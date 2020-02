Analiza

Jak Legia grała wiosną

Czwartek, 6 lutego 2020 r. 10:08 Kamil Dumała, Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę podopieczni trenera Aleksandra Vukovicia wznowią rozgrywki w Ekstraklasie po przerwie zimowej. Pierwszym rywalem w drodze po mistrzostwo będzie ŁKS Łódź. Obecnie Legia plasuje się na 1. miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 38 punktów. Postanowiliśmy przypomnieć jak "Wojskowi" rozpoczynali wiosnę w ostatnich latach i jak od momentu wprowadzenia 37 kolejek ligowych spisywali się warszawiacy.





Wiosenne inauguracje w lidze na plus



W ostatnich dziesięciu latach tylko trzykrotnie zdarzyło się, że pierwszy ligowy mecz w nowym roku Legia rozegrała na własnym stadionie. Taka sytuacja miała miejsce w 2014, 2015 i 2016 roku. Znacznie częściej legionistów już na starcie czekała podróż do innego miasta. Dwukrotnie pierwszym spotkaniem nie było to w ramach Ekstraklasy - w 2012 roku Legia mierzyła się w 1/16 finału Ligi Europy ze Sportingiem Lizbona, a w 2015 roku w Pucharze Polski ze Śląskiem Wrocław.



Powroty Legii po zimowej przerwie





Bilans (ogółem): 6-3-1

Bilans (mecze ligowe): 6-1-3



Aktualnie piłkarze Legii mogą śrubować dwie serie. Po pierwsze w czterech ostatnich meczach po powrocie odnieśli zwycięstwa, a co więcej w trzech z nich zachowali czyste konto. Ponadto zawodnicy nie przegrali już od sześciu spotkań. Ostatni raz przegrali w pierwszym meczu ligowym 15 lutego, a biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje meczów, to taka sytuacja miała miejsce dwa lata wcześniej. Wówczas "Wojskowi" przegrali na wyjeździe 2-3 z Koroną Kielce.





Sezon 2013/2014

Pierwszy sezon, w którym wprowadzono nowy format rozgrywek, w którym drużyny miały do rozegrania 37 kolejek. Tuż przed przerwą zimową Legia po 21. kolejkach plasowała się na 1. miejscu z dorobkiem 43 punktów. Pierwszym rywalem w lutym był zespół Korony Kielce. Mecz obfitował w wiele pojedynków i dwie czerwone kartki, które otrzymali Wladimer Dwaliszwili (Legia) oraz Vlastimir Jovanović (Korona). Mecz na swoją korzyść dopiero w 83. minucie rozstrzygnęła Legia, a konkretnie celne uderzenie z rzutu karnego Ivicy Vrdoljaka.

W szesnastu meczach rozegranych po zimowej przerwie, zespół z Warszawy wygrał w dwunastu, oraz dwukrotnie zremisował i schodził z boiska, jako drużyna pokonana. Zarówno na wyjeździe, jak i w meczach domowych Legia zwyciężała sześciokrotnie, z wyjątkiem takim, że u siebie przegrała w dwóch meczach i jeden zremisowała, natomiast na wyjeździe nie przegrała ani razu i raz zremisowała.

Do końca rozgrywek zdobyła 31 bramek i straciła ich 12. Osiem bramek zdobył Miroslav Radović, a cztery mniej na swoim koncie zanotował Michał Żyro, a po trzy gole zdobyli Ondrej Duda, Ivica Vrdoljak oraz Michał Kucharczyk. Najwyższe zwycięstwo Legia zanotowała wygrywając 5-0 z Wisłą Kraków, natomiast najwyższa porażka nastąpiła w meczu z Ruchem Chorzów 1-2, bo mecz z Jagiellonią został rozstrzygnięty, jako walkower.

Efekt końcowy? Mistrzostwo Polski z przewagą dziesięciu punktów nad Lechem Poznań, 75 zdobytych bramek i straconych 34 (najmniej w Ekstraklasie).



Miejsce przed przerwą zimową: 1.

Pierwszy mecz po przerwie: Legia 1-0 Korona Kielce (Ivica Vrdoljak 83 (k))

Liczba meczów rozegranych po przerwie: 16

Wygrane - remisy - porażki: 12 - 2 - 2

Bramki: 31-12

Najlepszy strzelec: Miroslav Radović - 8 goli

Miejsce na koniec sezonu: 1.



Sezon 2014/2015

Oprócz meczów w Pucharze Polski i Ekstraklasie Legia rozegrała także pamiętny dwumecz przeciwko Ajaksowi w Lidze Europy. Skupiamy się, jednak tylko na rozgrywkach ligowych, które „przezimowała” Legia na pierwszym miejscu z dorobkiem 38 punktów. Po przerwie pierwszy mecz i porażka 1-3 z Jagiellonią Białystok, jedynego gola dla „Wojskowych” zdobył Hélio Pinto.

