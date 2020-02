14-16.02: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę w Bełchatowie piłkarze Legii zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Tego samego dnia o 12:30 juniorzy koszykarskiej Legii podejmować będą w 1/2 finału Młodzieżowego Pucharu Polski Asseco Arkę Gdynia - ten mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Dereniowej na Ursynowie. Mecz o III miejsce (12:30) oraz finał (15:00) będzie miał miejsce w niedzielę w Arenie Ursynów. W piątek Legia II rozegra trójmecz z młodzieżową drużyną narodową Arabii Saudyjskiej oraz beniaminkiem szwedzkiej ekstraklasy, Mjällby AIF. Rozkład jazdy: 14.02 g. 18:00 Legia II Warszawa - Arabia Saudyjska U20 [Barcelona] 14.02 g. 20:00 Legia II Warszawa - Mjallby AIF [Barcelona] 15.02 g. 19:45 FC Den Haag - PSV Eindhoven 15.02 g. 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa [Bełchatów] Młodzież: Drużyny U10-U13 Akademii będą końćzyć w ten weekend pobyt na obozie w Looret del Mar. Z kolei zespoły UWKS Legii wyjadą na obóz do Szalowej. 14.02 g. 10:00 Legia U-17 - Górnik Zabrze 03 [ul. Łazienkowska 3] 14.02 g. 12:00 Legia U-16 - Górnik Zabrze 04 [ul. Łazienkowska 3] 15.02 g. 12:30 Legia Warszawa U-20 - Asseco Arka Gdynia U-20 [kosz, ul. Dereniowa 48, półfinał MPP] 15.02 g. 14:00 Legia U-18 - Drukarz Warszawa (seniorzy) [ul. Łazienkowska 3] 15.02 g. 16:00 Legia U-14 - SEMP Ursynów U15 [ul. Łazienkowska 3] 15.02 g. 18:00 Legia U-15 - Motor Lublin U15 [ul. Łazienkowska 3] 16.02 g. 12:30/15:00 Mecz o III miejsce i finał Młodzieżowego Pucharu Polski [kosz, Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122] 16.02 g. 17:00 Glinik Gorlice U17 - CWKS Legia U-17 [Szalowa]

