NS: W niedzielę zbiórka na oprawę oraz sprzedaż gadżetów

Czwartek, 6 lutego 2020 r. 19:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed niedzielnym meczem Legii z ŁKS-em, Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę na oprawy - tradycyjnie zachęcamy wszystkich fanów do wsparcia legijnego ruchu ultras. "Żebyśmy mogli dać Legii tyle ile chcemy, potrzebujemy Waszego wsparcia. Bez Was nie powstanie żadna oprawa. Bez Waszej pomocy nie odpalimy ani jednej racy, ani nie pomalujemy nawet 1m2 sektorówki. Jeśli chcecie, abyśmy dalej mogli robić to wszystko dla naszego klubu, prosimy Was o pomoc! Zacznijmy z wysokiego Ceee! Nie żałujcie grosza, zaufajcie nam! My zrobimy wszystko, aby na koniec maja było co wspominać. Ale bez solidnego wsparcia finansowego dużo nie zrobimy. To jak pomożecie?" - apelują NS-i, którzy w minionym roku prezentowali mnóstwo opraw zarówno na naszym stadionie, jak i na wyjazdach.



Przy okazji niedzielnego meczu Legii z ŁKS-em Nieznani Sprawcy prowadzić będą sprzedaż kibicowskich gadżetów, z których cały zysk zostanie przeznaczony na cele ultras. Do kupienia będą kominiarki "Jihad Legia" (35 złotych), a także ostatnia partia koszulek "#KiedyMyŻyjemy" w cenie 70 złotych. "Pamiętajcie, że kupując od NaS te gadżety kupujecie nam sprej/materiał/farbę/racę i całą masę innych rzeczy. Dzięki temu możemy po prostu robić oprawy. Dzięki Waszemu wsparciu, poprzez nabywanie regularnie tych wszystkich rzeczy i wrzucanie hajsu do puszek, razem możemy dla Legii robić te wszystkie rzeczy" - informują Nieznani Sprawcy. Sprzedaż prowadzona będzie w przerwie meczu pod gniazdem.



W tym samym miejscu będzie można nabywać również nowe vlepki od UZL (10 zł).