Miszta wypożyczony do Radomiaka

Środa, 5 lutego 2020 r. 17:09 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa wypożyczyła Cezarego Misztę do Radomiaka Radom. 19-letni bramkarz od początku sezonu trenuje z pierwszą drużyną Legii, obecny był także na zgrupowaniu w Belek. W pierwszoligowcu będzie występował do końca obecnego sezonu.





Kontrakt Miszty z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.