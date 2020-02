Hiszpanie: Pekhart ma podpisać z Legią trzyletni kontrakt

Komentarze (72)

atmosferic - 1 minutę temu, *.orange.pl Sezon na skup szrotu czas zaczac. odpowiedz

Optymista - 7 minut temu, *.coucou-networks.fr Będzie dobrze. Może i zawodnik przeciętny ale jako brakujący puzel do układanki swoją charakterystyką może wiele wnieść i okaże się dużym wzmocnieniem. Myślę, że może być nawet bardziej pożyteczny niż Niezgoda. Ma cechy których nam w ataku brak i może świetnie uzupełnić tę lukę. Postawiłbym czteropak, że będzie to dobry transfer, może nawet na poziomie Wszołka. odpowiedz

Elquatro - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Chcemy prawdziwego ogóra a nie jakiegoś podrabiańca odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Ja nie rozumiem o co wam chodzi?!;p

Młody perspektywiczny, a za trzy lata jeszcze opchniemy z zyskiem do Górnika, będzie jak znalazł w parze z Angulo i jak niektórzy piszą, wciągną nosem ekstraklapę :)

Piorun - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Porazajacy transfer...Potargalo jelita... odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net Brawo!! Bardzo dobry napastnik gwarantujący 15-20 bramek w sezonie takiego nam trzeba!! Szkoda że nikt nie widział go w akcji ale każdy narzeka :) rosołek, kostorza i Włodarczyk będą mieli od kogo się uczyć a i on sam przyniesie nam duzooo radości może nie tyle co niko ale dużej różnicy nie będzie :) odpowiedz

zdzichu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 17 meczów 5 bramek,widać,że super snajper z niego, nie ma co odpowiedz

M. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Agra, Obradovic.... Pekhart odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Dobra wiadomość dla Kostorza, zła dla Legii. odpowiedz

Tarsnfery tak , ale tylko takie które dadzą Legii dużą jakość , a jak nie będzie to jakieś duże wzmocnienie to dać grać młodym i czekać na spokojnie na okazję na duże wzmocnienia które podniosą znaczą - 1 godzinę temu, *.206.75 Legia z transferami nie powinna się śpieszyć i robić je na siłę , aby tylko coś pozyskać .



Jak będzie okazja i ktoś do wzięcia z umiejętnościami którymi będzie przewyższał naszą ligę to wtedy brać , jeśli nie to średniaków nie sprowadzać do Legii , już lepiej na ławkę posadzić juniorów a ligę dograć tym co jest . odpowiedz

jsc - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl k.....a następny drewniany darmozjad... odpowiedz

Tadek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mioduski bierz Janczyka, ponoć szuka klubu i chce przyjść za darmo! odpowiedz

Wojtas - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A o Rasiaku nic nie wiadomo?!!! odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl K... gdzie my jesteśmy jeżeli sprowadzamy takie g... z II ligi hiszpańskiej? Już wolę wziąć dobrego młodego piłkarza Polaka z I ligi naszej, niż jakiś wielki znak zapytania gdzieś z Hiszpanii. Gdzie my jesteśmy pod względem finansowym, jeśli tam zarabia 500 tys. euro, co u nas stanowi niemal zaporową sumę. Jesteśmy zerem jak powiedział klasyk, tak jak niejakie ziobro. odpowiedz

zduneq - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Gienek:



Carlitos,Angulo,Felix.Co ich łączy?III liga hiszpańska. odpowiedz

Daniel - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oddaje w kwietniu Canal plus i mam dość polskiej ligi................Ta liga jest dla zawodników,działaczy i prezesów. Zapomniano o kibicach! Oni są najważniejsi! Miodek przytulił ponad 40 mln złotych w zimie a od lata kolejne 40 mln tj z 80 mln a sprowadza jakiś szrot!Kompletnie bez sensu! Potrzeba ze dwa dobre transfery napastnik plus ofensywny pomocnik. .Nawet gdyby Miodek po milionie euro wydał (ok 8 mln) na dwóch zawodników, to zarobił od lata ok 80 mln złotych. Tylko 10% z zarobionej kasy by wydał.Tak to czym chce przyciągnąć kibiców? Znów oddamy mistrzostwo ! Kante dostanie kontuzji lub straci forme i gole będzie strzelał Mioduski chyba..... odpowiedz

