus FC Łukasz Fabiański

Arsenal Lipiec 2007 West Ham United Jan Mucha

Everton Lipiec 2010 Trener bramkarzy Legii Kostiantyn Machnowskij Obołoń Kijów Luty 2011/Styczeń 2012* FK Ventspils Marijan Antolović - Grudzień 2013 Glentoran FC Igor Berezowskyj Lierse SK Lipiec 2013 SV Darmstadt 98 Dusan Kuciak Hull City Luty 2016 Lechia Gdańsk Vjaceslavs Kudrjavcevs

FK Ventspils Styczeń 2019 Brak klubu Radosław Majecki AS Monaco Styczeń 2020