Sylwetka Tomasa Pekharta

Przez ostatnie tygodnie kibiców Legii najbardziej elektryzuje giełda nazwisk napastników, którzy wzmocnią Legię po odejściu Jarosława Niezgody. Na Łazienkowską miał przybyć ktoś z czwórki Igor Angulo , Denis Alivec , Jakub Świerczok lub Angel Rodado . Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że klub ze stolicy zasili Czech Tomas Pekhart , którego gablota z trofeami oraz CV wygląda dość interesująco. W piątek ma stawić się w Warszawie na testach medycznych, a w pozostałych kwestiach transferowych osiągnięto już porozumienie. Snajper nie powinien być anonimowy dla kibiców Legii, ponieważ o jego transferze mówiło się już w czerwcu 2017 roku. Jest to wysoki napastnik, który wiele bramek zdobywa głową oraz dysponuje silnym uderzeniem. Podobnymi z postury zawodnikami w Legii byli jego rodak Tomas Necid i Aleksandar Prijović. Mamy nadzieję, że gra nowego piłkarza „Wojskowych” będzie bliższa do tej, którą prezentował na boisku Serb. Jak podają hiszpańskie media, kontrakt z Czechem ma zostać podpisany na trzy lub nawet trzy i pół roku, a napastnik w tym momencie ma 30 lat. Dodatkowo według czeskiego portalu iSport.cz zarząd Legii zaoferował snajperowi bardzo dobry kontrakt, ale nie będzie musiał płacić odstępnego hiszpańskiej drużynie. Pekhart w UD Las Palmas zarabia 500 000 euro rocznie, można podejrzewać, że Legia nie zaproponowała mu wyższej pensji. Osiągnięcia Pekharta: - mistrzostwo Czech ze Slavią Praga (2008/09) - mistrzostwo drugiej ligi niemieckiej z FC Ingolstadt 04 (2014/15) - puchar Grecji z AEK-iem Ateny (2016) - mistrzostwo Izraela z Hapoel Beer Szewa (2017/18) Tomas Pekhart urodził się w czeskim miasteczku Sušice i tam rozpoczynał swoją przygodę z piłką nożną. Z czasem zaczął grać w barwach Slavii Praga, jednak w 2006 roku zasilił szeregi juniorskich drużyn angielskiego klubu Tottenhamu Hotspur. Nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny "Kogutów", jednak regularnie grał w rezerwach. W 2008 roku udał się na półroczne wypożyczenie do Southampton, który ówcześnie grał na zapleczu Premier League, a na początku 2009 roku wrócił na wypożyczenie do czeskiej Slavii Praga. Dla „Świętych” zdołał rozegrać dziesięć meczów, jednak tylko raz udało mu się zagrać pełne 90 minut. Snajper w Championship zdobył tylko jedną bramkę w zremisowanym 2-2 spotkaniu przeciwko Ipswich Town. Będąc na w Slavii zdobył dwa gole, a następnie leczył uraz kości śródstopia. Kontuzja wykluczyła go z gry na dwa miesiące, przez co w Pradze zdołał rozegrać jedynie 13 meczów. Od razu po zakończeniu wypożyczenia do Slavii nie zagrzał miejsca w Tottenhamie. Za 800 tys. euro został sprzedany do innej czeskiej drużyny FK Jablonec. Tam jego kariera nabrała tempa, w sezonie 2010/11 zaczął regularnie grać oraz strzelać. Jesienią w 16 spotkaniach strzelił 11 goli i zimą został wypożyczony za 480 tys. euro do Sparty Praga, która przygotowywała się do dwumeczu z Liverpoolem i walczyła o mistrzostwo kraju. Tam w 9 spotkaniach strzelił 7 goli, ale nie wystarczyło to do wywalczenia tytułu, bo lepsza o punkt była Victoria Pilzno. W sumie dzięki golom strzelonym dla dwóch czeskich klubów z 18 bramkami został wicekrólem strzelców rozgrywek. Pekhart przegrał jednym trafieniem z najskuteczniejszym zawodnikiem w historii czeskiej ligi Davidem Lafata. Po udanym pobycie w Czechach w lipcu 2011 roku snajper za kwotę dwóch milionów euro przeszedł do niemieckiego 1.FC Nürnberg. W pierwszym sezonie był kluczową postacią tego klubu. W Bundeslidze zdobył dziewięć goli oraz jedną bramkę dołożył w pucharze Niemiec. W następnym sezonie Pekhart do siatki trafił jedynie cztery razy, pomimo że rozegrał 32 mecze. Sezon 2013/14 był dla niego ostatnim w barwach Nürnbergi, grał mniej oraz zanotował tylko jedno trafienie. Tuż przed końcem letniego okienka transferowego w 2014 roku udał się do niemieckiego FC Ingolstadt 04. W klubie z Bawarii spędził ponad 1,5 roku, jednak nie zdołał rozegrać żadnego meczu od pierwszej do ostatniej minuty. Piłkarz głównie wchodził z ławki, ale nie udało mu się zdobyć bramki. Czech po nieudanej przygodzie w Niemczech trafił do greckiego AEK-u Ateny. Grecja z pewnością była mu bardziej przychylna, ponieważ dla „Enosis” zdobył 15 goli w 48 meczach. W 2016 roku AEK zdobył puchar Grecji pokonując w finale Olympiakos Pireus, jednak Czech na murawie spędził zaledwie minutę. Będąc zawodnikiem ateńskiego klubu Pekhart miał okazję być w Polsce podczas letnich przygotowań do sezonu w 2016 roku. Grecy rozegrali mecze towarzyskie z Koroną Kielce oraz Wigrami Suwałki, z obu wyszli zwycięsko. Następnie w 2017 roku snajper opuścił AEK i na ponad rok wzmocnił izraelski Hapoel Beer Szewa, z którym udało mu się zagrać w fazie grupowej Ligi Europy. W tym samym sezonie został mistrzem Izraela. Jego pobyt w Izraelu zakończył na 40 meczach oraz 11 bramkach. Ostatecznie w sierpniu 2018 roku Pekhart zasilił hiszpańskie Las Palmas. W pierwszym sezonie na Półwyspie Iberyjskim grał bardzo nieregularnie, a do bramki w 15 meczach trafił raz. Aktualny sezon dla Czecha był lepszy, zdołał rozegrał 18 spotkań i zdobył pięć goli. Pekhart ma też na swoim koncie 19 meczów w kadrze oraz występ na mistrzostwach Europy w 2012 roku w Polsce. Napastnik w starciu z "biało-czerwonymi" rozegrał zaledwie minutę. W całej swojej przygodzie z reprezentacją zdołał zdobyć dwa gole, oba w spotkaniach z Maltą. W kadrze u21 rozegrał 26 meczów w których strzelił 17 goli.

