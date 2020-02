Alibec nie dla Legii

Legia Warszawa oferowała Astrze Giurgiu milion euro za transfer Denisa Alibeca a sam piłkarz miał zarabiać 30 tys. euro miesięcznie i otrzymać duże pieniądze za podpis - informuje rumuński serwis digisport.ro. Do transferu jednak nie dojdzie, bo zgody nie wyraził obecny klub zawodnika, a na dodatek jego właściciel Ioan Niculae zarzucił Legii kontaktowanie się z piłkarzem wbrew przepisom UEFA. - Nie odrzuciłem oferty, ale nie pozwolono mi odejść. Rozmawialiśmy z właścicielem, który chce abym został w klubie do lata i pomógł w walce o mistrzostwo - powiedział Alibec. Kontrakt Denisa Alibeca z Astrą obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.

Maciek - 14 minut temu, *.chello.pl W zasadzie,to już nowy zawodnik na jakąkolwiek pozycje,nie jest potrzebny,bo zanim by doszedł do formy,to i tak się liga skończy. odpowiedz

BRL - 15 minut temu, *.tktelekom.pl Mioduski by go puścił ;) odpowiedz

prawda - 22 minuty temu, *.logitus.pl obawiam się że za parę lat nasz mistrz Polski , będzie grał w eliminacjach do LE :( Jesteśmy coraz słabsi od takich lig jak Cypr , Azerbejdzan , Białoruś , Słowacja itd Zobaczcie jakie miejsce ma Polska a jakie Liechtenstein :( coraz bliżej jesteśmy dna . Dla kibiców Legia dobra wiadomość , mimo że Legia się osłabia to i tak będzie mistrzem Polski w tej słabej ligi . Potem eLM z mistrzem Mołdawii , potem drugi mecz eLE z Białorusią i do widzenia Tak samo jak inne drużyny w ELE 1 góra dwa mecze i do widzenia a za 2 lata tracimy jednego przedstawiciela do ELE a za 5 lat nasz mistrz będzie grał w ELE . ok 15 lat temu Kowalczyk , grając na Cyprze , powiedział że ta liga będzie lepsza od Polskiej Zobaczcie które miejsce ma Polska a które Cypr . :( odpowiedz

Tomek - 43 minuty temu, *.113.189 Nie wiem może się nie znam ale póki co to Nikolić jest dalej bez klubu. Może jednak warto się do niego odezwać. Dać mu jak to jest napisane wyżej duże pieniądze za podpis, pensje na poziomie 60 tysięcy Euro (nie trzeba płacić kwoty odstępnego w wysokości 1 mln Euro jakie Legia proponowała za tego Alibeca) i kontrakt do czerwca 2021 oraz ustalić że w razie jakiegoś zainteresowania ze strony innych klubów nie będzie miał najmniejszych problemów z odejściem. Póki co Niko odpoczywa w domu więc może warto zadzwonić. Uważam że Nikolic spokojnie dałby radę i kilkanaście bramek w rundzie by strzelił odpowiedz

BRL - 14 minut temu, *.tktelekom.pl @Tomek: Nie jestem jedynym, który by Ci odpowiedział "oczywiście masz rację". No, ale... odpowiedz

BRL - 7 minut temu, *.tktelekom.pl @Tomek: Pardon - nie wczytałem się. Żaden kontrakt do czerwca 2021, żadne nierobienie problemów. Facet ma 32 lata, wie, co go w Legii czeka, nikt się o niego nie bije, u nas będzie miał pewny pierwszy plac dopóki nie trafi nam się perełka (uwielbiam Kante, ale nam potrzeba na szpicy lisa pokroju Nico) toteż celowałbym w 4-letni kontrakt i ciśniemy go do końca, żadne tłumaczenie, że z niewolnika nie ma pracownika. Później, jak będzie chciał na emeryturę jechać droga wolna, ale może obrać drogę np Sagana, czy Vuko. odpowiedz

Walerek - 49 minut temu, *.netfala.pl Czyli norma dalej jest normą. Nikt sensowny nie przyjdzie do Legii, nikt sensowny nie chce przyjść do Ekstraklasy. Legia i cała polska piłka klubowa spadła na dno. odpowiedz

