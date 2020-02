Rodado w Legii? Temat mało realny

Środa, 5 lutego 2020 r. 15:28 Wiśnia, źródło: se.pl, sport.tvp.pl

Od dłuższego czasu Legia szuka nowego napastnika, a kilka dni temu pojawiło się nowe nazwisko, którym "Wojskowi" mieliby być poważnie zainteresowani. Chodzi o 22-letniego napastnika UD Ibizy Angela Rodado. Jego przyjście do Legii jest jednak bardzo mało prawdopodobne.



Ostatnio na łamach sport.tvp.pl wypowiedział się domniemany agent zawodnika Predrag Ristivcić i poinformował, że Hiszpan na 80% trafi do Warszawy. Byłby to bardzo interesujący zakup tym bardziej, że Rodado w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę (12 goli w 23 meczach). Okazuje się jednak, że zdanie Ristivcicia w temacie transferu nie znaczy zbyt wiele.



W środę dla Super Expressu wypowiedział się Miguel Riera, który zdaniem klubu UD Ibiza ma oficjalnie reprezentować piłkarza, i zaprzeczył wszelkim dotychczasowym doniesieniom. Jego zdaniem, zainteresowanie piłkarzem jest spore, a klub nie zamierza schodzić z kwoty odstępnego, która aktualnie wynosi 2 miliony euro. Taka cena jest zaporowa dla Legii i nie ma co liczyć, że taka suma zostanie przeznaczona na zakup nowego gracza. O jakimkolwiek kontakcie ze strony Legii zaprzecza również prezes UD Ibizy Amadeo Salvo.



Co więcej, priorytetem dla klubu ma być awans do Segunda Division, a bez najlepszego strzelca to zadanie byłoby znacznie utrudnione. Kontrakt Rodado z hiszpańskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.