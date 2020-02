Wyniki Monety w Orlando Cup

Amelia Moneta z sekcji gimnastyki artystycznej Legii, ma za sobą bardzo udany start w USA podczas Orlando Cup 2020. Legionistka zajęła 4. miejsce w układzie ze skakanką, 8 z maczugą, 10 w wieloboju, 11 ze wstążka i 12 z piłką. To pierwszy start zawodniczki Legii na amerykańskich zawodach.