W osiemnastu spotkaniach zespół z Warszawy wygrał dziewięć razy, pięć zremisował i przegrał w czterech spotkaniach. W meczach domowych Legia prezentowała się o wiele lepiej niż na wyjazdach. Na Łazienkowskiej wygrała siedem meczów, jeden zremisowała i dwukrotnie schodziła z boiska bez punktów. Na wyjeździe wygrała dwa mecze, tyle samo przegrała i cztery razy zremisowała.

Do końca rozgrywek zdobyła 23 bramki i straciła ich 13. Pięć goli zdobył Michał Kucharczyk, jednego gola mniej Orlando Sá, po dwie bramki na swoim koncie zanotowali Michał Żyro, Jakub Rzeźniczak oraz Tomasz Jodłowiec. Tym razem najwyższe zwycięstwo to spotkanie z Podbeskidziem Bielsko-Biała i wygrana 3-0, najwyższa porażka nastąpiła od razu po wznowieniu rozgrywek po przerwie zimowej i 1:3 z Jagiellonią Białystok.

Na koniec sezonu przegrane Mistrzostwo o jeden punkt z Lechem Poznań i zdobycie jedynie 42 oczek na koncie. 64 bramki zdobyte i 33 stracone.



Miejsce przed przerwą zimową: 1.

Pierwszy mecz po przerwie: Legia 1-3 Jagiellonia Białystok (Hélio Pinto 84 - Maciej Gajos 12, 86, Patryk Tuszyński 53)

Liczba meczów rozegranych po przerwie: 18

Wygrane - remisy - porażki: 9 - 5 - 4

Bramki: 23 - 13

Najlepszy strzelec: Michał Kucharczyk - 5 goli

Miejsce na koniec sezonu: 2.



Sezon 2015/2016

Legia poza europejskimi pucharami pozostała jej jedynie walka na krajowym podwórku. Po 21. kolejkach drugie miejsce w tabeli ze stratą pięciu punktów do liderującego Piasta Gliwice. Pierwszy mecz to zeszłoroczny rewanż na drużynie Jagiellonii i okazałe zwycięstwo 4-0 po dwóch bramkach Nikolicia oraz jednej Kucharczyka i Jodłowca.

W szesnastu meczach Legia wygrała dziesięć razy i trzykrotnie zremisowała oraz przegrała. Ponownie lepiej wiodło się jej w meczach u siebie. Siedem wygranych i jeden remis, natomiast na wyjazdach trzy wygrane, dwa remisy i trzy porażki.

Zespół z Warszawy w tych szesnastu spotkaniach zdobył 28 bramek i stracił ich 11. Siedem bramek zdobył Nemanja Nikolić, tuż za jego plecami z czterema trafieniami Aleksandar Prijović, a po trzy trafienia zaliczyli Michał Kucharczyk oraz Kasper Hämäläinen. Trzy krotnie Legia zdobywała cztery bramki, nie tracąc przy tym żadnej. Zdarzyło się tak w meczu z Jagiellonią, Cracovią oraz Piastem Gliwice. Natomiast najwyższa porażka to mecz z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza 0-3.

Na koniec sezonu pierwsze miejsce z przewagą trzech punktów nad Piastem Gliwice. 70 zdobytych goli i straconych 32.



Miejsce przed przerwą zimową: 2.

Pierwszy mecz po przerwie: Legia 4-0 Jagiellonia Białystok (Nemanja Nikolić 7, 58, Michał Kucharczyk 16, Tomasz Jodłowiec 84)

Liczba meczów rozegranych po przerwie: 16

Wygrane - remisy - porażki: 10 - 3 - 3

Bramki: 28-11

Najlepszy strzelec: Nemanja Nikolić - 7 goli

Miejsce na koniec sezonu: 1.



Sezon 2016/2017

Odpadnięcie z Pucharu Polski, kolejny dwumecz w Lidze Europy przeciwko Ajaksowi i tylko trzecie miejsce na półmetku ligi. Pierwszy mecz wyjazdowy po przerwie zimowej i zawitanie do Gdyni na mecz z tamtejszą Arką. Legia ostatecznie wygrywa 1-0 po bramce Tomasza Jodłowca.

Siedemnaście spotkań i Legia zakończyła z bilansem jedenastu zwycięstw, pięciu remisów i tylko jednej porażki. Tym razem wyjazdowe mecze wyszły lepiej niż domowe. Na wyjazdach „Wojskowi” wygrali siedem meczów i jeden zremisowali, u siebie natomiast po cztery zwycięstwa i remisy oraz jedna porażka.

W meczach po zimowej przerwie zawodnicy klubu z Łazienkowskiej zdobyli 27 bramek i stracili ich jedynie 9 (!). Trzech graczy czterokrotnie zdobywało bramki, a byli to Michał Kucharczyk, Miroslav Radović oraz Dominik Nagy. Jednego gola mniej zdobył Kasper Hämäläinen, natomiast dwie bramki zdobył Maciej Dąbrowski, Thibou Thibault Moulin oraz Vadis Odjidja-Ofoe. Najwyższe zwycięstwo „Legioniści” odnotowali z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza, którą pokonali 6-0, natomiast najwyższą porażkę 1-3 z Ruchem Chorzów.

