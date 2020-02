Siedem medali Karczewskiego na MPJ!

Aż siedem medali, podczas mistrzostw Polski Juniorów w łyżwiarstwie szybkim, wywalczył panczenista Legii Warszawa, Karol Karczewski. Podczas zawodów, które miały miejsce w Tomaszowie Mazowieckim, legionista zdobył cztery złote krążki, dwa srebrne i jeden brązowy. Karczewski przez większość sezonu łyżwiarskiego trenował indywidualnie, a rekordy życiowe osiągnięte podczas MPJ pokazują jak niesamowitą pracę wykonał. Karczewski zwyciężył w wyścigach na 1500 i 3000 metrów, jak również w biegu drużynowym, a ponadto zdobył złoty medal w klasyfikacji wielobojowej, co jest równoznaczne z tym, że został najlepszym panczenistą w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Legionista zdobył ponadto srebrny medal w wyścigu na dystansie 5000 metrów i mass starcie, a także brązowy medal na 500 metrów. Gratulujemy!

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.