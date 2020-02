Legia awansowala do finałów PP i MP U-20

Niedziela, 2 lutego 2020 r. 13:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy koszykarskiej Legii osiągnęli bardzo dobry wynik podczas turnieju półfinałowego Młodzieżowego Pucharu Polski we Wrocławiu. Podopieczni Krzysztofa Szablowskiego i Macieja Jamrozika dzięki dwóm wygranym zapewnili sobie awans do finałów Młodzieżowego Pucharu Polski (mecze 14-16 lutego w Warszawie), jak również do finału Mistrzostw Polski do lat 20, które rozegrane zostaną w dniach 4-8 marca (gospodarz jeszcze nieznany). Awans koszykarzy Legii do czołowej ósemki w Polsce to najlepszy wynik osiągnięty przez nasz zespół od 11 lat - wówczas Legia prowadzona przez Roberta Chabelskiego zdobyła brązowy medal. W osatnich trzech sezonach, koszykarze Legii kończyli rywalizację w półfinałach MP U-20.



W piątek legioniści pokonali WKK Wrocław, w dużej mierze dzięki fantastycznej postawie w drugiej kwarcie wygranej przez nasz zespół 30-5. Legia fatalnie rzucala z dystansu trafiając jedynie trzy trójki, przy skuteczności na poziomie 11 procent. W ostatniej minucie ważną trójkę zdobył Kucharski, ale później przestrzelone dwa rzuty wone sprawiły, że gospodarze turnieju mieli decydujący rzut na zwycięstwo - na szczęście niecelny.



W sobotnim meczu ze Spójnią, Legia miała przewagę od początku meczu, powiększając ją w każdej kolejnej kwarcie. Dopiero w czwartej kwarcie stargardzianie zaczęli odrabiać straty i Spójnia miała nawet ostatnią akcję w meczu, ale tak jak WKK dzień wcześniej, nie zdołała wyszarpać Legii zwycięstwa. W niedzielę do gry przystąpiły drużyny pewne awansu. Trefl, który był najlepszym zespołem turnieju we Wrocławiu co prawda pokonał Legię, ale nasi gracze pokazali się z bardzo dobrej strony, szczególnie w drugiej połowie spotkania. Trefl wygrał 87-78, ale Legia pokazała że może rywalizować z najlepszymi zespołami w kraju. Cieszy również powrót do gry po kontuzji Dominika Grotha.



Awans do finałów MP U-20 wywalczyły, oprócz Trefla i Legii, zespoły Śląska Wrocław i Asseco Arki Gdynia. O pozostałe cztery miejsca powalczą drużyny, które wezmą udział w półfinałach MP U-20.



31.01.2020, Wrocław: WKK Wrocław 68-70 (28-15, 5-30, 16-6, 19-19) Legia Warszawa

Legia: Maksymilian Motel 17, Bartosz Proczek 17, Patryk Atanowicz 13, Michał Kucharski 12 (3), Jan Piliszczuk 4, Dominik Groth 3, Patryk Łysiak 2, Jakub Sadowski 2, Maciej Szewczyk 0, Cezary Karpik 0, Kuba Przelazły -, Michał Sakowski -.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



WKK: Michał Kroczak 18 (2), Michał Sitnik 18 (2), Aleksander Griszczuk 12 (3), Łukasz Woźniakiewicz 9 (1), Patryk Pułkotycki 9 (2), Tomasz Madejski 2, Mikołaj Włodarczyk 0, Maksymilian Wilczek 0, Patryk Dochniak -, Paweł Pietryk -, Tobiasz Wnuk -, Michał Jagodziński -.

trener: Tomasz Niedbalski



01.02, Wrocław: Spójnia Stargard 61-62 (10-15, 12-13, 17-20, 22-14) Legia Warszawa

Spójnia: Szymon Szmit 26 (5), Bartłomiej Górzyński 12 (1), Adrian Abramowicz 8, Oliwer Korolczuk 5 (1), Marcel Grudziński 4 (1), Michał Huk 4, Damian Jakieła 0, Mateusz De Weyher 0, Maciej Marek -, Dawid Janeda -.

trener: Michał Trypuć



Legia: Bartosz Proczek 19 (2), Jakub Sadowski 9, Patryk Atanowicz 8, Maksymilian Motel 7, Maciej Szewczyk 6, Dominik Groth 6, Jan Piliszczuk 6, Kuba Przelazły 1, Patryk Łysiak 0, Cezary Karpik 0, Michał Kucharski 0, Michał Sakowski -.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



02.02, Wrocław: Legia Warszawa 78-87 (18-27, 17-18, 22-24, 21-18) Trefl Sopot

Legia: Bartosz Proczek 18 (2), Jakub Sadowski 14, Jan Piliszczuk 10 (2), Kuba Przelazły 10 (2), Patryk Atanowicz 8, Michał Kuchaarski 6, Maksymilian Motel 5, Maciej Szewczyk 2, Dominik Groth 2, Patryk Łysiak 2, Cezary Kapik 1, Michał Sakowski -.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



Trefl: Szymon Zapała 15, Piotr Lis 14 (2), Benjamin Didier-Urbaniak 11 (2), Błażej Kulikowski 10 (2), Mateusz Kowalski 8, Daniel Ziółkowski 7, Wojciech Dzierżak 6 (1), Sebastian Rompa 6, Oskar Życzkowski 4, Łukasz Klawa 4, Michał Ls 2, Hubert Łałak 0.

trener: Michael Łydkowski, a. Janus Kociołek



Wyniki pozostałych spotkań:

Spójnia Stargard 57-123 Trefl Sopot

Trefl Sopot 86-45 WKK Wrocław

WKK Wrocław - Spójnia Stargard