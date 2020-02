7-9.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 7 lutego 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej mecz Legii z ŁKS-em, czyli w końcu wracamy na trybuny. Na naszym stadionie pojawi się komplet, 1770 kibiców gości, wspieranych przez zgody. W piątek nasi koszykarze rozegrają wyjazdowe spotkanie w Radomiu - początek o 17:40, bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra. Tymczasem w sobotę o 18:00, futsaliści Legii w 1/16 finału Pucharu Polski, w hali OSiR Włochy podejować będą drużynę ekstraklasy, Red Devils Chojnice. Wstęp wolny, zapraszamy i zachęcamy do wspierania naszej drużyny!



Rozkład jazdy:

07.02 g. 17:40 HydroTruck Radom - Legia Warszawa [kosz, ul. Narutowicza 9]

08.02 g. 12:00 Legia II Warszawa - RKS Ursus [sparing, ul. Łazienkowska 3]

08.02 g. 17:00 Legia II Warszawa - Dziki Warszawa [kosz, ul. Kowieńska 12/20]

08.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Red Devils Chojnice [futsal, ul. Gładka 18]

09.02 g. 14:30 Sparta Rotterdam - FC Den Haag

09.02 g. 17:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź



Młodzież:

08.02 g. 12:00 FK AS Trenčín U17 - Legia U17 [Trenczyn]

08.02 g. 16:00 Legia U14 - RKS Ursus U15 [ul. Łazienkowska 3]

08.02 g. 18:00 Legia U15 - Zagłębie Lubin U15 [ul. Łazienkowska 3]

09.02 g. 12:00 RTK Basket Radom U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz, ul. Kościuszki 7]

09.02 g. 13:00 FC Slovacko U17 - Legia U17 [Uherské Hradište]



Legia U10, U11, U12 i U13 przebywać będą w dniach 6-16 lutego na obozie w Lloret de Mar w Katalonii.



Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U16 - finały (rocznik 2003 i młodsi):

Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 7-9 lutego 2020 r.



Legionistów z rocznika 2004 czeka wyjazd na finały mistrzostw Polski U16 w futsalu w Starogardzie Gdańskim (7-9 lutego br). Tam zmierzą się z 15 innymi drużynami z całego kraju podzielonymi na 4 grupy. Będą to przede wszystkim zespoły specjalizujące się w futsalu, do tego oparte w wielu przypadkach na roczniku 2003, stąd dla naszych graczy będzie to ciekawe i wymagające doświadczenie. Legioniści nie są bynajmniej faworytem rywalizacji, rozgrywki futsalowe nie są dla nich priorytetem, ale uczestnicząc w finałach, będą chcieli na pewno wypaść jak najlepiej.



Podział grup finałowych finałów MP U16 w futsalu:

Grupa A: BSF Bochnia, Heiro Rzeszów, Legia Warszawa, Jantar Ustka.

Grupa B: Rekord Bielsko-Biała, Sobek Kraków, Zdrowie Garwolin, KP Piła.

Grupa C: Beniaminek Starogard Gdański, GKS Futsal Nowiny, Akademia Pyskowice, Constract Lubawa.

Grupa D: Gwiazda Ruda Śląska, Junior Hurtap Łęczyca, SPN Szamotuły, SMS Jarosław.



- mecze grupowe Legii:

piątek 13:00 Heiro Rzeszów - Legia Warszawa

sobota 09:20 BSF Bochnia - Legia Warszawa

sobota 15:10 Legia Warszawa - Jantar Ustka



Faza finałowa odbędzie się w niedzielę.