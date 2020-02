Piłkarska Legia najlepszą drużyną Warszawy w 2019 roku

W piątek w Arenie Ursynów odbyła się gala finałowa XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy w 2019 roku. Legia Warszawa zwyciężyła w kategorii Sportowa Drużyna Klubowa Roku. Najlepszym sportowcem został wioślarz Marcin Brzeziński reprezentujący Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Wśród nominowanych byli także legioniści: Iga Świątek (tenis) i Adrian Stanecki (amp futbol). Do miana Sportowej Imprezy Roku pretendowało "Święto Łazienkowskiej", organizowane na stadionie Legii przez Fundację Legii oraz Legia Soccer Schools, a wśród nominowanych do nagrody na Sportową Drużyną Klubową Roku oprócz Legii piłkarskiej była także koszykarska. Z tej grupy wyróżnieni zostali piłkarze i Iga Świątek, która zajęła 10. miejsce. O pierwszym i o kolejnych miejscach w kategorii Najlepszy Sportowiec Roku zadecydowała Kapituła Plebiscytu. Na jej czele stoi Tomasz Majewski, a w podejmowaniu decyzji pomagali mu Dorota Idzi, Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski, Erwina Ryś-Ferens, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Ryszard Szurkowski oraz Andrzej Supron. Werdyktem Kapituły kolejne miejsca zajęli: 1. Marcin Brzeziński - Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 2. Agnieszka Kobus-Zawojska – wioślarstwo – AZS AWF Warszawa 3. Szymon Pośnik i Dominik Czaja – wioślarstwo – AZS AWF Warszawa 4. Magdalena Piekarska-Twardochel – szermierka - AZS AWF Warszawa 5. Marcin Rudawski – żeglarstwo – MKS Dwójka Warszawa 6. Marcin Krukowski – lekkoatletyka – KS Warszawianka Warszawa 7. Maciej Mazur – karate shinkyokushin - Bielański Klub Kyokushin Karate 8. Mateusz Mróz – taekwon-do ITF – Taewo Klub Wschodnich Sportów Walki 9. Michał Luto – sumo sportowe – UKS Niedźwiadek 10. Iga Świątek – tenis ziemny – Legia Warszawa Sekcja Tenisa Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku: Katarzyna Marszał (tenis stołowy) Trenerem Roku: Adam Skwarski (wioślarski AZS-AWF Warszawa) Sportowa Osobowość Roku: Joanna Pajkowska (pierwsza Polka samotnie i bez zawijania do portu opłynęła świat pod żaglami) Sportowa Impreza Roku: Wybiegaj Krew i Szpik na PGE Narodowym Sportowa Drużyna Klubowa Roku: Legia Warszawa (piłka nożna) Najpopularniejszy Sportowiec Roku: Maciej Mazur (karate kontaktowe)

Kubuś Puchatek - 57 minut temu, *.tpnet.pl No, ale się legioniści spisali! Zaspali? Igo wybacz! Igo zwyciężaj! Już nie zaśniemy!!! odpowiedz

dezet - 3 godziny temu, *.chello.pl Iga zdecydowanie za nisko! odpowiedz

jkp - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nagroda dla kopaczy za.brak mistrzostwa i popisy w pucharach to kpina. Juz lepiej koszykarzy za awans do pucharow po wielu latach.

Dziwi tez tak niskie miejsce Igi Swiatek, bo gdzie tenis a gdzie wioslarstwo.

Do dupy ten ranking :) odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl @jkp: wioślarz Marcin Brzeziński w 2019 roku został Mistrzem Świata i v-ce Mistrzem Europy, więc nagroda Mu się należała odpowiedz

Praska legia - 25 minut temu, *.play-internet.pl @jkp: koszykarze nie awansowali tylko miejsce w pucharach zostało wykupione odpowiedz

