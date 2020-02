Mioduski: Sprzedaż piłkarzy to część fundamentu naszego budżetu

Dariusz Mioduski udzielił wywiadu Polsatowi Sport, w którym poruszył kilka interesujących tematów - w tym aktualną sytuację transferową klubu. Zdaniem prezesa i właściciela Legii, klub nie jest w stanie przeznaczać dużych kwot na zakup piłkarzy, ponieważ sam generuje wysokie koszty utrzymania. - Zła jest histeria, że wszyscy sprzedają, liga tylko się osłabia, zamiast pozyskiwać. Należy jednak spojrzeć na trendy europejskie, gdzie na rynku znajdziemy zaledwie kilka klubów, które nie sprzedają tylko kupują. Wszyscy inni chcą zarabiać, taki jest ten biznes, a Polska jest na początku drogi. Jedynym sposobem jest wychowywanie i sprzedaż, choć jeśli spojrzymy na ligi spoza czołowej piątki, te z drugiego szeregu, powinniśmy dążyć do tego, by nasi piłkarze kosztowali nie 5 czy 7 mln, 20, 30, 40, a nawet 50 mln euro. To pozwoli rozwijać się, inwestować w talenty, które można pozyskiwać, szlifować i sprzedawać z zyskiem. Przychody z transferów są przeznaczane na koszty prowadzenia klubu - Kibice często patrzą na to w prosty sposób: sprzedał za milion, to kupi za milion, bo ten milion leży w banku i czeka. Realia są zupełnie inne. Funkcjonujemy jako klub-instytucja z kosztami na określonym poziomie. I dodam od razu, że jest to poziom, który ma nam uprawdopodobnić szansę gry w europejskich pucharach, wcześniej wygranie mistrzostwa Polski. (...) - Koszty prowadzenia klubu są ogromne. W Legii zatrudnionych jest w sumie około 450 ludzi, z czego mało kto zdaje sobie sprawę. Dopiero patrząc na naszą strukturę, widać, ile to kosztuje. Nasz bilans transferowy jest częścią przychodów, które mają pokrywać te koszty. Nie powiem więc nigdy, że kwoty uzyskane z transferów z klubu zostaną przeznaczone w całości na zakup piłkarzy do klubu. To część fundamentu naszego budżetu obok wpływów sponsorskich czy praw telewizyjnych. Z Denisem Alibecem nie podjęto nawet negocjacji - Wbrew temu, co się mówiło, nigdy nie doszliśmy do momentu, w którym byłaby mowa o cenie. Mniej więcej usłyszeliśmy od agentów, jakich warunków możemy się spodziewać, ale nie posunęliśmy się dalej, bo druga strona od początku była "na nie". Fajnie byłoby, gdyby rozeszło się o pieniądze, bo byliśmy gotowi wydać naprawdę poważną sumę, ale tu nawet nie doszło do tego momentu. Następca Jarosława Niezgody ma wiele wnieść do drużyny - Mam złe doświadczenia z przeszłości, kiedy po odejściu Nemanji Nikolicia i Aleksandara Prijovicia wydawało się, że łatwo uzupełnimy powstałą po nich wyrwę. Następcy, którzy mieli ich zastąpić, wyglądali fajnie, ale tylko na papierze. Nie popełnimy tego samego błędu. Jeśli ktoś przyjdzie, to tylko taki gracz, który wiele wniesie do Legii. Jestem pewien, że do końca okienka znajdziemy jakieś rozwiązanie, na pewno nam na tym bardzo zależy. Sprowadzenie Świerczoka - Nie odpuszczamy. O Świerczoku jest głośno w naszym kontekście, ale żeby kupić, ktoś musi chcieć sprzedać. Zimą jest trudno o dobrego piłkarza. W transferach wszystko jest mocno dynamiczne. Cały wywiad dostępny tutaj

norge - 3 minuty temu, *.chello.pl to w takim razie w klubie jest przerost zatrudnienia, za który ty pudlu odpowiadasz, tak samo jak za Obradovicza w Legii i jego pensję powinieneś pokrywać z własnych środków, zakup nowych piłkarzy to też część tego biznesu, inaczej zostań preziem w Jadze, tam mają taki model biznesowy sprzedawać i spalać pieniądze. odpowiedz

