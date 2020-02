Legia Warszawa 2-1 Legia II Warszawa

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zu(L)us - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Do pingwina. Cię gniew Boży zgniecie albo Ja-dzieciaku.Szykuj na jutro kredki i papier kolorowy.Wspolczuje ci.Baw się dobrze tylko nie na L 3 odpowiedz

DzyndzeL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Cieszy odblokowanie Obradowicza i dobry mecz weterana Włodarczyka. odpowiedz

Zu(L)us - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Do pingwina .ha ha to chyba twój ulubiony skecz! Zmień dilera bo obecny cię oszukuje

.Poczekajmy,wyluzujmy chyba odpowiedz

Jane - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No i Obradović w końcu wziął się do roboty odpowiedz

Pingwinek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl AHHHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHA

OBRADO zaczął strzelac dla Legii,HAHAHAHAHAHHAHA

Piłkarz nazwisko,mający bogate CV,który strzela samobója dla 1-szej Legii,grając w rezerwach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HAhAHAHAHHAHAH,czym ta Legia i jej skauting mnie jeszcze zaskoczy.

Typowi podobno sie nic nie podoba w naszym miescie,i nie dosc ze nie gra w podstawowym składzie,to jeszcze w sparingach grajac w 4 ligowych rezerwach,strzela samobója dla...Legii.AHAHAHHAHHAHHA

Piłkarz-nazwisko!!!!!!!!!!Ljuboia od niego był lepszy o lata swietlne .HAHAHAH odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Obradović wreszcie strzelił ... odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I co niedowiarki? Obradović zagrał z pierwszym zespołem i jeszcze strzelił dla niego bramkę :) :) odpowiedz

Old_fan - 2 godziny temu, *.215.3 Cieszy obecność w składzie nie przewidzianym dobgry Gwili i Novikovasa odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Za Cafu wzięliśmy 400 tys €. Tyle samo kosztuje nas roczne utrzymanie tego pajaca na O... odpowiedz

Mietek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Obradovic ha ha ! On to wakacje w Legii ma. Jeden z wyższych kontraktow. Bierze kasę i się pewnie śmieje z tego bo kontrakt jeszcze 1,5 roku. Brawo Mioduski! A napastnika pewnie już nie kupimy bo za Szymanskiego, Carlitosa, Kulenovica, Niezgode i Majeckiego kasa poszla na swoje konto. odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie wiedział w której Legii gra odpowiedz

vuko OUT - 3 godziny temu, *.vectranet.pl OBRA ZACZYNA SIĘ SPŁACAĆ !!! bUAHAHAHHAA odpowiedz

yyy - 3 godziny temu, *.plus.pl W końcu obradovic z jakimis liczbami. odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @yyy: właśnie mialem napisać że nareszcie Obradovic zaczął strzelać! ; )))



co za gość, masę kasy wyrzuciliśmy a już tylko szydera zostaje... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.