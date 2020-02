Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 3 lutego 2020 r. 10:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zremisowali 2-2 z IV-ligowym Zniczem II Pruszków. Legia U17 uległa 1-5 Hercie Berlin. Zespół U16 mimo dzielnej walki w II połowie uległ 3-4 Pogoni Szczecin U17. Z kolei gracze o rok młodsi wygrali z rówieśnikami ze Szczecina 1-0. Legia U14 wygrała 7-6 z Lechią Gdańsk 06; dobrze zaprezentowali się gracze o rok młodsi w meczu z Lechią '07. Gracze z zespołu U12 rozegrali niezwykle ciekawe i zacięte spotkanie z czeskim FK Hradec Kralove. Dwa najmłodsze zespoły Akademii wystąpiły na festiwalu gier "Graj jak Robert Lewandowski", mierząc się z rówieśnikami z Varsovii, Wigier Suwałki i Jagiellonii (2009 i 2010).



Warto jednocześnie odnotować, że wobec niezgłoszenia się jednej z drużyn do rozgrywek mazowieckiej Ekstraligi U17, miejsce to przypadło graczom UWKS Legii, którzy tym samym kolejną rundę będą mogli zmagać się na najwyższym szczeblu (wojewódzkim, gdyż w tej kategorii jest jeszcze CLJ z udziałem Ursusa, Polonii, Znicza, Legii i Escoli Varsovia), tym razem z: Wisłą Płock, Radomiakiem Radom, Ząbkovią Ząbki, Talentem Warszawa, Mazurem Karczew, MKS Piaseczno i Varsovią.



Legia Warszawa U18 2–2 (1-0) Znicz II Pruszków

Gole:

1-0 10 min. Dawid Barnowski (as. Hubert Derlatka)

1-1 70 min. Mateusz Jeliński (głową)

1-2 85 min. Krystian Tabara

2-2 89 min. Jakub Czajkowski (as. Patryk Pierzak)



Strzały (celne): Legia 12 (6) - Znicz 17 (7)



Legia: Kacper Czajkowski – Hubert Derlatka [03], Kamil Rokosz (60' Filip Szewczyk [03]), Łukasz Rytelewski, Kacper Imiołek [03](60' Damian Urban) – Jakub Kwiatkowski [03](60' Aleksy Krasicki), Jerzy Munik (46' Jakub Czajkowski), Kacper Gościniarek (60' Michał Kochanowski), Gabor Grabowski (60' Jerzy Munik), Dawid Barnowski, Patryk Pierzak [03]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik



Hertha BSC U17 5-1 (3-1) Legia U17

Gole:

1-0 4 min.

2-0 5 min.

2-1 7 min. Ivan Vidošević (as. Kacper Skwierczyński)

3-1 29 min.

4-1 48 min.

5-1 77 min.



grano 2x40 minut



Legia: Sebastian Krejer - Marcel Krajewski [04], Jakub Rutkowski [04], Tomasz Okulicki [04], Miłosz Pacek - Sebastian Kieraś [04], Patryk Bek [04], Ivan Vidošević - Fryderyk Janaszek [04], Marcel Niesłuchowski, Kacper Skwierczyński oraz: Bartosz Ślendak, Bartosz Dziemidowicz [04], Bartosz Wicenciak, Jakub Kowynia.

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Piotr Ciołkowski



Gracze z Niemiec szybko zaakcentowali swoją przewagę golem i w pierwszej odsłonie byli stroną wyraźnie przeważającą. Wprawdzie legioniści, grający tradycyjnie składem złożonym w połowie z rocznika młodszego, zdołali odpowiedzieć golem Ivana Ivan Vidoševicia, ale akcje gospodarzy były budowane szybciej, a pressing był intensywniejszy i bardziej efektywny. Po przerwie zaatakowali legioniści i gdy wydawało się, że zdobędą gola - szybką i zabójczo skuteczną kontrakcją popisali się berlińczycy. Legia w tej odsłonie nieco dłużej utrzymywała się przy piłce, ale w końcówce kolejnego gola zdobyli Niemcy, ustalając wynik spotkania na 5-1.



Legia U16 3-4 (0-3) Pogoń Szczecin U17

Gole:

0-1 5 min. Michał Samborski

0-2 41 min. Mateusz Bąk

0-3 45 min. Igor Mencnarowski (dob. strzału Mateusza Bąka)

1-3 51 min. Maciej Bochniak (z dystansu, as. Igor Strzałek)

2-3 55 min. Tomasz Mazur b.a.

