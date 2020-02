Na stadionach: Transparentowa gorączka

Wtorek, 11 lutego 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami pierwsza w 2020 roku kolejka spotkań ekstraklasy. Co rzadko się zdarza, na wszystkich stadionach pojawili się kibice gości i do tego w naprawdę przyzwoitych liczbach. ŁKS w komplecie pojawił się w Warszawie, fani Górnika w sporym nadkomplecie zasiedli na trybunach w Kielcach, a do co najmniej przyzwoitych należy zaliczyć wyjazdową frekwencję Pogoni w Płocku czy Rakowa w Poznaniu. Ponadto na trybunach pojawiło się sporo opraw.



Dwie oprawy w stylu Gwiezdnych Wojen pokazali ełkaesiacy. Legioniści pokazali prezentację z motywem znanym z kultowego hip-hopowego kawałka WWO "Każdy ponad każdym". Zarówno na trybunie gospodarzy, jak i w sektorze gości przy Ł3 pojawiła się pirotechnika. Oprawy po obu stronach miały również miejsce w Kielcach, gdzie zabrzanie odpalili pirotechnikę. Choreo zaprezentowała także Wisła Kraków na meczu z Jagiellonią.



Głośno w różnych mediach było po dwóch transparentach wywieszonych przez kibiców Legii, a jakoś opinia publiczna nie zwróciła uwagi na hasła zaprezentowane w Poznaniu i Gdyni pod adresem właściciela Arki, Dominika Midaka czy choćby hasło "ŁKS jazda z k...mi". Fani Śląska wywiesili transparent uderzający w Romana Zielińskiego.



Niestety wiadomo już, że obecność kibiców gości na wszystkich stadionach w ostatniej kolejce to wyjątek. W Zabrzu zamknięty został sektor gości na mecz Górnik - Pogoń z powodu... remontu ronda w okolicy stadionu KSG. Portowcy już zapowiedzieli wyjazd pociągiem specjalnym w celu zwiedzania Muzeum Górnictwa Węglowego.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - ŁKS Łódź (1673)

Legioniści zaprezentowali oprawę z motywem znanym z kultowego hip-hopowego kawałka "Każdy ponad każdym". Na sektorówce namalowane zostały postaci z animowanego klipu do tego utworu, z delikatną modyfikacją - jeden z nich w ręku trzymał racę, na której końcu odpalonych zostało kilkanaście prawdziwych rac. Na dole rozciągnięty był transparent "Legia ponad każdym", a całość uzupełniły odpalone po bokach stroboskopy. Później na Żylecie powiewały jeszcze flagi na kijach. ŁKS przyjechał do Warszawy wraz ze zgodami niemal w komplecie - 1673 osób. Główna grupa podróżowała pociągiem specjalnym, zaś zgody i część FC transportem kołowym. W sektorze gości zaprezentowali sektorówkę i transparent tworzące hasło "Niech moc będzie z wami. ŁKS jazda z ku...mi". Później zaś rozciągnęli transparent "Street Warriors" wzorowany na motyw z Gwiezdnych Wojen, malowana sektorówkę i ponad nią race. Legioniści wywiesili także transparent po francusku skierowany do właściciela firmy, która rzekomo zainteresowana jest zainwestowaniem w Polonię. Na sektorach gospodarzy ok. 200 fanów FC Den Haag.



Korona Kielce - Górnik Zabrze (1500)

Kibice Górnika do Kielc przyjechali pociągiem specjalnym, a dzięki pomocy gospodarzy mogli liczyć na dodatkową pulę wejściówek. Dzięki temu wypełnili nie tylko sektor gości, ale i zajęli miejsca na sektorze do niego przyległym. Wraz z nimi GKS (120), Wisłoka (91) i ROW (37). Przyjezdni zaprezentowali transparent "Nadejdzie wiosna i lepsze czasy", flagowisko oraz odpalili pirotechnikę. Koroniarze z oprawą skierowaną do wracającego do ich klubu Jacka Kiełba, składającą się z transparentu "Ryba, tam dom twój, gdzie serce twoje", nad którym powiewały flagi na kijach.



Wisła Płock - Pogoń Szczecin (550)

Dobra liczba wyjazdowa Pogoni w Płocku. Gospodarze wywiesili transparent "Niech żyje wolna Polska, niech żyje major Łupaszko".



Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk (550)

Skromna frekwencja na meczu przyjaźni we Wrocławiu, szczególnie biorąc pod uwagę to, co działo się tam w rundzie jesiennej. Tym razem na trybunach zgromadziło się ok. 10 tysięcy widzów, w tym 550-osobowa delegacja lechistów, która zajęła miejsca w młynie WKS-u.



Lech Poznań - Raków Częstochowa (546)

Fani Rakowa do Poznania przyjechali pociągiem specjalnym w 546 osób, co trzeba uznać za dobry wynik. Wraz z nimi Chemik Kędzierzyn (26), Lechia Gdańsk (6) i Stomil Olsztyn (6).



Piast Gliwice - Zagłębie Lubin (423)

Fani z Lubina na pierwszy tegoroczny wyjazd pojechali w 423 osób, w tym Polonia Bytom (160), Odra Opole (30) i Arka (1). Przyjezdni wywiesili pięć flag.



Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (215)

Białostoczanie na pierwszy w tym roku wyjazd do Krakowa ruszyli pociągiem rejsowym i w Krakowie zameldowali się w 215 osób, z dwiema flagami. Wiślacy z oprawą, na którą składały się chorągiewki w barwach, mini sektorówka oraz transparent "My na trybunach, wy na murawie, razem wywalczymy utrzymanie!".



Arka Gdynia - Cracovia (200)

Na meczu przyjaźni arkowcy wywiesili transparent skierowany do właściciela klubu Dominika Midaka oraz Antoniego Łukasiewicza - "Midak zabieraj ze sobą bosego Antka i wypier...ć!". Cracovia przyjechała w 200 osób. Na trybunach również delegacje Gwardii Koszalin i Lecha.





Wyjazd tygodnia: 1770 kibiców ŁKS-u w Warszawie oraz 1500 fanów Górnika w Kielcach

Oprawa tygodnia: Choreo Legii i ŁKS-u



