W sobotę, 1 lutego o godzinie 19:16 odbyło się oficjalne odsłonięcie legijnego ambulansu dla szpitala dziecięcego SPZOZ przy ulicy Mikołaja Kopernika. Uroczystość zorganizowali przedstawiciele "Dobrych Ludzi", którzy od początku roku 2019 prowadzili zbiórkę pieniędzy na ten cel. Wśród zgromadzonych stawili się przedstawiciele legijnych grup i fanklubów, z których zdecydowana większość włączyła się do zbiórki funduszy. Fani Legii zebrali ponad 80 tysięcy złotych na ambulans i zakończyli zbiórkę w drugiej połowie listopada zeszłego roku. Oficjalne przekazanie ambulansu przedstawicielom szpitala przy ul. Kopernika nastąpi w najbliższy poniedziałek o godzinie 10:00. Odsłonięcie ambulansu miało miejsce przed SportsBarem Ł3. Najpierw miało miejsce przemówienie Dobrych Ludzi, a następnie najbardziej zaangażowane we wsparcie tej inicjatywy grupy i fankluby, odebrały pamiątkowe puchary. Później wszyscy zgromadzeni zebrali się wokół ambulansu, a po jego odsłonięciu, odpalono trochę rac i stroboskopów. fot. Bodziach