Disrespect - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Daniel : tej zenady nie oglada sie gamoniu dla jakosci tylko z milosci odpowiedz

Daniel - 13 minut temu, *.tpnet.pl Disrespect weź idź spać zamiast pierdoły pisać. Ja Legie uwielbiam i wspieram ale nie mogę patrzeć jak prezes Mioduski robi kolejne głupoty transferowe mając środki na dobrych piłkarzy. Bez dobrego napastnika nie ma szans na mistrza. odpowiedz

profeska - 1 godzinę temu, *.206.75 Czy ktoś z Legii jeździł oglądać jego mecze , czy znów wystarczyło Yutube ? odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Kolejny necid. MIODUSKI zlodzieju Ty wiesz co odpowiedz

matio007 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl UWAGA, UWAGA 7. 02. 2020 r. !!!



Info, jutro ma się pojawić były piłkarz Norwich : Steven Naismith



Źródło : Vadis odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dzijzes



Jak pisałem ostatnio kupią jakiegoś starego, który lata "świetności" ma za sobą i będą mowic ze 9d kilku lat go obserwują.



A potem kombinować jak go sprzedać bo obciąża budżet i gra w rezerwach przez 2 lata 8 zajmowanie6tam miejsca młodym. odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Obawiam się, że mogłoby się skończyć na kolejnym ziomku do siedzenia na ławce. Zresztą, tak bardziej serio, w jakim charakterze on miałby przychodzić? Ok, widzę że gra na pozycji napastnika, ale z takimi statystykami chyba nie liczymy na to, że będzie robił dużą różnicę?

Las Palmas ma w miarę 'przyzwoitą' ilość strzelonych bramek (30 na 26 spotkań), więc to raczej nie jest kwestia słabego klubu, w którym nikt nie strzela. odpowiedz

Kkkkkkkkkkjkkk - 2 godziny temu, *.com.pl Od razu na 7 lat umowa. A co? odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl Lipa. Hiszpanie coś twierdzą... Uwierzę, jak zobaczę koparki... odpowiedz

Antymioduch - 2 godziny temu, *.chello.pl Ogór jakich mało i ta długość kontraktu, nic ich dotychczasowe wpadki nie nauczyły. Kasa dla siebie, a Rosołek może odpali. odpowiedz

Dublet 2020. - 2 godziny temu, *.chello.pl Czyli Mioduski zamierza wydać max 500 000 ojro na transfer napastnika,to jego ostatnie słowo i nie ma zamiaru przekraczać tej kwoty choćby o jeden eurocent. odpowiedz

Daniel - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Panie Mioduski przestań Pan się kompromitować! 30 letni zawodnik i 3 lata kontrakt? Maximum 1 rok z opcją przedłużenia ! Nie było nic lepszego ? Ja wolę jakiegoś polaka do 27 lat maximum. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl U ha ha ha ha. Wiekszej kaleki juz nie ma? Oby to byla plotka... odpowiedz

Leśny - 2 godziny temu, *.79.31 widze że bierzemy już na siłe……………..a mamy pod nosem Angulo odpowiedz

Kalbar - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie życzę mu źle, żeby tylko drugi Eduardo nie byl. odpowiedz

Kle - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 17 meczów i 5 bramek w drugiej lidze hiszpańskiej, odpowiedz

Kle - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kle: w średniaku do tego to wynik nie najgorszy, skoro trzecioligowcy u nas wymiatają, ale obawiam się powtórki z Necida odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kle: Czy nasze standardy upadły, aż tak nisko, że to jest 'nie najgorszy' wynik? odpowiedz

PodhaLe - 2 godziny temu, *.inetia.pl Matko boska... odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @PodhaLe: nie pomoże,ok 90 procent Czechów to ateiści odpowiedz

