PLK

HydroTruck Radom 79-76 Legia Warszawa

Piątek, 7 lutego 2020 r. 19:34 Woytek, vid. Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 20. kolejki koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w Radomiu Legia Warszawa przegrała z HydroTruckiem Radom 76-79. Jest to 16 porażka "Zielonych Kanonierów" w tym sezonie. Legioniści mają na swoim koncie zaledwie cztery zwycięstwa i są jedną z trzech najgorszych drużyn PLK.



Mecz w Radomiu był prawdziwą sinusoidą. Pierwszą kwartę gospodarze wygrali zdecydowanie - 19-8. W drugiej części legioniści mozolnie odrabiali straty i doskoczyli do radomian na jeden punkt (26-27), ale potem do ataku przystąpili gospodarze i na przerwę schodzili prowadząc pięcioma punktami (36-31).







Trzecia odsłona to dalsza przewaga HydroTrucku, który w 29. minucie wyszedł na prowadzenie 57-41. Gdy wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty nastąpił kolejny zwrot akcji. Podopieczni Tanego Spaseva w pięć minut czwartej kwarty odrobili 17 punktów straty i doprowadzili do remisu 60-60 (w dużej mierze dzięki trójkom Dukesa), a na 3,5 minuty przed końcem za sprawą Konopatzkiego pierwszy raz objęli prowadzenie (67-66). Niestety w samej końcówce skuteczniejsi byli gracze z Radomia. Legia 13 sekund przed końcem rozpoczynała akcję przy trzypunktowej stracie do rywali, ale rzut na dogrywkę Michalaka był niecelny (w całym meczu 0/6 za 3). Nasz zespół po raz kolejny zagrał bez kontuzjowanego Matczaka (problemy z plecami).



PLK: HydroTruck Radom 79-76 Legia Warszawa

Kwarty: 19-8, 17-23, 22-12, 21-33



HydroTruck Radom [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

22. C. Lindbom 23 (5)

11. O. Trotter 17 (3)

14. R. Camphor 13 (1)

4. M. Piechowicz 11 (3)

15. A. Bogucki 9

---

29. F. Zagzuła 3 (1)

33. A. Mielczarek 3

16. D. Wall 0

23. A. Lewandowski 0

25. W. Wątroba 0

1. K. Rojek -

20. P. Sankowski -



Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

23. M. Michalak 16

77. J. Nizioł 13 (3)

18. M. Konopatzki 5

7. S. Kowalczyk 2

31. M. Milovanović 2

---

10. K. Dukes 22 (6)

25. K. Pinder 14 (1)

15. A. Linowski 2

19. P. Nowerski 0

84. P. Kuźkow -



Komisarz: Tomasz Konczewski

Sędziowie: Marcin Kowalski, Sławomir Moszakowski, Tomasz Langowski



widzów: 891



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz