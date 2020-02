Bilety na koszykarski ćwierćfinał PP z udziałem Legii

Trwa sprzedaż biletów na spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski, w którym koszykarze Legii podejmować będzie Hydrotrucka Radom w warszawskiej Arenie Ursynów. Spotkanie rozegrane zostanie w najbliższy czwartek, 13 lutego o godzinie 18:00. Bilety, które obowiązują zarówno na mecz legionistów, jak i na kolejne ćwierćfinałowe spotkanie rozgrywane tego dnia, pomiędzy Startem Lublin i Anwilem Włocławek (początek o 20:30), kosztują 30 (ulgowe) i 40 (normalne) złotych. Sprzedaż biletów prowadzona jest tutaj . Istnieje również możliwość zakupu karnetu na cztery dni turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski - abonamenty kosztują 120 (ulgowy) i 200 (normalny) złotych i można nabywać je tutaj . W przypadku wygranej Legii z HydroTruckiem, w 1/2 finału Suzuki Pucharu Polski legioniści zmierzą się ze Startem lub Anwilem, a spotkanie odbędzie się w sobotę, 15 lutego o godzinie 15:00. Bilety na oba półfinały (50 zł ulgowe i 80 zł normalne), pomiędzy którymi odbędzie się również Konkurs Wsadów (z udziałem zawodnika Legii, Jakuba Nizioła) i Konkurs Rzutów za 3 punkty (z udziałem zawodnika Legii, Michała Michalaka), można kupować tutaj . Czwartek, 13 lutego Ćwierćfinał 1, godz. 18:00: Legia Warszawa - HydroTruck Radom Ćwierćfinał 2, godz. 20:30: Start Lublin - Anwil Włocławek Piątek, 14 lutego Ćwierćfinał 3, godz. 18:00: Stelmet Enea BC Zielona Góra - Trefl Sopot Ćwierćfinał 4, godz. 20:30: Polski Cukier Toruń - Asseco Arka Gdynia Sobota, 15 lutego Półfinał 1, godz. 15:00: Legia/HydroTruck - Start/Anwil LOTTO Konkurs Wsadów Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty Półfinał 2, godz. 19:00: Stelmet Enea/Trefl - Polski Cukier/Asseco Arka Niedziela, 16 lutego Finał, godz. 18:00 Ceny karnetów (na wszystkie dni turnieju): 200 zł - normalny 120 zł - ulgowy Ceny biletów jednodniowych (czwartek i piątek): 40 zł - normalny 30 zł - ulgowy Ceny biletów jednodniowych (sobota i niedziela): 80 zł - normalny 50 zł - ulgowy Karnety i bilety ulgowe przysługują: uczniom i studentom studiów do 26 lat oraz emerytom i rencistom po okazaniu przy wejściu na halę odpowiednich dokumentów. Dzieci do lat 4 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.