Spejson - 14 minut temu, *.net.pl www.żal.pl odpowiedz

Remington - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To jest niestety 30 letni Kulenović... brak słów poprostu :/ Już lepiej ogrywać jakiegoś młodziaka np. Rosołka... odpowiedz

1/4 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To nie jest zawodnik nawet w połowie o umiejętnościach Ljuboji.

Miodek zainwestuj, pójdą koszulki, karnety, gadżety ale w piłkarza nie średniaka. I mkibice Cię polubią i zaczną szanować.Albo faktycznie może niech grają rosołki. odpowiedz

joł - 2 godziny temu, *.net.pl ludzie ogarnijcie się kto przyjdzie do 31 ligi w europie.... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl "kontrakt z Czechem ma zostać podpisany na trzy lub nawet trzy i pół roku, a napastnik w tym momencie ma 30 lat" - to daje potencjał na drugiego Obradovicia. odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl statystyki raczej średnie... chyba to taka spadająca niedoszła gwiazdka....ja rozumiem że niby na naszą słabą ligę to niby wystarczy ale czy nie lepiej jakiegoś 19-23 latka?? Starego to mamy Kante , po cholerę kolejny niezbyt skuteczny napastnik i do tego stary???? odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Prijović jest Szwajcarem! odpowiedz

marruda - 3 godziny temu, *.orange.pl On na pewno NIE jest za cienki na Ekstraklasę. Nie można być za cienkim na Ekstraklasę (Mówię oczywiście o profesjonalnych piłkarzach). Ja tam w niego wierzę. Przynajmniej do końca lutego. I myślę że na 95% przynajmniej jeden z grupy ten Czech, Kante, Sanogo, Kostorz, Rosołek strzeli od teraz do końca ligi 10+ bramek odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl 30 latek co strzela średnio jednego gola na 4 spotkania ma dostać z miejsca,za nic,za to że jeszcze nic nie pokazał 3 letni kontrakt?

Za chwilę wyladuje w rezerwach a my sprzedamy Karbownika by było na jego wypłatę.Przeciez to kolejny wał jest.

Zarząd robi nas w konia.Specjalnie sprowadzaja tych gamoni pewnie dzieki nim kasę wyciągają bokiem z klubu.