... - 5 minut temu, *.chello.pl Hahahahaha odpowiedz

olew - 14 minut temu, *.vectranet.pl Mówi rozsądnie, ale bardziej liczą się fakty. Za budowę ośrodka treningowego Mioduski ma wielki plus. To jest najważniejsze dla Legii i dla Polski. Co do pierwszej drużyny, to od roku też jest normalnie ( z wyjątkiem Obradovica). Mamy dobrego właściciela, dobry skład, niezłych rywali (Pogoń, Cracovia, Lech, Piast), liga powinna być ciekawa. Nie mogę się doczekać. LEGIA MISTRZ !!!! odpowiedz

Elquatro - 43 minuty temu, *.chello.pl Zwąchał poznańskie gówno czyli olanie sukcesów sportowych i handel młodymi i idzie za tym smrodem. To jest prosty człowiek odpowiedz

Elquatro - 38 minut temu, *.chello.pl @Elquatro: wiem ze w ich przypadku sukces sportowy to 3 miejsce i majster jaki klub takie trofea odpowiedz

Real deal - 45 minut temu, *.virginm.net A Tu dalej nikt nie zrozumial ,tekstu.Gosciu wam ,prosto I klarownie jak laikom,realia.A wiekszosc ,swoje.To nie FM,czy budka z hot dogiem,to biznes- proste. odpowiedz

kotek - 56 minut temu, *.chello.pl kończ pan wstydu oszczędź odpowiedz

Mario - 1 godzinę temu, *.timplus.net Jeżeli ktoś jeszcze naiwnie wierzył, że celem prezesa jest osiąganie sukcesów, to teraz już mu się rozjaśniło. Wychowywanie i sprzedawanie, taki jest cel najważniejszy tej działalności. Właścicielowi marzy się żeby za zawodników z Legii płacili po 20-30 mln euro, ale nie żeby klub miał później wyniki w pucharach, a tylko żeby lepiej zarabiać na wytrenowaniu i handlu.

Jeżeli go kibice nie wywiozą na taczce za rok, dwa, to znaczy, że brak im jaj. odpowiedz

Balde - 19 minut temu, *.centertel.pl @Mario:

Jednak czytanie i rozumienie to dla niektórych zbyt wiele. Przeczytaj tekst 3 razy zrozumiesz więcej. Wtedy i Tobie się rozjaśni. odpowiedz

Racja - 18 minut temu, *.t-mobile.pl @Mario:

Masz 100 % racji odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.230.92 Prezes znasz się na finansach to najlepszym wzorcem jest Bayern Monachium. ma kasę odłożoną i kupuje najlepszych na niemieckim podwórku i od czasu do czasu z poza kogoś. Potem ich trzyma, a zawsze może sprzedać za grubą kasę. Musimy zrobić to samo tylko u nas. odpowiedz

Mistrz - 1 godzinę temu, *.orange.pl 450 osób. Hmm. Ze 100 to sami doradcy P. Mioduskiego bo chłop nie potrafi robić tego od czego jest w klubie. Tylko ciekawe co będzie jeśli znowu nie będzie pucharów? No jak co, kolejne zaciągane pożyczki. Słaby trener, słaba drużyna. Na naszą ligę może wystarczy ale przyjdzie nam zagrać z europejskimi potęgami z Luksemburga czy Malty i już nie będzie tak wesoło. Nie pozdrawiam pseudoprezesa odpowiedz

m4 - 1 godzinę temu, *.51.162 Prezesie prosze sie nie tlumaczyc plebsowi co pracuje za minimum krajowa albo zyje z pincet plus kazdy rozumny czlowiek wie ze jak sie w cos wklada hajs to najpierw trzeba ten hajs wyjac a potem go pomnazac inwestowac etc. a nie na odwrot odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @m4: On nie unie ani wlozyc, ani wyjac. Podobnie jak Ty nie masz o tym pojecia, wiec nie medrkuj przydupasie. odpowiedz

