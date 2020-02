W sobotę Legia zagra w 1/16 finału PP

Środa, 5 lutego 2020 r. 11:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, futsaliści Legii Warszawa rozegrają spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z występującym w ekstraklasie Red Devils Chojnice - zespołem występującym dwie klasy rozgrywkowe wyżej od Legii. W ramach przygotowań do tego spotkania, podczas wczorajszego wieczornego treningu, legioniści zagrali sparing z I-ligowym AZS-em UW Wilanów. "Akademicy" wygrali 7-4, lepiej spisując się w końcówce, od stanu 4-4 to goście zdobyli trzy bramki. W poprzedniej rundzie Pucharu Polski, Legia wyeliminowała I-ligową Victorię Sulejówek 6-2 (3-2).



Wcześniej nasz zespół był najlepszy w rozgrywkach wojewódzkich, pokonując w wyjazdowym meczu Drukarza 10-0 oraz zwyciężając turniej finałowy w Garwolinie.



Mecz Legii z Red Devils Chojnice odbędzie się 8 lutego o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. Wstęp wolny. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny!



Zwycięzca spotkania w 1/8 finału zmierzy się z Futsal Team Zaczernie lub Maxfarbexem Futsal Busko-Zdrój. Mecze tej fazy rozgrywek zaplanowano na 19 lutego.



Droga futsalistów Legii w Pucharze Polski 2019/20:

01.12.2019, Drukarz Warszawa 0-10 (0-7) Legia Warszawa

15.12.2019, Legia Warszawa 6-2 (3-0) Teqball Podkowa Leśna

15.12.2019, Legia Warszawa 16-0 (9-0) Rokola Otwock Wielki

15.12.2019, Legia Warszawa 5-4 (1-3) Zdrowie Garwolin

06.01.2020, Legia Warszawa 6-2 (3-2) Victoria Sulejówek