Już lepiej grajmy Rosołkiem. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Wiadomo, że nikt w formie z dość bogatym CV do naszej ligi nie przyjdzie. Dużo zależy od samego zawodnika. Jeśli będzie mu się chciało (jak przykładowo Hlouskowi) i podejdzie do sprawy poważnie może być wzmocnieniem i powinien te 6-10 bramek w sezonie strzelić. Jak podejdzie niepoważnie i nastawiony jest na łatwy zarobek będzie drugim Necidem lub co gorsza Obradoviciem. Czas pokaże, czy był to dobry wybór. odpowiedz

Krys008 - 4 godziny temu, *.plus.pl nie należy do najbardziej inteligentnych piłkarzy. Może jednak z wiekiem trochę zmądrzał?



Wciąż czynny czeski trener: – Chyba myślał, że sukces sam przyjdzie i czasami nie trzeba pracować tak mocno, jak oczekuje trener. Możliwe, że się zmienił, ale ja do mojego zespołu już bym go nie brał.



Kolejny odpad



odpowiedz

KononCWKS - 4 godziny temu, *.upcbusiness.at Pseudo-napastnik, pseudo-trener i pseudo-prezes odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.netfala.pl Okienka poważnych lig są już zamknięte. Wiadomo było, że teraz to nikogo sensownego nie kupimy. Czego zatem się spodziewaliście skoro wszyscy tu pisząc swoje mądrości wywierali presję na prezesie drąc ryja: "dawać nam tu napastnika !!!" No to Wam dał. Szkoda tylko kasy bo uważam, że taniej by było grać Rosołkiem i Kostorzem, a efekt, mógłby być ...nawet lepszy. Już teraz widzę jak ten warzywniak nic nie strzeli, usiądzie na ławie a ci wszyscy, którzy domagali się na siłę zakupu napastnika będą drzeć japę, jaki to szrot nam prezes zakupił. odpowiedz

Kobo(L)t - 5 godzin temu, *.banctec.se Nigdy nie skreślam piłkarza przed tym jak zacznie grać, ale tutaj wszystkie znaki aż wyją, że Obradović będzie miał z kim w karty grać. Wysoki, mało zwrotny, głupi na boisku, odbił się od Niemiec i 2 ligi hiszpańskiej. Nigdzie nie miał statystyk rasowego napastnika. Do tego stary... A potem korpo-gadka, ze zatrudnionych jest w Legii 450 ludzi i trzeba im płacić. Obradović + ten wynalazek 1 milion euro. A koledzy z Las Palmas jeszcze rozwiązują kontrakt i dorzucają na koniec "bedzie Pan zadowolony". To jak mamy przerżnąć znowu mistrza to lepiej z Kostorzem i Rosołkiem. odpowiedz

Miraswarszawa - 5 godzin temu, *.orange.pl Biorą go dlatego że za darmo,to będzie drugi kaleka Kulenović.Może będzie grał w rezerwach Legii, bo oni chcą awansować do drugiej ligi. Na ekstraklasę jest za cienki szkoda kasy, już dużo lepszy Rosołek odpowiedz

BRL - 5 godzin temu, *.tktelekom.pl I potem mówi taki Vuko, że jak kogoś sprowadzą, to z jakością. Nawet się na chwilę nabrałem, że zmądrzeli i on to mówi na serio. odpowiedz