Nie dla Legii - 58 minut temu, *.51.162 zaraz bedzie paru innych nie dla Legii i potem bedze gadka ze sie staralismy ale nie wyszlo i ze klody nam pod nogi rzucali jak zwykle ci sami.



dodam jeszcze ze wezousty wukowicz syczal ostatnio ze maja kogos na celowniku i wystarczy podpisik czyli bomba transferowa przed nami jeszcze ;) odpowiedz

bep - 1 godzinę temu, *.230.191 Po co nam kolejny napastnik? Mamy przecież Kante i jokera Rosołka... Kudłaty niech lepiej za ten chajs z transferów na wakacje pojedzie, najlepiej na Księżyc - w jedną stronę. odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Liga sie zaczyna a napastnika brak. Niech Kante strzeli focha i mistrza mamy z glowy odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tylko żeby teraz na siłę nie kupować tego bufona swierczoka, koleś ma mniemanie o sobie jakby co najmniej 5 razy był królem strzelców LM odpowiedz

Ddfff - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Jak im szkoda pieniedzy to niech wezmą Rangelo Jange. Jest wolnym zawodnikiem od końcówki stycznia, zapłacą tyle co za podpis. Ale u nas szefem skautingu jest mistrz FM więc może w grze Rangelo nie brylowal odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.230.92 Wziąć Mikitę, Araka, czy Jankowskiego. Albo ze dwóch najlepiej i niech rywalizują z pozostałymi i będzie dobrze. odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl Odpuście sobie te tytuły, które kojarzą się jedynie z nieudacznictwem klubu i... autorów. Tym razem zablokowano transfer w klubie zawodnika. Może lepiej by brzmiało: Astra nie sprzeda Alibeca? Wiadomo by było, o co chodzi. Macie ambicje informować kibiców, czy bawić się w pseudopublicystykę na poziomie trzeciej klasy?

odpowiedz

p. - 1 godzinę temu, *.96.7 @WETERAN: Niestety osobista niechęć do właściciela przeważa. Wystarczy zerknąć na publicystykę pana Q. odpowiedz

(L)ucky - 2 godziny temu, *.chello.pl Przecież to było wiadomo od samego początku nikt nowy nie przyjdzie ponieważ kadrę mamy już zamkniętą!!! Napastnicy w komplecie Kante Sanogo i Rosołek !!! Po co nam więcej ? odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.135.90 Wstyd zeby Legia tak wygladala... Prezes zlamas bez zadnych intencji ku rozwojowi od 3 lat systematycznie spuszcza ten klub w otchlan przecietnosci. Ku...a mac bracia trzeba cos zrobic z tym Mioduskim. NS? UZL? Cos? Czy jestescie omamieni pentem kielby od dareczka i darmowymi biletami i bedziecie uczestniczyc w rozbiorze naszego ukochanego klubu? odpowiedz

keny - 1 godzinę temu, *.230.191 @bum: Ale już co po niektórzy rozumieją całą sytuacje. Im Amica 2.0 odpowiada, będą się zachwycać za ile to my zawodnika sprzedamy. A że w pucharach nie gramy to co tam. Najważniejsze że mamy produkcje młodych zawodników do opchnięcia. Dramat odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.135.90 @keny: To jest gorzej niz dramat. Nie wiem jak mozna nie rozumiec tego co sie dzieje w klubie i ufac temu typowi jeszcze !! No ale nie ze mna te numery przeciez to jasdne co kieruje mioduskium. Tylko i wylacznie zarobek... prywatny zarobek. Wyssie jak sie da i pojdzie w pi...u odpowiedz

BRL - 12 minut temu, *.tktelekom.pl @bum: Dwie oprawy to mało? odpowiedz

Ido(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I znowu weźmiemy super snajpera bez kontraktu za darmo którego nikt nie chciał a na początek sezonu Kante i młodzież... Nie liczyłem że prezes wyda kasę ale jak to mówią "niby człowiek wiedział a jednak się łudził" odpowiedz

Raf - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No i w końcu jakieś konkrety w sprawie napastników!!! odpowiedz

