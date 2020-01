20 milionów euro w 8 miesięcy. Teraz pora na napastnika?

W ostatnich ośmiu miesiącach Legia Warszawa zarobiła na pięciu transferach z klubu niemal 20 milionów euro. Nie jest to jednak całkowita kwota, ponieważ jeżeli zrealizowane zostaną zapisane bonusy, to całkowity zarobek klubu może wzrosnąć do 23 milionów euro, czyli prawie 100 milionów złotych. Sebastian Szymański - 5,5 mln euro + 1,5 mln euro w bonusach Sandro Kulenović - 2 mln euro + bonusy Carlitos - 1,5 mln euro Radosław Majecki - 7 mln euro + 0,5 mln euro w bonusach + 10% od kolejnego transferu Jarosław Niezgoda - 3,5 mln euro + ponad 1 mln euro w bonusach Napastnik potrzebny na już - Jesteśmy zgodni w jednym: odejście Jarka Niezgody, czyli trzeciego napastnika od początku sezonu, pierwszy raz powoduje sytuację, w której potrzebujemy napastnika do klubu. Jak odchodził Carlitos i Kulenović nie mieliśmy takiego wrażenia i jak się okazało nie było to błędne myślenie. Teraz jesteśmy zgodni, że powinien do nas trafić ktoś z odpowiednią jakością - mówi trener Aleksandar Vuković . Legia ma listę nazwisk potencjalnych następców Niezgody, ale na razie nie wiadomo kogo stołecznym włodarzom uda się zakontraktować. Pierwszy na liście jest Jakub Świerczok z Łudogorca Razgrad. Ostatnio głośno było o Denisie Alibecu z Astry Giurgiu, ale Rumuni zarzucili Legii łamanie przepisów i kontaktowanie się z zawodnikiem poza wiedzą klubu w sytuacji, gdy ten ma jeszcze 1,5 roku ważnego kontraktu. Na jednego z tej dwójki graczy stołeczny klub musiałby wyłożyć ok. 1,5 mln euro. Dziś w wielu europejskich krajach kończy się okienko transferowe większości zachodnioeuropejskich krajów, więc można się spodziewać, że warszawski klub będzie szukał zawodników, którym nie udało się znaleźć pracodawcy w lepszych ligach.

Zdzicho - 4 minuty temu, *.centertel.pl Kto wam głupot nagadał ze kogoś kupią? Jak juz to przyjdzie jakis nieprzygotowany szrot z duzym kontraktem. Tu sie kase trzepie a nie buduje druzyne. Mistrzostwo, puchary? Przeciez to sie nieoplaca, a poza tym po co sie kompromitowac z Kazachami lub innymi wynslazkami. odpowiedz

Bubu - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Ja komis ,piłkarski odpowiedz

Jaek - 6 minut temu, *.com.pl Jedziemy lyzka odpowiedz

Mario - 13 minut temu, *.timplus.net Prezes dorzuci piątkę i kupią za 25 mln euro dobrej klasy napastnika … żartowałem :) odpowiedz

SEBO(L) - 57 minut temu, *.centertel.pl ...aby ten awans urealnić,kupując ze dwóch bardzo przyzwoitych zawodników? I jeszcze mając w odwodzie i perspektywie sprzedaż Karbownika? Aż chce się zacytować prezesa Kmitę z "Piłkarskiego Pokera": "(...) to gdzie jest te 40 milionów?! Bolo!!" odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tak policzmy na spokojnie: straty wynikłe z braku udziału w pucharach to +- 40 mln. zł. Sprzedaż Szymańskiego, Carlitosa i "Kulavego Icia" bez bonusów to 9 mln.€ czyli już ok. 40mln. zł. I klub mając na względzie (przynajmniej powinien mieć) walkę o MP i PP,a zwłaszcza występ w pucharach,(tych rzeczywistych, nie tylko kwalifikacjach) nie jest w stanie wygospodarować/przeznaczyć części środków ZAPEWNIONYCH poniekąd ze sprzedaży Majeckiego i Niezgody odpowiedz

jayjayPL - 1 godzinę temu, *.84.107 teraz napastnik za 20 mln euro i Legia bedzie na plusie. odpowiedz

Winyl - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ciekawe ile po takich transferach wynosi obecny dług Legii. Czy sytuacja finansowa jest już w miare opanowana. Może zrozumie się, że opłaca się stawianie na młodych zdolnych, zwłaszcza Polaków bo na takich piłkarzach najwięcej zarabiamy, a dają nam też dużo większą jakoś niż droższy szrot z zagranicy. Szymański, Niezgoda, Majecki, w przyszłości Karbownik to naprawde niezły interes. A ile strat przyniosły nam zaciągi piłkarzy 3 kategori z bałkanów, portugali i innych krajów. Skupować najlepszych młodych w Polsce, szkolić, promować i co pół roku jeden dwa takie transfery i stać nas będzie na kolejnych. Widząc to młodzi chętniej będą do nas przychodzić by się promować. Bierzmy przykład z Ajaksu. Tą drogą powinnismy podążać bo na wieczne dokładanie do interesu nie możemy sobie pozsolić w Polskich warunkach. odpowiedz

Księgowy - 29 minut temu, *.orange.pl @Winyl: jakich strat? Piszesz o seryjnych mistrzostwach Polski, Pucharach Polski czy regularnej grze w Lidze Europy czy może o awansie do Ligi Mistrzów? Sprecyzuj proszę. odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Na pewno te pieniadze poszly na splacenie akademii. Takie wirtuozy tam sie juz ksztalca ze za pare lat Fc Barcelona bedzie nam talenty podkupywač ! odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gytkjer i temat załatwiony. Po co na siłę szukać wynalazków. Gość jest na miejscu zna naszą ligę. Nie będzie się musiał pół roku odbudowywać. odpowiedz

Darce(L)i - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ...zaraz będzie napływ szrotu którego nikt nie chciał ...Ale z kartą na ręku... odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przecież ta kasa poszła na spłatę zadłużenia odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.230.92 wróć: Jankowskiego jeszcze. odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.230.92 Z polskich lig to warto wziąć moim zdaniem: Imaza, Furmana, Mikite i Araka. odpowiedz

Singspiel - 5 minut temu, *.plus.pl @tekken (L): mikita i arak? To jeszcze żyro na dokładkę odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl a klub w dlugach, bez inwestycji w pierwszy zespol, mioduski mial racje ze mistrzostwo sie nie oplaca odpowiedz