3-3 74 min. Dawid Kiedrowicz (as. Tomasz Mazur)

3-4 83 min. Michał Samborski



Strzały (celne):

I połowa: Legia 4 (3) - Pogoń 13 (10)

II połowa: Legia 8 (6) - Pogoń 8 (5)



Legia: Jakub Mielcarz (Dawid Kuczyński ng) - Wiktor Nowak, Bartosz Krasuski [05], Filip Jurczak, Hubert Wierucki - Wiktor Puciłowski [05](22' Maciej Bochniak [05]), Kacper Włoch, Adam Dębiński (46' Benedykt Piotrowski [05]), Igor Strzałek, Tomasz Mazur - Dawid Kiedrowicz

Trener: Tomasz Kycko, II trener: Norbert Misiak



Biorąc pod uwagę, że legioniści grali z drużyną U17 (oczywiście opartą w większości na graczach rocznika 2004, uzupełnioną kilkoma starszymi), a sami gra;o nie tylko bez 9 zawodników występujących w U17 ale i 8 zawodników z nominalnej kadry drużyny U16 - kontuzjowanych i chorych - można było mieć pewne obawy co do przebiegu spotkania. W pierwszej odsłonie potwierdziły się one w pełni. Pogoniarze przedzierali się zarówno środkiem jak i bokami i tworzyli sobie masę sytuacji bramkowych. Na domiar złego, bardzo szybko z powodu urazu boisko musiał opuścić Wiktor Puciłowski. Choć 4 uderzenia z bliska obronił Mielcarz, w trzech innych sytuacjach sam na sam nie zdołał zapobiec utracie gola. Legia odpowiedziała jedynie dwoma uderzeniami z dystansu Igora Strzałka, a jedyną "setkę" stworzyła sobie po zamieszaniu podbramkowym w 43. minucie, gdzie obrońcy Pogoni zablokowali strzał Bartka Krasuskiego z 6 metrów oraz dwie dobitki.



Po przerwie Legia wyszła z jedną zmianą: w środku pola zameldował się kolejny gracz młodszego rocznika - Benek Piotrowski, który swoją agresją w odbiorze i szybkim wyprowadzaniem piłek wniósł ożywienie w środku pola, a ofiarnie uzupełniał go w defensywie Kacper Włoch. Po 6 minutach Strzałek dograł na lewą stronę do Macieja Bochniaka, a lewy pomocnik pięknym uderzeniem zdobył pierwszego gola dla Legii w tym meczu. Ledwie 4 minuty później, po przechwycie gola kontaktowego zdobył Tomasz Mazur. Legioniści mogli szybko wyrównać, ale trzykrotnie golkipera MKS nie zdołał pokonać Igor Strzałek. Goście odpowiedzieli okazją w 59. minucie, ale nasz bramkarz zdołał skutecznie interweniować. Wysiłki podopiecznych Tomasza Kycki opłaciły się na kwadrans przed końcem, gdy po akcji dwójkowej z Mazurem bramkę wyrównującą zdobył Dawid Kiedrowicz. Ten sam gracz trzy minuty później minimalnie chybił, niepilnowany w korzystnej okazji. Do końca spotkania trwała wymiana ciosów, jednak legioniści zaczęli opadać z sił a szczecinianie coraz częściej przedzierali się bokami pod bramkę Legii. W 82. minucie górą z sytuacji sam na sam wyszedł Mielcarz, ale zaraz potem gola dla gości zdobył Michał Samborski i mimo rozpaczliwych prób nasi gracze nie zdołali już stworzyć sobie dogodnej sytuacji bramkowej. Za ofiarną postawę i lepsze wybory akcji w II połowie należą się im jednak brawa.



Za tydzień legionistów z rocznika 2004 czeka wyjazd na finały mistrzostw Polski U16 w futsalu w Starogardzie Gdańskim (7-9 lutego br). Tam zmierzą się z 15 innymi drużynami z całego kraju. Będą to przede wszystkim zespoły specjalizujące się w futsalu (jako że większość zespołów z boisk trawiastych, jak Piast Gliwice czy Śląsk Wrocław, odpadła w fazie eliminacyjnej), do tego oparte w dużej mierze na roczniku 2003, stąd dla naszych graczy będzie to ciekawe i wymagające doświadczenie. Legioniści nie są bynajmniej faworytem, ale też rozgrywki futsalowe nie są dla nich priorytetem.



Podział grup finałowych finałów MP U16 w futsalu:

Grupa A: BSF Bochnia, Heiro Rzeszów, Legia Warszawa, Jantar Ustka.

Grupa B: Rekord Bielsko-Biała, Sobek Kraków,Zdrowie Garwolin, KP Piła.

Grupa C: Beniaminek Starogard Gdański, GKS Futsal Nowiny, Akademia Pyskowice, Constract Lubawa.

Grupa D: Gwiazda Ruda Śląska, Junior Hurtap Łęczyca, SPN Szamotuły, SMS Jarosław.



Legia U15 1-0 (0-0) Pogoń Szczecin U15

Gol:

1-0 65 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Michalski)



Strzały (celne): Legia 11 (7) - Lechia 5 (2)



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] - Szymon Gaj (Kpt), Rafał Boczoń [06], Igor Szostek, Grzegorz Burakowski (41' Kacper Michalski Ż, 74' Burakowski) - Filip Składowski (41' Karol Kosiorek [06]), Kajetan Pysz [06] (52' Filip Rejczyk [06]), Kacper Rojkowicz, gr. testowany (41' Roman Żuk [06]), Lucio Ceci - Maksymilian Stangret

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U14(06) 7-6 (4-4) Lechia Gdańsk U14 06

Gole:

1-0 2 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Żewłakow)

1-1 10 min. Patryk Łuszcz

2-1 12 min. Filip Rejczyk (głową, as. Jakub Żewłakow z rogu)

2-2 16 min. Jędrzej Kolka (po rzucie rożnym)

2-3 22 min. Patryk Łuszcz b.a.