Miro - 2 godziny temu, *.plus.pl Oddam 2 bilety na mecz z ŁKSem, Info: mirflo@wp.pl odpowiedz

Arturek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Miro: ja chętnie odpowiedz

Misza_Praga - 2 godziny temu, *.plus.pl Oddajemy młodego chłopaka za śmieszne pieniądze żeby brać jakiegoś emeryta???!!!nie pojętne odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Kolejny do rezerw? odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie wiem kogo wy oczekujecie, napewno bardziej na plus niż swierczok, jak na chwilę obecną dobra opcja, ograny gość, pepik nie będzie potrzebował nie wiadomo ile na aklimatyzację. Tak jak piszecie wyżej jeszcze Messi i będzie ok. Trochę pokory, czym przekonać do nas? Mega meczami z Płockiem, czy rakowem, a moze puścić takiemu kandydatowi mecze eliminacji LE z tamtego sezonu odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @(L) : Co ma do tego pokora? Serio, ktoś raz zapluł tym zwrotem forum i teraz co chwilę się gdzieś pojawia.



Odpowiadając na Twoje pytanie - myślę, że wielu fanów oczekuje piłkarza, który przynajmniej dawałaby nadzieję na to, że będzie dobry/rozwinie się. Kogo mamy tutaj? 30 latek (czyli już szans na rozwój i, tak kochaną przez pudla, sprzedaż z zyskiem raczej nie będzie). Dalej 5 bramek w 17 meczach (18 jeżeli liczymy puchar). Bardzo zachęcające statystyki, szczególnie jak na kogoś już ukształtowanego, grającego na pozycji napastnika. Ale pójdźmy dalej - ten sezon bez asyst, nie można się tłumaczyć, że pracuje dla innych. Poprzedni sezon? Jeszcze lepiej - 14 spotkań JEDNA bramka.



Mam nadzieję, że się mylę, ale sprowadzanie takich piłkarzy nic nam nie da. No chyba, że kogoś jara pokora i samoumartwianie się, z takimi piłkarzami prędzej się cofniemy niż pójdziemy do przodu. Środek tabeli nauczy nas jeszcze więcej pokory!



Jak przekonywać do naszego klubu? To bardzo proste, wystarczy pomyśleć. Nowoczesny europejski stadion - jest. Stolica (a więc dużo rzeczy do robienia; kultura wysoka i niska; sklepy, których może nie być w innych częściach kraju) w miarę (mimo wszystko) rozwiniętego państwa - jest. Kibice na stadionie, gorąca atmosfera i doping - też raczej jest (tylko nie można mówić o mongołach polujących na piłkarzy, to może zniechęcić). Na koniec, chyba najważniejsze, opowieść o tym, że się rozwijamy, że tak, było słabo, ale zobacz, tu mamy akademię, w PL jesteśmy najlepsi, teraz potrzebujemy tylko ciebie i za chwilę wjeżdżamy do europy. Nie mówimy, że a pewno tam wejdziemy, ale z twoją pomocą musi nam się udać. odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @(L) : Zgadzam się. Rzeczywistość to nie jest gra. Czym my możemy zachęcić dobrych piłkarzy? Poziomem ligi? Szansą na wybicie się? Pieniędzmi? Willą nad ciepłym morzem? Nic z tego tu nie dostaną. Poza tym jak ktoś liczy pieniądze z transferów i myśli, że to się przełoży na nasze zakupy to jest naiwny. Na pewno nie w Polsce. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Adam: racja, na stabilizację (średnią) to mamy Kante, na rozwój może Sanogo ale to chyba słaby grajek skoro tego Czecha sprowadzają... niby. odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.chello.pl ciekawe czy neron z plocka przyjdzie tu w lato odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl mioduski spytaj doracdow ze szwajcarii o jakies dobre ogóry odpowiedz

Joł - 2 godziny temu, *.telkab.pl Dear friends... odpowiedz

Łuki - 2 godziny temu, *.orange.pl Kolejny niewypał... odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Ogorek ogorek ogorek zielony ma garaniturek !!! odpowiedz

