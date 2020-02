Sparing: Legia Warszawa 1-1 Wisła Płock

Komentarze (30)

Realista - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie ma napastnika, ustawienie Vukovica tęgie głowy z ekstraklasy już rozpracowały, ławka słaba, raczej na starcie rundy już można skreślić i puchar i mistrza, pomijając zadłużenie i że zaraz w czerwcu opuści nas Rocha, Karbownik, Martins, i pewnie jeszcze ktoś odpowiedz

kolba - 46 minut temu, *.plus.pl @Realista: Od fleszy dystans odpowiedz

Jasio - 46 minut temu, *.telkab.pl @Realista: dzieki. Do czerwca mam Legie z głowy. odpowiedz

Antydebil - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mistrza damy rade . Jest wizja to moze sie udac wiecej wiary bracia po Lce odpowiedz

(L)ukas - 1 godzinę temu, *.as13285.net LEGIA, LEGIA, Legiunia....





odpowiedz

ZGL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl "LEGIA" nie dla Swierczoka !!! odpowiedz

padre - 3 godziny temu, *.direct-adsl.nl Siemka ale wszyscy pitolicie Legia jest mocna jak przed przerwą I spoko o wynik z ŁKS Dzięki odpowiedz

WETERAN - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy wróci taki czas, że na forum będą zabierać głos sensowni ludzie? Na razie - pseudoznawcy, narzekacze i płaczki. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @WETERAN: w czasach ligi mistrzów też płakali i narzekali, tak więc pytanie retoryczne. odpowiedz

jacq - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Arek: Dokładnie.Niektórzy już zapomnieli,jak nam wtedy szło w lidze i za co poleciał Hasi. odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.chello.pl bbbuuuhhaaahhhaaa...........pinokio...................jaka następna wymówka niedo????????????????? odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @pol: skończ przygłupie. odpowiedz

Sputnik 44 - 52 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @pol: ryj kapciu! odpowiedz

ski - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Płaczki nie takie gwiazdy odchodziły odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Trening zamknięty dla mediów i publiczności ?

Czy to oznacza ,że Genialny Strateg grał bez bramkarza i napastników?

W takim razie moje pieniądze ZAMKNIĘTE dla Legia. Niech frajerów szukają w innym miejscu. Doktor Koperta służy darmowymi korepetycjami jak bez podatku pozyskać pieniądze... odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.206.98 Jak Legia chce dać 2 MLN za Świerczoka to za tą kasę może popytać o OFOE . Umiejętności bez porównania a kwota pewnie zbliżona . Jak Legia chce wydać 2 Bańki za nowego zawodnika to powinien to być zawodnik na poziomie Odidji niż słabego Świerczoka , różnica pomiędzy oboma zawodnikami jest taka , że Świerczok zapewne wkomponowałby się doskonale w marazm słabej polskiej kopanej a Ofoe naszą ligę ośmieszał . odpowiedz

LoLo - 2 godziny temu, *.200.59 @Kibic: Człowieku, jakie dwa miliony??? Ale poleciałeś, tak jakbyś nie wiedział, że dla obecnie miłościwie panującego prezesa jedynym kryterium uzupełniania składu jest fakt, czy ten koleś jest do ściągnięcia za darmo, czy nie. Kończy ci się kontrakt? No to dawaj tutaj, nie ważne czy pasujesz do drużyny i czy z wysokim kontraktem wylądujesz w rezerwach. odpowiedz

40% słabsza drużyna po transferze Jarka - 4 godziny temu, *.chello.pl Podejrzewam,że gdyby był na boisku Niezgoda to coś by strzelił i sparing byłby wygrany.Dobrze że to tylko sparing.Fakty są takie że bez Niezgody ta drużyna traci 40% ze swojej mocy,zobaczcie sobie ile goli w rundzie jesiennej strzelił Jarek .To są statystyki jak u Namaji Nikolica.Kante przy całym szacunku to nie jest typowy kiler pola karnego.Jak nie sprowadzą bramkostrzelnego napastnika to może być ciężko na wiosnę. odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.124.248 Lepiej lepiej to mają zagrać ta a nie tu co za bzdety masakra

Aleeeeeeee jak się ma

Prezesa amatora

Trenera bez doświadczenia

Nie potrafi się kupić dobrego napastnika

To nie dziw nic

Prezes i reszta jego świty tylko

DO SIEBIE DO SIEBIE GRABIE

odpowiedz

Pablo778 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Min 1 pomocnik + napastnik potrzebni. Kupić Jorge Felixa, Jakuba Świerczoka i do rywalizacji w środku Dominika Furmana, któremu zaraz kończy się kontrakt i mamy gotowy zespół. odpowiedz

R - 3 godziny temu, *.budimpex.net @Pablo778: Ty a to jesteś taki fachowiec?weź szczękę owijki rękawice u pogadamy odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @R: Spokój mi tam ma być-baby. odpowiedz

Loczek - 4 godziny temu, *.telkab.pl Spokojnie to tylko sparing...lks rozjada 4-0 odpowiedz

Gienek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Bidnie... Czyli strata punktów z łks jest możliwa. Co za dziadostwo... odpowiedz

Bez komentarza - 4 godziny temu, *.optonline.net @Gienek: tak Gienku jest moźliwa, ojojoj co to będzie. odpowiedz

M3 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Bez komentarza: Będzie radość takich pajacy jak ty. Ale pamiętaj ! Jesteśmy waszą Stolicą !!! (L) odpowiedz

WSTYD - 4 godziny temu, *.centertel.pl Bardzo słabo to wygląda... żadnych wzmocnień do tej pory... jak odejdzie Luquinhas i Karbownik to nie będzie już nikogo z jakością w tej drużynie... odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl No nie najlepszy prognostyk przed ligą odpowiedz

Rob - 4 godziny temu, *.orange.pl @(L) : Lepiej teraz gorzej zagrać i się zmobilizować, niż wygrać w sparingu 5-0 i później dostać w dupsko w lidze będąc pewnym swego... odpowiedz

Dfffdddd - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @(L) : Nie najlepszy prognostyk to dla płockiej Wisły że ze słaba Legia nie wygrała odpowiedz