:) - 3 minuty temu, *.chello.pl @m4: ciekawe jakbyś w ryj dostal czy byś sobie żeby pomnożył odpowiedz

fc_mmz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Skończ Waść wstydu oszczędź. w 2019 roku moim życzeniem było odejście z klubu takich jak ten gość ze zdjęcia - zarobasów, korpoludzi bez pasji i miłości do Naszej Legii. Leśny był jaki był, ale wiedział co w trawie piszczy i jak się prowadzi klub, a ten gostek to tragedia (przez duże "T"). Także na 2020 mam nadal to samo, niespełnione marzenie. odpowiedz

You - 1 godzinę temu, *.145.193 @fc_mmz: kolejny tutaj ktory nie rozumie kontekstu "Skoncz Wasc..." a go uzywa.....

Ciebie ma Mioduski konczyc? Przeczytaj lekture to zrozumiesz a nie sie produkujesz odpowiedz

Kibicka - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mam nadzieję, że w niedzielę Mioduski dostanie "reprymende " od kibiców podczas meczu. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.179.238 Wszyscy ludzie znajdujący się na wysokich stanowiskach czy to w zarządach klubow/firm czy to w polityce do perfekcji opanowali taki sposób przekazywania informacji, by nic z nich nie wynikało. "Sprzedaż zawodników to część fundamentu klubu" - jest tego dobitnym przykładem.



Ale pal licho te koprogadki. Wiadomo, że u nas wszystko i w każdym czasie jest na sprzedaż. A gdzie w tym wszystkim są rozwój, strategia i myśl o jutrze? Bo kiedyś przyjdzie taki dzień, gdzie nie będzie już czego sprzedawać a wtedy część fundamentu się zawali. Pytanie tylko jak spora część to będzie. odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wolfik: tak,, te korpo gadki typowe tez dla politykow...ale co zrobic...nic nie poradzisz bracie moj gdy na tronie siedzi.... odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie sztuką jest sprzedaż dobrych,młodych grajków za pół darmo.

Sprzedaj Pan Obradovicia,Agrę np. odpowiedz

jacq - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wypier#alaj,szkodniku! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Fajnie,że prezes inwestuje w klub i akademię.Ale sam sobie zaprzecza.

Chce by nasza liga była w 15 ligą w europie.Jednoczesnie wyprzedaje najlepszych.Wyprzedajac drużynę nie podnosi się jej poziomu.Gdy przychodzą tansi pilkarze możemy zapomnieć o grze w europie.Taki Cholewiak to 4 lata tamu mógłby co najwyżej Vadisovi lub Nikoliciowi pilki podawać.A teraz prezes nakupil tanszych a co za tym idzie slabszych pilkarzy a dalej chcialby grać w lidze mistrzow i podnosić ranking ligi.Niestety tak to nie działa.

Wychowankowie są sprzedawani za coraz większe pieniadze.Ale co my z tego mamy?3 lata bez europejskich pucharow.Teraz jeszcze bez mistrzostwa.A dlugi coraz wieksze.

U nas wszyscy są na sprzedaż w każdej chwili.Ale inni jakoś potrafią zatrzymać swoich kluczowych piłkarzy co pokazują chociażby przyklady z Alibecem czy Świerczokiem.

Dlaczego Czesi czy Slowacy mają mniejsze budzety od Legii a potrafią grać w europie?

Przecież tym skladem to maksymalnie 2 rundy eliminacje ugramy w kwalifikacjach do europejskich pucharow.A przecież musimy liczyć się z tym,że po sezonie odejdą kolejni najlepsi piłkarze.Przyjda kolejni tansi i slabsi.Czy z taką polityka można grać w europie i podnosić wartości ligi? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.179.238 @Darek : Może u nas wcale nie chodzi o to, by podnosić wartość naszej ligi. Z wypowiedzi trenerów (słynny tekst Probierza o "pocałunku śmierci), poczynań działaczy (sprzedaż gracza ligi przez Piasta przez rewanżem) wynika zupełnie co innego. Ale TV płaci, kibice płacą, karuzela się kręci. Po cilula się męczyć ... odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeden błąd Panie Prezesie, jak się sprzedaje najleprzego napastnika to trzeba już mieć kogoś zaklepanego na jego miejsce, czyli w wypadku sprzedaży powinna być już umowa przedwstępna a nie najpier sprzedajemy a potem jakoś to będzie. Nauka trwa przez całe życie, więc mam nadzieję, że i Pan Panie prezesie w końcu się czegoś nauczy, bo na tę chwilę to coś marnie z tą nauką. Pozdrawiam, Piotr odpowiedz

