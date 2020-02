Rezerwy Legii polecą na obóz do Hiszpanii zamiast do Ustronia

Sobota, 1 lutego 2020 r. 09:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legia.com

Rezerwy Legii Warszawa miały po sparingu z RKS-em Ursus, w przyszłą sobotę wyjechać na tygodniowe zgrupowanie do Ustronia, gdzie mieli zaplanowane sparingi z Kuźnią Ustroń oraz Rekordem Bielsko-Biała. Ostatecznie Legia II do rundy wiosennej przygotowywać się będzie w Salou, miejscowości oddalonej o 100 kilometrów od Barcelony. Podopieczni Piotra Kobiereckiego na obozie przebywać będą od 10 do 16 lutego, a na miejscu rozegrają dwa mecze kontrolne.



11 i 14 lutego legioniści zmierzą się z młodzieżowymi drużynami Arabii Saudyjskiej do lat 20.