Miodulski niszczyciel Legii - 2 godziny temu, *.plus.pl Skąd oni tych kolejnych ogórasów wynajdują? TO JEST PO PROSTU NIEPOJETE! odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie Bogusławie Leśnodorski prosimy o pomoc !!! odpowiedz

Bolesław - 3 godziny temu, *.chello.pl Dać szansę Janczykowi, swój chłop i Legionista! odpowiedz

Elquatro - 3 godziny temu, *.chello.pl ja bym wzial hamalajnena z jabłonca, sprawdzony, skromny, bramki z lechem strzelal jak poyebany, dobry jest odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.chello.pl @Elquatro: Przy tej biedzie i gwonopoziomie to naprawde jak sie wspomini bramki hamalajnena to az sie teskno robi ze to juz tyle czasu minelo odpowiedz

Zibi1916 - 3 godziny temu, *.chello.pl Dokąd dążysz LEGIO! odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zibi1916: co z nami bedzie gdy znajdziemy sie na zakrecie odpowiedz

Rysiek (L)ubicz - 2 godziny temu, *.chello.pl @:): Życie życie jest NOWELOM! odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak się na to patrzy to się człowiek zastanawia po ch#j te wszystkie dyrektory od tego czy tamtego oraz jacyś goście zza granicy jako konsultanci. Nie trzeba mieć skończonych studiów na Harvardzie tylko trochę zdrowego rozsądku by wiedzieć, że skoro Jarek jesienią wali jak pancernik Patiomkin to go na wiosnę nie będzie ale w szufladzie będzie kilka baniek. Dzisiejsze ruchy transferowe są jak jakieś konwulsje... Żenada. odpowiedz

Fanatyk82 - 3 godziny temu, *.2.80 Kontrakt na rok z ewentualnym przedłużeniem na dwa. Inaczej nie brać! odpowiedz

Kristof - 3 godziny temu, *.ziggo.nl Dzisiaj do Warszawy na testy przylecieli Griezmann z Messim. Obaj chetnie by zostali ,bo w Polsce sa tanie papierosy i zupki chinskie. odpowiedz

Abcd - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kristof: potwierdzam, również widziałem ich dzisiaj w okolicy Ł3 odpowiedz

Lukas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To juz wole Rosolka odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak Kucharski zaskoczy to nie ma ch*ja we wsi :)) Miesiąc czekania na dwumetrowego ogórka, takie rzeczy tylko u nas! odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kojarze grajka z Bundesligi, jak nie będzie miał kontuzji transfer na plus. odpowiedz

OMG - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jeżeli to prawda to słabo ! Opcja oszczędnościowa! Co z resztą pieniędzy w takim razie? odpowiedz

Mistrz - 2 godziny temu, *.centertel.pl @OMG : długi Panie, długi. odpowiedz

OMG - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Mistrz:

Taaa długi... ponad 12 milionów euro dopiero co zarobili... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @OMG: Przeczytaj artykul o tym, ile Legia naprawde ma dlugu. Ile trzeba bedzie zwrocic i zainwestowac w akademie. Ile prezes musial dolozyc przez wlasna glupote do interesu. Okaze sie, ze wartosc druzyny to 39% tych dlugow. Ktos pownien dac sporo na tace, zeby sie udalo awansowac do ligi europy. Bo inaczej moze byc bankructwo... odpowiedz

Mistrz - 2 godziny temu, *.centertel.pl @OMG: niestety ale to jest zdecydowanie dalej za mało. I dlatego jak jest okazja sprzedać piłkarza za dobry hajs to będzie opchniety. W lato odejdzie Karbownik za parę dobrych baniek € odpowiedz

tomiacab - 14 minut temu, *.centertel.pl @Mistrz: jakie długi? Chodzi ci o tą kasę co miodek od pudla pozyczył? odpowiedz

Był już taki - 3 godziny temu, *.tvtom.pl Kolejny Necid :D brawo pudel odpowiedz

Adamowicz ale nie paweł - 3 godziny temu, *.centertel.pl Stary ale jary

Brać go na Polską padake to będzie drugi Ljubo odpowiedz