Pawelll - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 450 pracowników w klubie? To ochrona i młode wilki też są na kontraktach i etatach? odpowiedz

Bartek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Pawelll: myslę, że policzył wszystkich, nawet pracowników na zlecenie w dniu meczowym. odpowiedz

Wstyd - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co za brednie !

Zarobiliscie 12 milionów euro to nawet 20 procent nie przeznaczyliscie na transfery w tym okienku ! To Wstyd tak okłamywać kibiców. odpowiedz

Bbk - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Sami fachowcy jak nie od sadownictwa i konstytucji to teraz od biznesu , ciekaw jestem ilu z was nazekaczy krzykaczy ledwo dopina budzet do kazdego 30 , zapamietajcie jedno to nie wasz klub nie wsz biznes jestescie tylko albo jak wolicie az kibicami nie pasuje kibicujcie komus innemu nie przychodzcie na stadion i po zamykajcie swoje mordy bo juz jechania po wlascicielu nie mozna sluchac , Legia wygrywa w tabeli ma lidera coraz blizej mistrza a co za tym idzie blizej walki moze o puchary i na tym powinna sie konczyc wasza rola , reszte zostawcie ludziom od biznesu a jak jeden z drugim uwaza ze jest od nich lepszy przesylaj resume na email do HR i moze cie zatrudnia i prestan plakac jeden z drugim bo w tym wieku to nie wypada odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Bbk: zamknij mordę odpowiedz

Bbk - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @:) : wlasnie to do takich jak ty na tym wlasnie poziomie , gratuluje odpowiedz

Author - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Bbk: Nie zaradzisz przyjacielu.

Debilizm był, jest i będzie.... odpowiedz

bBk - 2 godziny temu, *.plus.pl @Bbk: a teraz możesz już iść do prezesa i pochwalić się, że go dzielnie broniłeś i należy się premia odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl Człowieku z brzydgoszczy masz już trochę lat i dalej jesteś łasy na siano. Wrzuć na luz jak Leśny i zacznij kolekcjonować wspomnienia odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.chello.pl Zakłamany loczek.

Po co pieprzy jakieś brednie o budowaniu silnego klubu europejskiego odpowiedz

Paul Visco - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie da się ukryć że ma rację !! Tak działa rynek . JEDNAKŻE . Sprzedaje się w momencie gdy piłkarz jest w szczytowej formie , oraz gdy klub (bądź firma) osiągnął jakiś sukces . Mistrz Polski to podstawa i jakiś wynik w pucharach . Nie rozumiem jak można było sprzedać kilku klasowych piłkarzy za "grosze" gdy można było zaczekać , zbudować team i powalczyć o Europe , aby przynajmniej dogonić kluby ze wschodu. Od Dekady zaczynają nam uciekać i wkrótce będzie nam ciężko przejść 3 rundę . Sprzedawać Pan później będzie za 750 tys. a nie za 2 miliony . GDZIE TU LOGIKA !!?? odpowiedz

Zwolnij prezesa mioduski zwolnij prezesa - 3 godziny temu, *.chello.pl Grabi sobie przed niedzielą odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Spiep...aj dziadu!!! odpowiedz

Wypad z Legii korposzczurze - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Co ty pier... pudel??? Zadłużyłeś klub i to jest twoja wina a wypowiadasz sie tak jakby to była norma w każdym klubie na świecie że chajs zarobiony idzie na długi a nie na transfery. Jego podejscie do Legii i w ogóle do piłki nożnej najlepiej obrazuje zdanie: "Wszyscy inni chcą zarabiać, taki jest ten biznes"... odpowiedz

Wiem co mówię - 3 godziny temu, *.chello.pl Jaki on jest łatwy i prosty do wypunktowania. Weź zrezygnuj i odejdź. Wstydu sobie oszczędź odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mioduski ty pajacu wypad z Legii ! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Powodzenia Prezesie!