kibic - 6 godzin temu, *.play-internet.pl W internecie można znaleźć pełne mecze Las Palmas z tego sezonu. W tych meczach od razu widać jaki to typ piłkarza, specjalnie obejrzałem kilka i niestety on mocno nie pasuje do stylu Legi. Gra swój mecz, a reszta zespołu swój, ciągle jest spóźniony i schowany za obrońcami, zawsze ustawia się za dalszym środkowym obrońcą po drugiej stronie boiska od miejsca gdzie toczy się akcja, macha ręką że chce piłę a na linii podania ma dwóch trzech przeciwników, wtedy opcja podania to głównie dzida na głowę, praktycznie nie uczestniczy w budowaniu akcji, a to jeszcze nie jest najgorsze, nie wychodzi do gry na ścianę jak już piłka do niego trafi to zgrywa do tyłu, na prostopadłą wychodzi już po zagraniu gdzie ma stratę 2 metrów do obrońcy i nigdy nie dobiega, zabrać się z piłą też nie potrafi bo albo się zaplącze albo wbiegnie w obrońcę, drybling u niego nie istnieje, i notorycznie zostaje za linią obrony po przerwanej przez obrońców akcji przez co jest wykluczony z niej przy szybkim odbiorze piłki bo stoi na spalonym i bardzo wolno wraca. O pressingu też można zapomnieć, niby czasami biega ale zawsze za daleko od przeciwnika, trochę w stylu Kulenovicia z tym że jest wolniejszy od niego. Jak ktoś uważa że będzie zbierał długie piłki to też się rozczaruje jak wygra główkę a z takimi warunkami wcale często tego nie robi to i tak piłka leci nie tam gdzie powinna . Ogólnie przez pięć spotkań wykonał ze 4 podania (nie żartuję) w poprzek lub do tyłu (jedno do przodu wymuszone przez siebie jak źle się z piłą zabrał) , plus że te podania były z pierwszej piłki, minus że po podaniu stawał jak kołek i się nie ruszał. W trakcie 5 meczy 2 razy próbował się obrócić z piłką, raz go sfaulowali raz się zaplątał o własne nogi i stracił. Naprawdę nie widzę dobrze tego transferu wszystkie znaki mówią że będzie bardzo słabo, tak naprawdę jedyne do czego mógłby się przydać to jak byśmy raz za razem wrzucali w pole karne to może ze 2, 3 bramki strzeli lub dobije na pustą, ale czy za takie pieniądze tego chcemy??? odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @kibic: kolego , dziękuję. Właśnie takiego profesjonalnego opisu (oglądaliśmy jego ostatnich 5 meczów i jest "tak i tak") oczekiwałbym od REDAKCJI a nie jedynie kopiowania info z SE czy PS. odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @oLaf: Niestety jak pojawia się artykuł to zazwyczaj po łebkach pisany, ten jest podobny do tego z innego Legijnego portalu, jedyna ciekawa wzmianka to sygnalizacja ręką że chce otrzymać piłkę (czyli oglądali) problem że nikt nie chce napisać o nim prawdy, a tym bardziej czy będzie pasował do taktyki (chyba że wracamy do taktyki z początku sezonu), jest jedna dobra i zła wiadomość, zła jest taka że marnuje dużo potencjalnych groźnych akcji gdzie wystarczy się dobrze zabrać z piłką itp., dobra że jak już się znajduje (najczęściej na wprost bramki) to piłka wpada, może o to chodzi Vuko, żebyśmy nie marnowali tych wycofywanych piłek jakie często grają, z tym, że z nim tych akcji będzie o wiele mniej kreowanych. odpowiedz

filand - 6 godzin temu, *.116.21 Cytat z dzisiejszego Przeglądu Sportowego...<<Dyrektor jednego z czeskich klubów: – Swoje zrobiły kontuzje. No i nie należy do najbardziej inteligentnych piłkarzy. Może jednak z wiekiem trochę zmądrzał?>>

Ja myślałem, że kabaret POTEM już nie istnieje. Człowiek uczy się całe życie...

Oj będą jaja...niezłe jaja... odpowiedz

lol - 6 godzin temu, *.amazonaws.com DNO odpowiedz

Yorick - 6 godzin temu, *.orange.pl Skauting na medal, że potrafi znaleźć taką perełkę nawet na ławce w hiszpańskiej drugiej lidze!! odpowiedz

LoLo - 7 godzin temu, *.sl-reverse.com Nie wiem jaki to ma sens, może lepiej byłoby w ramach uzupełnień wziąć kogoś na wypożyczenie do końca sezonu, a potem rozejrzeć się za trochę bardziej poważnym napastnikiem, niż oferować długoletni i wysoki kontrakt komuś, kto tak naprawdę nikogo nigdzie za bardzo nie przekonał. Niecid wsławił się tym, że miał bramkowstręt, z tym kolesiem może być niestety tak samo, z tą różnicą, że nie będzie szansy tak łatwo się go pozbyć. odpowiedz

WWL - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Następny Necid i Chima Chukwu!

Ma 31 lat i trzyletni kontrakt?

Jeśli już to półroczny z opcją przedłużenia!



Miodek popełnia TE SAME BŁĘDY!

Pozbył się Cafu a bierze szrot.



Dwa cytatyz P.S.:



"Odbił się od ligi. Mimo słusznego wzrostu (194 cm – przyp. red.) nie gra dobrze głową, nie jest superskuteczny, ani zbyt szybki. "



"Swoje zrobiły kontuzje. No i nie należy do najbardziej inteligentnych piłkarzy."



