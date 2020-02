Siatkarze Legii nie zagrają w play-off

Niedziela, 2 lutego 2020 r. 17:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotę siatkarze Legii Warszawa stracili szansę na udział fazie play-off i dalszą walkę o awans do I ligi. Wyjazdowa porażka z Centrum Augustów spowodowała, że "Wojskowi" spadli na 6. miejsce w tabeli i już go nie poprawią ani nie pogorszą, ponieważ był to ich ostatni występ w fazie zasadniczej sezonu. Do rozegrania pozostała jeszcze jedna kolejka, w której Legia pauzuje. Dla drużyn z miejsc 5-6 oznacza to koniec sezonu już w pierwszej połowie lutego.



Pewny awans do play-off od kilku kolejek ma BAS Białystok, a o pozostałe trzy miejsca walczą: UKS Centrum Augustów, MOS Wola Warszawa, Bestios Białystok i Metro Warszawa.



Legioniści osiągnęli więc zdecydowanie słabszy wynik niż w poprzednim sezonie, w którym byli drudzy po fazie zasadniczej, następnie przeszli ćwierćfinały, półfinały i zagrali w turnieju finałowym - zajmując ostatecznie czwarte miejsce.



