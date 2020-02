U-17: Polska 4-0 Chorwacja. Gole legionistów

Reprezentacja Polski U-17 (rocznik 2003) wygrała 4-0 (4-0) z Chorwacją w ostatnim meczu towarzyskiego turnieju rozgrywanego w hiszpańskiej La Mandze. Dzisiejsze zwycięstwo zapewniło Polakom pierwsze miejsce w turnieju z dorobkiem 7 punktów. Wynik otworzył celnym trafieniem legionista Jakub Kwiatkowski, na 2-0 podwyższył Fryderyk Gerbowski z Escoli Varsovia, a dwa kolejne gole zdobył Szymon Włodarczyk (który w bieżącym sezonie w reprezentacji U17 uzyskał już aż 12 trafień). Włodarczyk, który na boisku przebywał 74 minuty, mógł podwyższyć na 5-0, jednak nie wykorzystał w 61. minucie rzutu karnego. Po 90 minut spędzili na boisku Kwiatkowski i Ariel Mosór, a do 45. minuty grał Jakub Kisiel. U17: Polska 4-0 Chorwacja Gole: 1-0 5 min. Jakub Kwiatkowski 2-0 12 min. Fryderyk Gerbowski 3-0 20 min. Szymon Włodarczyk 4-0 39 min. Szymon Włodarczyk Polska: 12. Krzysztof Bąkowski (46, 1. Jakub Ojrzyński) - 2. Jerzy Tomal (46, 3. Jakub Malec), 5. Filip Balcewicz, 4. Ariel Mosór, 15. Jakub Kwiatkowski - 9. Damian Kołtański (65, 21. Kacper Sezonienko), 8. Jakub Kisiel (45, 18. Iwo Kaczmarski), 6. Mateusz Łęgowski (65, 7. Patryk Kusztal), 10. Fryderyk Gerbowski (85, 11. Filip Wilak), 17. Mariusz Fornalczyk (65, 16. Marcel Misztal) - 20. Szymon Włodarczyk (74, 23. Paweł Chrupałła). Trener: Marcin Dorna

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Manek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo chłopaki! Kuba nie przejmuj się tymi farmazonami, wierzę w Ciebie! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.