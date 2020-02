Skromna nowa kolekcja Legii 2020

Tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2019/20 w sklepie przy Łazienkowskiej pojawiło się kilka nowych gadżetów, nazywanych nieco przesadnie "Nową kolekcją 2020". Na wspomnianą nową kolekcję składa się raptem zestaw czterech bluz (z kapturem) oraz sześć koszulek. Samych wzorów mamy o połowę mniej, bowiem każda z bluz i koszulek wydana została w dwóch kolorach. Zarówno koszulki, jak i bluzy są białe, czarne i szare. Jeśli zaś chodzi o motywy, to na koszulkach jest sporych rozmiarów herb (który w ostatnich miesiącach był rzadkością na klubowych produkcjach), są też stylizowane napisy "Legia Warszawa" oraz "Legia Warsaw". Anglojęzyczne nazwy dominują również na nowych bluzach (na trzech z czterech), gdzie napis "Warsaw" znajduje się na rękawie. Z kolei na drugim rękawie znajduje się eLka w kółeczku - na przedramieniu w dolnej części rękawa. Bluzy kosztują 179 i 199 złotych, koszulki 79 złotych. W ostatnich miesiącach na półkach w sklepie Legii widać stagnację - mało nowości, mocno przeciętne wzory, niezmiennie przeciętna jakość, a do tego dość wygórowane ceny. Wszystkie produkty możecie zobaczyć na sklep.legia.com

vuko - 27 minut temu, *.tpnet.pl kolekcja skromna, bo Miodek na napastnika oszczędza.... odpowiedz

Dzidek - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de Szok jak ten artykuł jednoznacznie krytykuje nową kolekcję Klubu, któremu kibicujecie. A swoją z Żylety chwalicie. Kto potrafi samodzielnie myśleć, wie czemu tak robicie. Hajs, mamona, kapusta.. odpowiedz

Robert - 2 godziny temu, *.centertel.pl Najlepsze są spodnie Pana Modela na szarym tle. Nie dość, że pożyczone od siostry, to jeszcze Pan Model zrobił w nie k..ę.

Bez pozdrowień dla rurek z kremem. odpowiedz

Elquatro - 3 godziny temu, *.chello.pl Ltc, warsaw... jesteśmy jeszcze chyba w Polsce!? Nie będziesz mioduski dzieci nam germanil!!! odpowiedz

word!up - 3 godziny temu, *.inetia.pl Jak skromne to ze złota ? odpowiedz

Jeszcze ja - 3 godziny temu, *.chello.pl "Skromna" z tytułu dotyczy chyba również rozmiarówki!

Niektóre modele koszulek dostępne jedynie w rozmiarze chińskie L.

Widać ,że dopracowany ten start nowej kolekcji niczym kiedyś nowego systemu biletowego. Może to ta sama ekipa wdrożeniowa?

odpowiedz

eqiruvn - 3 godziny temu, *.chello.pl Wie ktoś ile trzymają te tatuaże-kalkomanie dodawane do nowej kolekcji koszulek? Da się zamiast yin-yang dostać z (L)? odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com A co to z tym 'Warsaw' ?? Moze jeszcze calkiem pozmieniac na Legion Warsaw ?? odpowiedz

dino - 4 godziny temu, *.vtelecom.pl Skromna kolekcja skromne wyniki skromne zakupy piłkarzy Mioduski jak byle co wlozysz to byle co wyjmiesz odpowiedz

ding - 6 godzin temu, *.chello.pl Na pewno na plus trzeba zaliczyć to, że kolekcja pokazała się przed startem rundy wiosennej. Pamiętam, że nowe kolekcje wypuszczane były dotychczas na kalendarzową wiosnę (marzec/kwiecień) i jesień (wrzesień/październik), więc kilka miesięcy po starcie rozgrywek. Oferta w dodatku nieadekwatna do pory roku: kostium kąpielowe w październiku. odpowiedz

Filip_Legionista - 4 godziny temu, *.230.190 @ding:

Ludzie podróżują cały rok do ciepłych krajów, gdzie można się kąpać i opalać. odpowiedz

Gienek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Trzeba się przyzwyczaić. Legia dziadzieje w każdym obszarze... odpowiedz

Hubi40 - 6 godzin temu, *.plus.pl Skromna nie skromna ale mi się podoba kupiłem białą bluzę. odpowiedz

yyy - 6 godzin temu, *.plus.pl Klatka ze spotu wygląda jak wyjęta z diskopolowego klipu.

Ciuchy chyba każdy by zaprojektował lepsze w 15 minut. odpowiedz

Matt - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Sprawdziłem ofertę sklepu i najbardziej rozbawiły mnie plakaty w ramkach. Cena normalna 129 zł (hehe), teraz promocja 64,50 zł. Polecam wszystkim, można nabyć np. Chrisa Philippsa, także naprawdę warto. Praktycznie jak za darmo, więc na pniu się rozejdzie.



Niby to młodzi ludzie tam pracują, bywali w świecie, a jednak nie tylko sportowo odbiegamy od zachodu. Wciskanie tandety w cenie porządnych wyrobów. odpowiedz

bubba - 6 godzin temu, *.hawetelekom.pl @Matt: skromna ta kolekcja ale fajne, natomiast tez zwróciłem uwagę na plakatu 6i pół dychy za plakat z Philipsem który nawet jak była w Legii to niczym się nie wyróżniał a teraz to nie wiem co on tam robi w ogóle. Nie lubię krytykować Klubu ale te plakaty to ośmieszenie całego Klubowego Marketingu. odpowiedz

Mrok - 5 godzin temu, *.chello.pl @Matt: Może mają jeszcze z Hildeberdo i Chukwu? Jakby mieli to nie wykupuj plis, brakuje mi do kolekcji. Odkąd się plakaty pojawiły w FanStore, to z każdego sezonu poszczególnych piłkarzy drużyny wieszam w dobudowanej specjalnie na tę okazję galerii w przedpokoju mojej kawalerki. Fajny i trafiony pomysł Działu Marketingu na domowy gadżet związany z Legią dla takich fanów jak ja. Bez nich nie wiedziałbym co z ta pustą przestrzenią zrobić.



A poważniej, to co do podsumowania to jednak nie masz racji. To nie kwestia upychania tandety ale zwykła pazerność i jeszcze jeden przykład traktowania kibiców jak idiotów, którym wszystko warto próbować wcisnąć. odpowiedz

Mi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Matt: e tam pobieżne wnioski. W Luxemburgu to godzina nienadzwyczajnej pracy i masz plakat w cenie bez promocji. Nawet jak tylko rodzina kupiła a podobno ma dużą to i tak czysty zysk. Z Chińczykiem to nie wypaliło ale w tym przypadku to już napewno lepsze efekty. odpowiedz

Leśny Dziadek - 8 godzin temu, *.centertel.pl Zenada i obciach. To jest SABOTAZ. odpowiedz

Smolik - 8 godzin temu, *.chello.pl Czyli ogólnie z tego, czego klub powinien pozyskiwać kasę i dochód nie rozwija się.

Jest duzo zagranicznych turystów i rzeczywiście płacić za taka jakość i nudne wzory nie ma sensu. odpowiedz

