Piątek: Za ładną grę nie ma punktów

Niedziela, 9 lutego 2020 r. 22:24 Fumen i Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Bramka strzelona na tym stadionie, to dodatkowy smaczek. Ze względu jednak na naszą sytuację punktową bardziej cieszyłbym się jednak z trzech "oczek" niż ze strzelonego gola. Za ładną grę nie ma żadnych punktów, nie ma to żadnego przełożenia. Musimy zacząć wygrywać, aby utrzymać się w lidze - stwierdził po ostatnim gwizdku strzelec gola dla ŁKS-u Łukasz Piątek.



- Przed meczem braliśmy pod uwagę każdy scenariusz. Wiedzieliśmy, że żaden wynik nas nie podbuduje ani nie podłamie. Musimy cały czas wierzyć w utrzymanie. Zabrakło nam dzisiaj "tego czegoś". Boli to, że prowadziliśmy i oddaliśmy zwycięstwo Legii. Mówi się, że jeżeli nie możesz wygrać, to nie przegraj. My niestety oddaliśmy pod koniec pole gry naszym rywalom. Przycisnęli nas w końcówce, mieli przewagę, ale sami jednak nie tworzyli klarownych okazji.