Sparing z Wisłą Płock, czyli ostatni test przed startem rundy

Sobota, 1 lutego 2020 r. 20:51 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia zagra na własnym stadionie z Wisłą Płock w ostatnim sprawdzianie przed zbliżającym się powrotem na ligowe boiska. Kilka godzin wcześniej druga część składu rozegra sparing z rezerwami Legii. Szkoleniowiec Legii chce, aby w tych meczach każdy z piłkarzy rozegrał 90 minut, podobnie jak to miało miejsce w spotkaniach na zgrupowaniu.



Przygotowania



Wisła Płock, podobnie jak Legia, na zimowe zgrupowanie poleciała do tureckiego Belek. Piłkarze spędzili tam dziesięć dni, rozgrywając podczas nich trzy sparingi. Dwa dni po przybyciu na miejsce piłkarze z Płocka zmierzyli się z Łudogorcem Razgrad. Najbliższy rywal Legii przegrał 0-2, a jedną z bramek dla Bułgarów strzelił Jakub Świerczok, którego przyjście zimą do Legii nie jest niewykluczone. 22 stycznia Wisła poległa po raz drugi. Tym razem piłkarze Radosława Sobolewskiego nie mieli nic do powiedzenia w starciu ze Slovanem Bratysława. Słowacy bramkarza z Płocka pokonali aż trzykrotnie.



25 stycznia na zakończenie zgrupowania w Belek Wisła zmierzyła się z Karabachem Agdam. Tym razem polski zespół wreszcie wygrał, chociaż spotkanie było niezwykle zacięte. "Nafciarze" dwukrotnie przegrywali, lecz ostatecznie pokonali Azerów 3-2. Bramki dla zwycięzców zdobyli Angel Garcia, Dominik Furman oraz Damian Rasak. Warto dodać, że był to szczególny mecz dla byłego obrońcy Legii Jakuba Rzeźniczaka, który w barwach Wisły zagrał przeciwko swojemu byłemu klubowi.







Zimowe sparingi Wisły

0-2 Łudogorcem Razgrad

0-3 Slovan Bratysława

3-2 Karabach Agdam



Ważna zmiana w ataku



W zimowym oknie transferowym w drużynie Wisły doszło do jednej ważnej zmiany kadrowej. Zarząd pożegnał się z Ricardinho, który swoją karierę będzie kontynuował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W jego miejsce w sobotę kontrakt podpisano z dobrze znanym z gry w Jagiellonii Białystok Cillianem Sheridanem. Ostatnim klubem Irlandczyka był Kiryat Shmona. W tym sezonie w izraelskiej ekstraklasie Sheridan rozegrał w jego barwach 19 meczów, w których strzelił 4 gole.



Ostatnie szlify



Niedzielny mecz będzie zamknięty zarówno dla kibiców jak i przedstawicieli mediów. Trener Legii chce poświęcić to spotkanie na szlifowanie ostatnich schematów taktycznych przed spotkaniem z ŁKS-em Łódź. Skład, który wybiegnie w niedzielę wieczorem na boisko, będzie podobny do tego, który oglądaliśmy w ostatnim starciu przeciwko Kajratowi Ałmaty.



Przypuszczalny skład na rezerwy: Cierzniak – Stolarski, Remy, Wieteska, Rocha – Novikovas/Cholewiak, Gwilia, Praszelik, Pyrdoł, Rosołek - Kostorz



Skład na Wisłę: Majecki – Vesović, Lewczuk, Jędrzejczyk, Karbownik – Wszołek, Antolić, Andre Martins, Luquinhas, Cholewiak/Novikovas – Kante