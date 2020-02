Legia Warszawa - wiosna 2020

+ dodaj komentarz

- 5 godzin temu, *.chello.pl

Z tego co widzę to za pół roku czeka nas calkiem spora przebudowa drużyny.

Odejdzie na pewno Majecki.Z Cierzniakiem pewnie przedłuża umowę.Beda promować Muzyka.Cierzniak na drugiego bramkarza się nadaje.

Z Astizem mam nadzieje ze nie przedłuża umowy.Tak samo z Rochą.Z Lewczukiem pewnie przedłuża.Praszelik dostanie nową umowę.Martins sam nie przedłuży.Nie chce tu grać.Pojdzie do beniaminka ligi tureckiej czy średniaka z ligi rosyjskiej i dostanie 3 razy takie pieniadze jakie ma teraz w Legii.

Czyli z obecnego skladu Legii odejdzie 4-5 pilkarzy.

Do tego klub sprzeda 2-3 najlepszych.Stawial bym tu Karbownika,Luquinhasa i Wszołka.

Przed startem nowego sezonu odejdzie z Legii 7-8 piłkarzy.Połowy z nich mi nie szkoda bo to zwykłe ogóry są.Szkoda tych co potrafią prosto kopnąć piłkę.

Ciekawe jak taka przebudowa druzyny wplynie na początek sezonu a przede wszystkim na eliminacje do europejskich pucharów?Pewnie nic dobrego to nie wróży.Tym bardziej,że co okienko transferowe przychodzą tu coraz slabsi pilkarze.

Bez nadzieja na przyszłość.