3-3 25 min. Jakub Żewłakow z rzutu wolnego

4-3 28 min. Igor Rosa (as. Piotr Zieliński)

4-4 36 min. Patryk Łuszcz

4-5 46 min. Patryk Łuszcz

4-6 56 min. Julian Woźniak (rzut karny)

5-6 57 min. gr. testowany II (as. Karol Kosiorek)

6-6 68 min. Franciszek Saganowski (głową, as. Igor Rosa z rzutu rożnego)

7-6 74 min. Piotr Zieliński (b.a., po akcji Romana Żuka)



W 52. minucie Piotr Zieliński nie zdołał wykorzystać rzutu karnego - bramkarz obronił)



Strzały (celne): Legia 17 (13) - Lechia 17 (13)

(grano 2x40 minut)



Legia: gr. testowany I - Franciszek Saganowski, Maciej Złotkowski, Filip Rejczyk, Adam Bąkiewicz, Piotr Żołyński, Maciej Saletra, Igor Rosa, Jakub Żewłakow, Piotr Zieliński, gr. testowany II oraz: Wojciech Gan, Jakub Chodkowski, Karol Kosiorek, Roman Żuk, Kacper Włodarek

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Łukasz Pachelski



Legia U13 - Lechia Gdańsk 07



Strzały (celne): Legia 27(17) - Lechia 6 (5)

(Grano 3x25 minut)



Legia: Marcel Pernal - Mateusz Różański, Sebastian Baranowski, Jan Leszczyński, gr. testowany, Daniel Foks [08], Szymon Chojecki, Maciej Jeleński, Aleks Płoszka, gr. terstowany, Stanisław Gieroba, gr. testowany, Filip Nieckarz [08]

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U12 - FK Hradec Kralove '08 U12



Strzały (celne): I tercja Legia 7 (2) - FK 11 (5), II tercja 8 (7) - 7 (3), II tercja 12 (6) - 6 (3).

(Grano 3x30 minut)



Legia: Marcel Grzejda - Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Szymon Rusin, Marcel Kiełbasiński, Piotr Bergiel [07], gr. testowany, Daniel Foks, Piotr Bartnicki [09], Vincent Ziętek [09], Norbert Merchel [09], Piotr Komorowski, Adam Niewiadomski

Trenerzy: Mateusz Majewski, Rafał Klimkowski



Festiwal Gier "Graj jak Robert Lewandowski" (rocznik 2009 i mł.)



Rywalizacja pod balonem na Varsovii toczona była w 7-osobowych składach, na 2 równoległych boiskach, w formule festiwalu gier - gdzie nie liczono wyników i klasyfikacji. Trenerzy za to często korzystali z okazji, by spróbować realizacji nowych, ćwiczonych na treningach wariantów oraz nietypowych ustawień. Z każdym przeciwnikiem (Wigry, Varsovia, Jagiellonia) grano po dwa razy. Legioniści, choć nie zawsze utrzymywali koncentrację do końca spotkania, zaprezentowali się pod względem gry całkiem korzystnie.



- mecze turniejowe:

Legia U11 - Wigry Suwałki 09

Strzały (celne): Legia 23 (13) - Wigry 3 (3)



Varsovia - Legia U11

Strzały (celne): Varsovia 11 (7) - Legia 15 (10)



Legia U11 - Jagiellonia Białystok

Strzały (celne): Legia 16 (7) - 10 (6)



Legia U11 - Wigry Suwałki 09 (mecz 2)

Strzały (celne): Legia 11 (8) - Wigry 10 (6)



Varsovia - Legia U11 (mecz 2)

Strzały (celne): Varsovia 8 (6) - Legia 16 (12)



Legia U11 - Jagiellonia Białystok (mecz 2)

Strzały (celne): Legia 24 (16) - Jagiellonia 4 (3)



Skład Legii U11: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Kuba Piaseczny, Aleksander Marciniak, gr. kl. partnerskiego, Kacper Ziółkowski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Borys Boryszewski, Vincent Ziętek

Trenerzy: Sebastian Janusiński, Mateusz Legierski



Festiwal Gier "Graj jak Robert Lewandowski" (rocznik 2010 i mł.)



Gracze z kategorii U10 również zmierzyli się w identycznym gronie. Rozgrywano po dwa mecze 20-minutowe z każdym przeciwnikiem w 2 rundach. W rywalizacji, w której nie liczono punktów, ponownie uczestniczyły: UKS Varsovia (organizator), Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Wigry Suwałki.



Skład Legii: Franciszek Golański (br), Igor Brzozowski, Aleksander Badowski, Filip Hołowiński, Wiktor Wach [09] oraz 4 graczy testowanych

Trener: Łukasz Listwan, Sebastian Różycki