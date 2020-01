Cafu piłkarzem Olympiakosu!

W ostatnim dni greckiego zimowego okienka transferowego Olympiakos Pireus pozyskał z Legii Warszawa Cafu . Cafu trafił do Legii zimą 2018 roku z FC Metz na półtoraroczne wypożyczenie. Następnie Legia wykupiła go od Francuzów za 800 tys. euro. Umowa Portugalczyka z Legią obowiązywała do 30 czerwca 2020 roku, więc od stycznia miał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Do tej pory rozegrał 59 spotkań i strzelił w nich 9 goli. W koszulce z eLką na piersi wywalczył jeden tytuł mistrza Polski i zdobył jeden Puchar Polski. W obecnym sezonie na murawie pojawił się 9 razy - szczegółowe statystyki Cafu Latem 2019 roku Legia zgodnie z wcześniejszą umową musiała wkupić Cafu z FC Metz za 800 tys. euro i umowa przedłużyła się na rok. Na transferze do Olympiakosu stołeczny klub ma zarobić ok. 400 tys. euro. fot. olympiacos.org

Mariusz - 2 minuty temu, *.orange.pl U nas okienko od jutra się otwiera.. wiedz przestańcie marudzić.. wygląda to wszystko w 80% lepiej niż w po przednim sezonie.. mam nadzieję że tego nie zepsują!! Kupić napastnika i kogoś do środka ( było by fajnie Furmana ) odpowiedz

CBR - 10 minut temu, *.mm.pl Dzięki CAFU za wszystko co dałeś LEGII. cieszmy się, że klub zarobi chociaż coś za transfer. A to że odchodzi to dziękujmy zarządowi, że nikt nie rozmawiał z CAFU prędzej o kontrakcie. A z drugiej strony z niewolnika nie ma pracownika. Pozdrawiam i powodzenia w Grecji odpowiedz

Leo - 18 minut temu, *.centertel.pl Poczekajmy! jeszcze godzinka do zamknięcia okienka, a łakomy kąsek jeszcze mamy ;) jeszcze Karbownik do wzięcia. Napastnik nam żaden nie jest potrzebny ;) Mamy młodego Rosołka i Kostorza, oni jakoś załatają dziurę w ataku a jakby nie daj Boże nastrzelali wiadro bramek to jest komu ich sprzedać w czerwcu bądź lipcu za dwa wiadra truskawek. Pozdro (L) odpowiedz

d91 - 19 minut temu, *.play-internet.pl hahaa beka, wszystkich sprzedajemy a potem bedzie publikowany raport finansowy klubu i płacz nad brakiem mistrza lub pokazania padaki w pucharach i odpadnięciem z jakimś Kombajnem Kozia Wólka ;D odpowiedz

Stas - 19 minut temu, *.virginm.net o kurwa 9 meczy w tym sezonie a wy sracie zarem odpowiedz

- 31 minut temu, *.plus.pl Ale wy sracie w gacie , będzie dobrze a cały grał dobrze ale ostatnio to jak nie czerwien to kontuzja. A wy ciagle co tu sie odwala , bądźcie optymistami odpowiedz

WarMaster - 34 minuty temu, *.165.49 Pamiętam jak przed wykupem z Metz opowiadał w wywiadzie jak to bardzo chce grać w Legii ....... odpowiedz

Mr.Kanister - 38 minut temu, *.play-internet.pl Co tu się odwala ?????? odpowiedz

Fratelis1979 - 42 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Loczek co ty odpier....sz? Czas na transfery Do klubu!!! odpowiedz

Ryj - 43 minuty temu, *.47.175 Nara! Za oplucie Polaka nie mam do Ciebie szacunku. odpowiedz

Zu(L)us - 45 minut temu, *.centertel.pl Wyprzedaż trwa. A co dalej. 31.01.godz 22.40.zostało niewiele czasu odpowiedz

Sobo(L)ew - 15 minut temu, *.255.243 @Zu(L)us: U nas okno transferowe trwa do końca lutego, także spokojnie mamy czas. A poza tym będą dostawać szanse młodzi. odpowiedz

Hanys - 46 minut temu, *.orange.pl Np kuwa wyprzedajmy się całkowicie!!!!Loczek WON !!!!!!! odpowiedz

