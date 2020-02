Nowości w sklepie Żyleta

Przed startem rundy wiosennej w sklepie Żyleta pojawiły się nowe wzory bluz i koszulek. Kupując w nim przykładacie swoją cegiełkę do tego, aby Legia była coraz silniejsza kibicowsko. W ostatnich latach ze środków uzyskanych ze sprzedaży dofinansowywane były oprawy, organizowane wyjazdy dzieci i młodzieży na spotkania przy Łazienkowskiej 3, wyjazdy dla niepełnosprawnych oraz bilety dla młodzieży na mecze koszykówki. Szczegółowe podsumowanie działalności sklepu Żyleta w 2019 roku . Zapraszamy na zakupy: zyleta1973.pl oraz stacjonarnie przy Łazienkowskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 11-19 oraz w soboty w godz. 11-16.

