Dwa legijne projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego

Sobota, 1 lutego 2020 r. 09:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

21 stycznia zakończono przyjmowanie projektów do budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2020. Łącznie zgłoszone zostały 2242 pomysły, o 76 więcej niż przed rokiem. Spośród nich, 196 ma charakter ogólnomiejski, zaś 2046 dzielnicowy. Wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się dwa legijne, o których informowaliśmy. Pierwszym z nich jest mural dla amp futbolowej Legii oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci - projekt został zgłoszony w ramach dzielnicy Ochota, a szacowany koszt to 30 tysięcy złotych.



Drugim legijnym projektem zgłoszonym w ramach budżetu obywatelskiego stolicy, jest wykonanie czerwono-biało-zielonego neonu Miasto moje, a w nim... na moście Łazienkowskim. Ten zgłoszony został w ramach projektu ogólnomiejskiego, a koszt wykonania szacowany jest na 150 tysięcy złotych. Jak się okazuje, Urząd miasta zakwestionował "ogólnomiejski" obszar projektu i chce go przenieść do obszaru dzielnicowego, do Śródmieścia. "W praktyce oznacza to tyle, że aby zagłosować na ten projekt, osoby z innych dzielnic będą musiały... zrezygnować ze swoich lokalnych pomysłów. Pomysł jest o tyle absurdalny, iż miasto w tym przypadku patrzy jedynie na przypisaną do projektu lokalizację, zapominając, że ma on charakter ogólnomiejski, mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy, spełnia wymogi dostępności i skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy" - poinformował pomysłodawca obu legijnych projektów, który zapowiedział odwołanie.



Przypomnijmy, że w roku ubiegłym, przegłosowane zostało powstanie muralu Kazimierza Deyny, który zostanie wykonany w najbliższych miesiącach.