Bardzo dobra postawa zespołu Legii po zimowej przerwie zaowocowała pierwszym miejscem, z przewagą dwóch punktów nad Jagiellonią Białystok oraz Lechem Poznań i zdobyciem 70 bramek i straceniem tylko 31.



Miejsce, przed przerwą zimową: 3.

Pierwszy mecz po przerwie: Arka Gdynia 0-1 Legia Warszawa (Tomasz Jodłowiec 39)

Liczba meczów rozegranych po przerwie: 17

Wygrane - remisy - porażki: 11 - 5 - 1

Bramki: 27 - 9

Najlepszy strzelec: Michał Kucharczyk, Miroslav Radović, Dominik Nagy - 4 bramki

Miejsce na koniec sezonu: 1.



Sezon 2017/2018

Wiosną Legii została gra Pucharze Polski i Ekstraklasie. W niej Legia przed zimową przerwą zajmowała 1. miejsce w ligowej tabeli z przewagą dwóch „oczek” nad Górnikiem Zabrze, Jagiellonią Białystok oraz Lechem Poznań. Pierwszy mecz to prawdziwy dreszczowiec, który ostatecznie w 90. minucie po bramce z rzutu karnego na szalę zwycięstwa przechylił Miroslav Radović. Wcześniej dla Zagłębia dwukrotnie trafiał Jakub Mareš, a dla Legii Jarosław Niezgoda.

Szesnaście meczów do końca, w których „Wojskowi” zwyciężyli dziesięć razy, dwa razy zremisowali i czterokrotnie schodzili z boiska pokonani. U siebie sześć wygranych i trzy porażki, na wyjeździe cztery wygrane, dwa remisy i jedna porażka.

Dwadzieścia siedem zdobytych goli i czternaście straconych. Sześć goli na koncie byłego napastnika Jarosława Niezgody, cztery gole Kaspra Hämäläinena oraz Michała Kucharczyka. Tuż za nimi trzy bramki zdobył Sebastian Szymański. Wygrana ze Śląskiem Wrocław rezultatem 4-1 to najwyższe zwycięstwo, natomiast największa porażka to 0-2 z Jagiellonią Białystok i Wisłą Kraków.

Pierwsze miejsce na koniec sezonu, zdobytych 55 bramek i straconych 35 z przewagą trzech punktów nad Jagiellonią Białystok.



Miejsce, przed przerwą zimową: 1.

Pierwszy mecz po przerwie: Zagłębie Lubin 2-3 Legia Warszawa (Jakub Mareš 46, 90 (k) - Jarosław Niezgoda 16, 67, Miroslav Radović 90 (k))

Liczba meczów rozegranych po przerwie: 16

Wygrane - remisy - porażki: 10 - 2 - 4

Bramki: 27-14

Najlepszy strzelec: Jarosław Niezgoda - 6 bramek

Miejsce na koniec sezonu: 1.



Sezon 2018/2019

Zawodnikom Legii pozostał (jak się potem okazało) jeden mecz przeciwko Rakowowi Częstochowa w Pucharze Polski oraz siedemnaście spotkań w Ekstraklasie. „Wojskowi” przed wznowieniem rozgrywek zajmowali 2. miejsce w ligowej tabeli ze stratą trzech punktów do Lechii Gdańsk. Pierwsze spotkanie po przerwie zimowej to wyjazdowy mecz z Wisłą Płock. Gola na wagę trzech punktów w 65. minucie zdobył Artur Jędrzejczyk.

Siedemnaście spotkań do zakończenia sezonu 2018/2019, w których Legia wygrała dziewięć razy, dwa mecze zremisowała i sześć przegrała. Na wyjeździe „Legioniści” byli bezkompromisowi, cztery zwycięstwa i cztery porażki. U siebie natomiast pięć wygranych i po dwie porażki oraz remisy. Lepsza średnia punktów w domowych spotkaniach, która wyniosła 1.89 punktu na mecz.

Dwadzieścia jeden bramek strzelonych i osiemnaście straconych. Najwięcej bramek zdobył Carlitos, który ośmiokrotnie skierował piłkę do siatki rywali. Trzy gole zdobył Iuri Medeiros a dwukrotnie bramkarza rywali pokonał Kasper Hämäläinen. To właśnie Fin zdobył gola w meczu, w którym Legia zwyciężyła najwyżej, bo 3:0 z Jagiellonią Białystok. Najwyższa przegrana przypadła na mecz z Cracovią oraz Lechem Poznań, oba te mecze zakończyły się porażką 0-2.

Na koniec sezonu „Legioniści” musieli uznać wyższość Piasta Gliwice i ostatecznie uplasowali się na drugim miejscu ze stratą czterech punktów do rywala.



Miejsce, przed przerwą zimową: 2.

Pierwszy mecz po przerwie: Wisła Płock 0-1 Legia Warszawa (Artur Jędrzejczyk 65)

Liczba meczów rozegranych po przerwie: 17

Wygrane - remisy / porażki: 9 - 2 - 6

Bramki: 21-18

Najlepszy strzelec: Carlitos - 8 bramek

Miejsce na koniec sezonu: 2.