Menedżer Świerczoka: Jest zainteresowanie ze strony Legii

Mendedżer piłkarski Jarosław Kołakowski był gościem programu "Stan Futbolu", w którym poruszony został temat możliwego transferu Jakuba Świerczoka do Legii Warszawa. Wiadomo, że lider ekstraklasy jest bardzo zainteresowany sprowadzeniem tego napastnika, ale sprawa nie jest prosta. - Start ligi odbędzie się raczej bez udziału Jakuba Świerczoka - powiedział Kołakowski. - Łudogorec jeszcze przez półtora tygodnia przygotowuje się w Turcji i w pewnym sensie to po ich stronie jest ruch. Jest zainteresowanie ze strony Legii, ale są też jeszcze inne rozwiązania. W Łudogorcu jest nowy trener, a Kuba strzela bramki - po jednej lub po dwie w każdym sparingu - i podoba się, więc jego odejście z Łudogorca nie jest przesądzone - powiedział menedżer zawodnika. - Być może w Bułgarii czytają doniesienia za jakie pieniądze Legia sprzedaje piłkarzy... - dodał Kołakowski.

Kibolec - 31 minut temu, *.206.49 Zagrał jeden lepszy sezon w lidze poszedł za granice trochę mu z początku wpadało , i kariera zagraniczna się zakończyła w tak młodym wieku chyba , że taki dobry jest . Nie żadne 2 bańki za niego szkoda kasy tylko . Jak chcą dać takie pieniądze za nowego Piłkarza to niech dadzą za jakiegoś dobrego , Świerczok jak przyjdzie to będzie kolejnym średnim ligowym zawodnikiem .Nam potrzeba szybkiego i z techniką napastnika . odpowiedz

SEBO(L) - 52 minuty temu, *.chello.pl Podobno Carlitos gwiazdorzył? No to weźcie tego zadufanego w sobie narcyza,co lubi ustawiać szatnię,i w ogóle w swoim mniemaniu jest przenajlepszy... Pieniądze na niego wydane,będą jak psu w du.ę ... odpowiedz

Tager11 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tylko nie Świerczok, odpowiedz

B72 - 1 godzinę temu, *.virginm.net To musi być ktos, kto zagwarantuje minimum 10 goli, jeśli nie ma takiej możliwości to wypożyczyć/wykupić Angulo na 6-12 miesięcy i szukać napastnika w lato. Swierczok to sprawdzony gracz ale mamy zapłacić za niego więcej niż Bułgarzy? Przecież on ten sezon to siedzi więcej na ławie niż gra. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zastanawiam się czy klub ma jeszcze ewentualnie kogoś w zapasie czy jesteśmy tak zapatrzeni w Świerczoka, że albo on, albo nikt (ewentualnie ktoś z łapanki na szybko). odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Weźcie Araka czy Mikitę póki są w dobrych cenach!! Jankowskiego to wzmocni rywalizację i będzie kogo wystawić. Potem możecie sprowadzać z zagranicy kogoś. odpowiedz

Balde - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @tekken (L):

To już chyba lepiej grać młodzieżą, goli zdobędą tą samą ilość. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Paweł Brożek i rozwalamy ligę. odpowiedz

OMG - 2 godziny temu, *.centertel.pl Żaden Świerczok rozkapryszony gwiazdorek! Będzie z nim później kłopot.

Dawać tego Alibeca albo młodego Rodado. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @OMG: wyskakuj z hajsu, będą obydwaj. odpowiedz

