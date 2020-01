Cafu odejdzie do Olympiakosu?

W czerwcu Cafu wygasa umowa z Legią Warszawa, ale wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk jeszcze tej zimy zmieni pracodawcę. Jak poinformowali dziennikarze sport.pl i Super Expressu - piłkarz jeszcze dziś ma lecieć do Aten, a rozmowy są na ostatniej prostej. Latem 2019 roku Legia zgodnie z wcześniejszą umową musiała wkupić Cafu z FC Metz za 800 tys. euro. Kontrakt z Portugalczykiem nie został jednak przedłużony i teraz, gdy do zakończenia umowy pozostało 5 miesięcy zawodnik może prowadzić rozmowy z dowolnym klubem. Sporą część jesieni Cafu stracił z powodu kontuzji. W tym czasie miejsce w podstawowym składzie wywalczyła sobie dwójka Andre Martins - Domagoj Antolić i zimowe przygotowania tego stanu rzeczy nie zmieniły. Cafu musiałby więc liczyć z częstym rozpoczynaniem meczów na ławce rezerwowych lub absencję, któregoś z kolegów. Jeżeli pomocnik podpisze umowę z Grekami i odejdzie jeszcze tej zimy, to Legia może zarobić nawet ok. 400 tys. euro. Okienko transferowe w Grecji zamyka się dziś. Do tej pory Cafu rozegrał 59 spotkań w barwach Legii i strzelił w nich 9 goli. W obecnym sezonie na murawie pojawił się 9 razy.

Ding - 12 minut temu, *.play-internet.pl Pewnie Grekom "bardzo zależy"... odpowiedz

Jaa - 20 minut temu, *.centertel.pl Jak można dać 800k euro i umowa na rok. Nikt mi nie powie że Legia przejęła jego umowę z poprzednim klubem. Wszystko można zmienić.... Amatorki ciąg dalszy odpowiedz

Gizior - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Nawet 400tys euro i to jest dużo od takiego klubu jak Olympiakos i za takiego piłkarza jak cafu? Uważam że to duży błąd wogole błędem było nie podpisanie odrazu nowego kontraktu po wykupie go. odpowiedz

Hiszpan - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Tak jak pisałem Pudel wyprzedaje na maksa. Nie może się nachapać byznesmen pełną gębą.. odpowiedz

Roma - 34 minuty temu, *.plus.pl Po co nam Cafu, przecież mamy Gwilię (żart). odpowiedz

SEBO(L) - 15 minut temu, *.centertel.pl @Roma: Tylko po co nam Gvilia, skoro mamy Cholewiaka;) ? Przecież gość jest tak bardzo uniwersalny, że zagra wszędzie. Nawet,gdy zajdzie potrzeba,w filharmonii i w filmie Vegi... odpowiedz

Sob - 39 minut temu, *.plus.pl Panowie błąd Wam się wkradł wykupiony został z Metz ;) odpowiedz

tekken (L) - 42 minuty temu, *.230.92 Za 3-5 mln E można . Taniej to niech se znajdą lepszego taniej. odpowiedz

Balde - 22 minuty temu, *.centertel.pl @tekken (L):

Chyba zapomniałeś, że ma 5mc kontraktu. odpowiedz

kik - 16 minut temu, *.tpnet.pl @tekken (L): Taa,raczej trzeba odjąć jedno zero. odpowiedz

Rozsądek - 42 minuty temu, *.144.162 Szkoda ale to Cafu bardzo chce odejść a nie Legia go sprzedać. Moim zdaniem takich zawodników powinno się szybo sprzedawać. Klub kokosa albo problemy w szatni bo foch nie są tu rozwiązaniem. odpowiedz

lol - 43 minuty temu, *.amazonaws.com sprzedac i nie zalowac odpowiedz

JaPi - 44 minuty temu, *.net.pl Dobry grajek, tylko żeby zawsze chciało się mu grać. Zwykle po 3-4 meczach osiadał na laurach i zaczynał dreptać w miejscu. odpowiedz

WWL - 50 minut temu, *.play-internet.pl Dobre cokolwiek.

Nie grał już tak dobrze jak wcześniej. Do tego nerwowy- vide kartki.

Wolę za niego Gwillę na boisku, a 400tys teraz a za pół roku 0.

Lepiej te 400 przeznaczyć na pensję nowego napastnika odpowiedz

Błażej - 50 minut temu, *.2.26 Bardzo dobrze, Antolić i Martins w formie go wciągają nosem, a tu jeszcze zarobić można. Teraz tylko klepnąć Furmana od lata. odpowiedz

Mlbets - 57 minut temu, *.centertel.pl Taki płacz po rezerwowym zawodniku? odpowiedz

Yorick - 1 godzinę temu, *.orange.pl To się w głowie nie mieści odpowiedz

Mat - 1 godzinę temu, *.orange.pl I dobrze. Cafu to dobry grajek, ale trzeba schodzić z wysokich kontraktów za starych Portugalczyków. Dodatkowo, akurat mamy kim grać na tej pozycji. odpowiedz

PUDEL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pudel dziala metoda 'wszyscy won'. odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak mozna dac za goscia 800k ojro i nie podpisac z nim umowy, trzeba go bylo im oddac odpowiedz

SEBO(L) - 34 minuty temu, *.centertel.pl @Krytykant_zawodowiec: jakiś czas temu pisałem,że wykupienie go i niepodpisanie nowej,dłuższej umowy z nim,to poziom finansjery na poziomie Ruchu Chorzów z najgorszych czasów. Wykupienie zawodnika latem 2019r. i nieprzedłużenie umowy,który za pół roku ma prawo podpisać umowę z nowym klubem i kolejnego lata odejść, to jakiś szczyt abstrakcji. Przecież przy dłuższej umowie zainteresowany kupnem klub musiałby wyłożyć z 600-800 tys .€ ,czyli straty wyniosłyby ok.25% kwoty transferowej lub nie byłoby jej wcale (choć to "wcale" trzeba pomniejszyć o pensje mu wypłacane,to oczywiste). I to na zawodniku,który nie wydaje się niezbędny,a zacznie sezon na ławce rezerwowych... Ale... przecież to "nie nasze" pieniądze,i gó.no się znamy... odpowiedz

Kleo - 27 minut temu, *.55.43 @SEBO(L): dokładnie tak. Amatorka z tymi kontraktami, za chwilę z Martinsem będzie to samo odpowiedz

Hoh - 1 godzinę temu, *.atman.pl Mózgi. Strateg Mioduski i jego świta. odpowiedz

Mat - 57 minut temu, *.orange.pl @Hoh: Piszesz to w trakcie okna transferowego, podczas którego Legia sprzedała zawodnika za rekordowe pieniądze w historii tej ligi. Spodziewałeś się, że ktoś kupi kontuzjowanego starego Cafu za 2 mln Euro? odpowiedz

Singspiel - 40 minut temu, *.plus.pl @Mat: on ma 27 lat i nie jest kontuzjowany. Wart duzo wiecej niz 400 tys. I tak Legia pozbywa sie ostatniego grajka, ktory potrafił uderzyc z 25 m. Latem odejdzie martins i okaze sie, ze brakuje piłkarzy odpowiedz

jg - 5 minut temu, *.219.170 @Singspiel: Legia się go nie pozbywa, tylko on odchodzi bo nie chce przedłużyć kontraktu. Więc chyba lepiej teraz skasować 400k ojro niż za pól roku 0 ojro. odpowiedz

jasiek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Interes życia. Jak z Masłowskim odpowiedz