Nosz kur.a idealny pilkarz8dl Legii!!!



Nie wiem czy się śmiać? odpowiedz

WWL - 7 godzin temu, *.play-internet.pl

P.s. piszecie że 30lat.

Niestety 31 w maju, dla mnie liczy się rocznik (jak z autem) odpowiedz

kalosz - 7 godzin temu, *.mm.pl gdzie on gral prez ostani rok ja sie pytam? odpowiedz

JWR - 7 godzin temu, *.orange.pl Skoro dalej mamy sprowadzać szrot to lepiej byłoby nic nie kupować a pieniądze z tego wydatku zostawić na lato (przedłużenie kontraktów lub podpisywanie z zawodnikami którym kończy się kontrakt). Tymczasem podpisujemy kontrakt z 30 letnim ogórem który ma mieć jedną z najwyższych pensji w zespole. Myślę, że każdy kibic wolałby żeby dograć ten sezon dając więcej szans Rosołkowi i Kostorzowi. Pan prezes nie nauczył się przykładami Obradovica i Agry a jeśli chodzi o napastników to przykładami Eduardo, Chukwu i wspominanego już w innych komentarzach Necida. Mam nadzieję że conajmniej pół tego kontraktu jest zapisane w bonusach np. za 10 bramek w lidze, mistrz czy awans do pucharów europejskich (choć są to marzenia ściętej głowy). Quo vadis Mioduski, quo vadis Legio... odpowiedz

dziadek - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Hiszpanie oddają go za darmo i trzymają kciuki, żeby się udało. Żeby zejść z kontraktu. To coś, jak my chcieliśmy pozbyć się Philipsa. A teraz Obradovica.

80 baniek z transferów. A "napadziora" biorą, bo jest za darmo.

Ktoś jeszcze ma jakieś złudzenia ? PUSTY STADION !!! odpowiedz

SS-20 - 7 godzin temu, *.plus.pl @dziadek: napisał pusty dzban. odpowiedz

Peter - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @dziadek: Chociażby nawet walczyli o utrzymanie grając samym szrotem to i tak będę jeździł na mecze. A na stadion mam jedyne 155 km w jedną stronę. odpowiedz

Cesio - 4 godziny temu, *.centertel.pl @dziadek:

Pusty to ty jesteś odpowiedz

stefan - 7 godzin temu, *.okay.pl To jest dla mnie niepojęte! Chłop strzela 67 gole w 246 meczach na przestrzeni 12 lat w seniorskiej karierze. Grał w tym czasie w 10 klubach, co daje średnią nie całe 7 goli na klub i strzelania gola co blisko 4 mecze. Do tego ma już 30 lat. I dostanie najwyższy kontrakt w klubie i to na 3 albo 3,5 lat!! Ileż to już było takich super zawdoników u nas z imponującym CV i trofeami w gablocie??! I jakoś żaden (no poza Ljuboją) nie zaistniał, a budżet nadszarnęli konkretnie. Mamy tu idealny przykład Obradovicia, ale takich przypadków było w ostatnich latach znacznie więcej. A co najgorsze, to jak się nie sprawdzi, to będzie kulą u nogi aż do końca kontraktu, bo kto inny zdecyduje się go wykupić??!!



Obym się mylił i odszczekiwał później swoje wywody, ale mam złe przeczucia... odpowiedz

KibicM - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl A Nikolic wylądował na Węgrzech, nie lepiej było jego wziąć? Finansowo Legia by mogła zaproponować lepsza pensje odpowiedz

xxx - 7 godzin temu, *.orange.pl @KibicM: widac nie mogła... trafil do videotonu, ktory chce sie odbudowac. placi zdecydowanie lepiej niz nasze kluby, wiec jego wbor byl oczywisty! odpowiedz

Ko(L)o - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Śrot z ciech :( odpowiedz

Pablo777 - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Hiszpańskie media:



Segunda Division to chyba był dla niego zbyt wysoki poziom. Odbił się od ligi. Mimo słusznego wzrostu (194 cm – przyp. red.) nie gra dobrze głową, nie jest superskuteczny, ani zbyt szybki. W Las Palmas, ekipie aspirującej do awansu, potrzeba czegoś więcej, w słabszej drużynie mógłby błyszczeć, ale tu dawał za mało – uważa Jesus Izquierdo, dziennikarz „Marki”. odpowiedz

