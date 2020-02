Marzec nowym analitykiem pierwszej drużyny

+ dodaj komentarz

@Żmija : Praca analityka nie jest dla kazdego.. to jest rozkladanie na czynniki pierwsze gry druzyny zarowno naszej jak i przeciwnika. Analityk oglada mecz po kilka razy analizujac rozne aspekty gry.. podania, straty, analizuje zachowanie zawodnikow itd. Oczywiscie ma do tego rozne atrybuty pomocnicze (sa dpecjalne stronki internetowe ktore podaja gotowe statystyki meczy, ale roznie bywa z ich dokladnoscia), czy tez sprzet zainstalowany na stadionie czy boisku treningowym ktory sumuje liczbe przebiegnietych kilometrow przez danych zawodnikow itd.. Analityk na biezaco w czasie meczu przygotowuje 'wytyczne' dla trenera i zazwyczaj w przerwie meczu (o ile trener chce z nich skorzystac) dostarcza raport wykazujacy na co zwrocic uwage. Dodatkowo ogladajac mecze kilkukrotnie analizuje np wykonywanie stalych fragmentow gry, czy sa one rozgrywane w ten sam sposob itd. Jak mamy grac np z Arka Gdynia to robota analityka jest przeanalizowanie gry Arki. Oglada wiec jej mecze na podstawie ktorych sa dla kazdego zawodnika indywidualnie przygotowywane punkty na ktore ma zwrocic uwage.. np jak masz kogos kryc to sie dowiesz ze zawodnik jest nerwowy jak sie go fauluje, ze jest lewonozny itd To tak z grubsza, wiadomo ze jest tego wiecej ;o) Robota w kazdym razie dla totalnych pasjonatow, bo tak naprawde 8 godzinny dzien pracy w tym wypadku to jest zart.. Jak sie gra co trzy dni to oni prawie nie spia! Non stop ogladanie meczy, analiza i raporty! Mega zapier..!!!

