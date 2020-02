Toni Segura piłkarzem Legii

Toni Segura został w niedzielę nowym piłkarzem Legii Warszawa. Hiszpan na razie grać będzie w rezerwach stołecznego klubu, ale niewykluczone że za jakiś czas dołączy do pierwszej drużyny. Pomocnik ma 21 lat, a jego ostatnim klubem był Las Palmas Athletic. W tym sezonie na poziomie trzeciej ligi hiszpańskiej rozegrał trzynaście meczów, w których strzelił jednego gola. Wcześniej grał w rezerwach Realu Madryt, a w listopadzie 2016 roku strzelił nawet gola Legii w fazie grupowej Lidze Młodzieżowej UEFA. Segura podpisał z Legią półtoraroczny kontrakt.