Zduneq - 5 godzin temu, *.inetia.pl @Pablo777:



nie będę go bronił ale na filmiku z grecji połowa brame to właśnie bramki strzelone głową.Może być ciekawym uzupełnieniem dla filigranowego Kante, ale osobiście nie jestem przekonany do niego.Patrząc na te mecze z ligi greckiej to wygląda jak dupoklasa 2 albo i gorzej bo ani tam presingu nie ma, duże przestrzenie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Zduneq: Kante ma 184 cm wzrostu. Rozumiesz znaczenie słowa "filigranowy", czy może zapomniałeś o cudzysłowiu? odpowiedz

Marcin - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Tragedia... po co ściągać taki szrot? Statystyki przeciętne - czyli poziomem pasuje do naszej drużyny, a miał być ktoś kto podniesie poziom... Nie lepiej kogoś młodszego z naszych lig? odpowiedz

Pablo777 - 8 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Jestem zaskoczony tym wyborem. Statystyki zupełnie za nim nie przemawiają. Jak na napastnika, strzela bardzo mało bramek. Nie błyszczał w drugiej lidze hiszpańskiej, a w kadrze 18 meczów bez gola i tylko dwa gole ze słabą Maltą. To chyba ma być zmiennik Kante, ale z taką pensją? I naprawdę kontrakt na 3 lata? Jestem daleki od narzekania, natomiast kibicowałem transferowi Świeczorka czy Aliveca. Trochę zaskakujący jest ten wybór, ale cóż, może nas pozytywnie zaskoczy.... odpowiedz

Mordo_ty_moja - 8 godzin temu, *.chello.pl Patol Leihen odpowiedz

Ding - 8 godzin temu, *.play-internet.pl 1.94 wzrost + 30 lat + 0.5 mln € - zbyt duże ryzyko. Nie jest znacząco lepszy od krajowych zawodników. To będzie powrót do koncepcji z Kulenoviciem? Lepszy byłby zawodnik bardziej uniwersalny. odpowiedz

Qbafan - 8 godzin temu, *.alfanet24.pl Może będzie dobry a może nie. Statystyki bardzo przeciętne w bardzo przeciętnych klubach. O wiele lepiej byłoby kupić Polaka ze słabszego klubu. odpowiedz

Boston - 8 godzin temu, *.40.241 Necid2 odpowiedz

Artec - 8 godzin temu, *.chello.pl No cóż goleador to to nie jest. Z drugiej strony w naszej hu.owej lidze nie takie asy robiły za gwiazdorów. Poczekamy zobaczymy. Powodzenia Tomas. Prowadz do P.P. i Mistrzostwa odpowiedz

Gosc - 8 godzin temu, *.chello.pl Czyli taktyka L będzie wyglądała następująco: piłeczka do boku i wrzutka, a może coś wpadnie. Czyli nic się nie zmienia odpowiedz

Krys008 - 8 godzin temu, *.serv-net.pl Ogór, mówiłem kiedyś, że popadamy w przeciętność. Przeciętni to już jesteśmy, my się staczamy po równi pochyłej ... Sprzedaliśmy grajków za kilkadziesiąt milionów, a sprowadzamy Cholewiaka, Czeskiego ogóra, słabo panie DM. Europa nam już dawno uciekła, a my siadamy w otchłań. Do tego ten pomysł z ligą 28 zespołową. Dramat. Ci ludzie mają kamienie w głowie, albo żyją w równoległej rzeczywistości. odpowiedz

pk - 8 godzin temu, *.tpnet.pl nic z tego nie będzie,słaby

odpowiedz

krasnal - 8 godzin temu, *.orange.pl Tragedia, NIC TO! znowu ktoś przytuli parę groszy ! odpowiedz

Juri - 8 godzin temu, *.centertel.pl Jak brać to takich co podniosą poziom sportowy,lub młodych obiecujących.

Z akademii brać! odpowiedz

Grru - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Wygląda to na kiepski żart, ale co ja się znam... odpowiedz

urban - 8 godzin temu, *.as51043.net Nie qrwa, nie. Wydawalo sie, ze sie czegos troszeczke nauczyli. odpowiedz

Rafix - 9 godzin temu, *.chello.pl Ledwo łapie się do składu w 3 ligowej hiszpanskiej drużynie. Nie mam więcej pytań.



Czy nie lepiej spróbować jakiegoś młodego nawet z naszej 2 ligii. Zapewne podobny poziom ryzyka, ale znacznie tańszy. odpowiedz

Woyteusz - 9 godzin temu, *.pzu.pl Bierzemy ogórka i jeszcze na siłę starają nas przekonać do tego, że nim nie jest. odpowiedz