Ale zmniejsz ta korporacje o polowe a zostanie z 1.5mln pln w kasie! odpowiedz

M3 - 3 godziny temu, *.zus.pl Fundusz inwestycyjny... odpowiedz

Grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Z smutkiem stwierdzam ze miodek moze okazac sie wiekszym zlem niz ITI odpowiedz

jack34 - 3 godziny temu, *.bosch.de moze niech komis otworzy skoro jego glowny cel to kupic tanio sprzedac drogo. Chociaż nawet to mu średnio idzie (Hildberto, Pasquato, Obradović itd). A moze niech ktoś mu powie, że jest jeszcze jeden sposób na zarobek kasy. Europejskie puchary! ze 150 milionów w tym drozszym albo ze 30-40 w tym tanszym. Ale Dariusz o tym juz zapomniał bo go dawno tam nie było. odpowiedz

Zimą jest trudno o dobrego piłkarza - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Trend jest taki, że zimą się kupuje takich z Legii ;) odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl @Zimą jest trudno o dobrego piłkarza: Skoro jest trudniej i nie mają przygitiwanych co najmniej kilku alternatyw, to po jaką cholere sprzedają Niezgode. Wygląda na to że tylko w Polsce się sprzedaje zimą.

A potem płacz bo nie ma MP, nie ma pucharów, brak kasy i trzeba sprzedawać. Zaraz tylko zabraknie produktów z półki do sprzedaży i znowy będzie list Dear Friends... odpowiedz

Apostata - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kibice chcą sukcesu bez oglądania się na koszty. Gdyby byli właścicielami przy pierwszej okazji odebraliby włożone w ten interes wcześniej pieniądze. Wiec te wszystkie komentarze sa trochę bez sensu. odpowiedz

Pablito - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Apostata: Dokładnie, każdy chce tylko sukcesu. Lepsza era naszej krajowej piłki minęła dosyć dawno, teraz od czasu do czasu się tylko coś uda. Kibicuje się z pasji, miłości, a nie dla europejskich pucharów. Nie ma pucharów i nie będzie - trzeba skończyć w końcu ten lament. Mioduski faktycznie trochę za dużo ma swoich pracowników i naściągał słabych grajków , ale niektórzy kibice za dużo wymagają - tego piłkarza nie, ten za stary, ten ma tam to, ten ma siamto. Czasami mam wrażenie że gdyby nawet Lewandowskiego, Ronaldo i Messiego sciągneli by do nas to by się znaleźli tacy, którzy powiedzieli by że źle. odpowiedz

sedm - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zarobi miliony , porem wyda na akademie i doradców a na koniec, potem pożyczy swoje prywatne klubowi i na koniec roku Legia będzie miała dług jeszcze większy niż w 2019 roku . To się nazywa prowadzenie klubu po Polsku. a potem lamentuje że się do pucharów nie dostali a wzmocnień zero, Świerczok następny pseudo zakup jak Chukwu i Obradović kupuje tani szrot odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.113.189 A ten jak co roku przed startem rundy pier... coraz większe bzdury. Od trzech lat nie graliśmy w fazie grupowej pucharów bo od 3 lat to Ty nieudaczniku zarządzasz tym klubem odpowiedz

chelmno - 4 godziny temu, *.mm.pl hahahahaha, no to mamy transfery. Weź pan już w...laj. odpowiedz

kielecki Sz.pieg - 4 godziny temu, *.38.226 ilu z tych 450 to twoi dyrektorzy pudel? odpowiedz

Roma - 4 godziny temu, *.plus.pl Wiarygodność tego Pana dawno osiągnęła wartość "0" i nic się nie zmieniło. odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl Tylko produkcja i sprzedaż. Koniec pucharów. Wszystko jasne. odpowiedz

Elquatro - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie rób z nas idiotow odpowiedz

Piorun - 4 godziny temu, *.centertel.pl ,,Milion zarobic i milion wydac...,, Porazajace... odpowiedz

