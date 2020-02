Bukmacherzy: Legia i... długo, długo nikt

Przed startem rundy wiosennej na stronach bukmacherskich można znaleźć długoterminowe zakłady na końcowe rozstrzygnięcia w Ekstraklasie. Bukmacherzy Fortuny nie mają złudzeń - zdecydowanie największe szanse na tytuł mistrzowski ma Legia Warszawa. Kurs na to wynosi zaledwie 1,45, a na drugą w tym wyścigu Cracovię aż 10.



Przypomnijmy jednak, że rok temu w tym momencie sezonu kurs na Legię wynosił 1,7, a na Piasta... 50.



Kto mistrzem?



Legia - 1,45

Cracovia - 10

Pogoń - 15

Lech - 18

Lechia - 25

Piast - 30

Śląsk - 30

Jagiellonia - 34



Komu spadek?



Według bukmacherów murowanym kandydatem do spadku jest ŁKS Łódź. Kurs na to, że łodzianie nie utrzymają się wśród najlepszych drużyn w kraju wynosi... 1,05. Inni kandydaci do opuszczenia Ekstraklasy to Arka Gdynia - kurs 1,78, Wisła Kraków - kurs 1,85 i Korona Kielce - kurs 2.



Kto królem strzelców?



Najwięcej goli ma Jarosław Niezgoda, ale nie poprawi już swojego dorobku, więc faworytami w walce o miano najskuteczniejszego zawodnika Ekstraklasy są Christian Gytkjaer (4,05), Jesus Imaz (4,5) i Igor Angulo (6,5).





Bezproblemowa inauguracja?



W niedzielę "Wojskowi" podejmą na własnym stadionie ostatni w tabeli ŁKS. Każde inne rozstrzygnięcie niż wysokie zwycięstwo ekipy Aleksandara Vukovicia będzie sensacją. Najbardziej prawdopodobnym dokładnym wynikiem w Fortunie jest 2-0, na który kurs wynosi 6,1. Sensowniejszy wydaje się jednak typ, że Legia wygra do zera lub że strzeli co najmniej 3 gole po kursie 2,02.



Latem Legia wygrała w Łodzi 3-2, a ŁKS przegrał trzy ostatnie spotkania ligowe.