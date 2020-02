Brąz Koszewskiej w Sofii

Karolina Koszewska z Legia Fight Club, wywalczyła brązowy medal podczas 71. międzynarodowych zawodów "Strandja", które odbyły się w stolicy Bułgarii, Sofii. Legionistka w kategorii wagowej -69 kilogramów pokonała na punkty 3:2 Włoszkę, Sabrinę Er Raqioui. W półfinale przegrała z Francuzką, Emilie Sonvico, z którą Koszewska wygrała w 2018 roku w Bytomiu. Dla Karoliny Koszewskiej, start w Sofii był jednym z etapów przygotowań do marcowych kwalifikacji olimpijskich w Londynie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.