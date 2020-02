Mecz Raków - Legia z udziałem kibiców gości

Mecz Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa, zaplanowany na 15 lutego na godzinę 20:00, zostanie rozegrany w Bełchatowie z udziałem zorganizowanej grupy kibiców gości. Dotychczas Raków grając w Bełchatowie, kibiców gości mógł przyjmować tylko wówczas, gdy spotkanie nie został zakwalifikowane jako impreza masowa podwyższonego ryzyka. Podczas prezentacji drużyny RKS-u, która miała miejsce w sobotę, poinformowano, że prezydent Bełchatowa podpisała zgodę na organizację imprez masowych przez częstochowski klub, z udziałem kibiców gości, bez względu na kwalifikację spotkania przez policję. Fani Legii w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu udali się na wyjazdowy mecz Pucharu Polski z Rakowem w Częstochowie, na który ostatecznie nie zostali wpuszczeni, ze względu na dwukrotnie większą liczbę legionistów, którzy przyjechali do "świętego miasta". Sektor gości w Bełchatowie, na którym swoje mecze w sezonie 2019/20 rozgrywa Raków, może pomieścić 384 kibiców. Fani Legii po raz ostatni obecni byli (w komplecie) na meczu w Bełchatowie w listopadzie 2014 roku.

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Super wiadomość.Brać całą trybunę. odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Po co piszecie o tym, skoro bilety i tak tylko dla kumatych? odpowiedz

